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Sorpresa: levantaron la sanción de cuatro años a una estrella del Chelsea por doping positivo y podrá volver a jugar tras 20 meses

El ucraniano Mykhailo Mudryk fue habilitado para regresar de forma oficial, luego de un forzado parate a causa de no pasar un control antidopaje

Mykhailo Mudryk podrá volver a jugar en el Chelsea después de 20 meses de inactividad (AP Foto/Dave Shopland)
Mykhailo Mudryk podrá volver a jugar en el Chelsea después de 20 meses de inactividad (AP Foto/Dave Shopland)
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Chelsea recibió una gran noticia en el mercado de pases tras la confirmación de que Mykhailo Mudryk podrá jugar de nuevo con efecto inmediato después de que la Federación Inglesa de Fútbol diera por resuelto su caso de dopaje. El extremo ucraniano de 25 años, que arribó al elenco de Londres en 2023 por una cifra cercana a los 100 millones de dólares, estaba suspendido desde diciembre de 2024.

La clave del desenlace quedó ligada a la propia evolución de los criterios técnicos sobre la sustancia meldonio, que se detectó en la prueba del doping. La FA informó que la muestra del futbolista contenía una “baja concentración” de esa sustancia y precisó que, con las modificaciones incorporadas después al documento técnico de la Agencia Mundial Antidopaje, ese resultado no se habría notificado hoy como hallazgo adverso.

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Según la Federación, el internacional ucraniano de 25 años admitió haber infringido las normas antidopaje y aceptó una sanción equivalente al período ya cumplido. “Si bien no son retroactivos (los cambios), implican que si la muestra del Sr. Mudryk se hubiera recogido hoy, la concentración de meldonio en la muestra no se habría notificado y no se habrían producido infracciones de las normas antidopaje”, explicó el ente que rige en el fútbol inglés.

De ese modo quedó cerrado un procedimiento independiente de su apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y recuperó la habilitación para competir en todas las modalidades. Mudryk no disputa un partido oficial desde el 28 de noviembre de 2024. Su último encuentro con el Chelsea fue el 28 de ese mes, en la victoria por 2-0 ante Heidenheim por la cuarta fecha de la Fase Liga de la UEFA Conference League, y la suspensión por el positivo se hizo efectiva el 17 de diciembre de 2024. “El señor Mudryk ya no está inhabilitado y puede volver a competir con efecto inmediato”, destacó el comunicado de la FA.

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Mudryk fue suspendido por el uso de meldonium, cuya comercialización responde al nombre Mildronato. La droga fue diseñada en los años de la Unión Soviética y promovida entre las fuerzas armadas como un recurso para aumentar la resistencia en condiciones de bajo oxígeno (REUTERS/Molly Darlington)
Mudryk fue suspendido por el uso de meldonium, cuya comercialización responde al nombre Mildronato. La droga fue diseñada en los años de la Unión Soviética y promovida entre las fuerzas armadas como un recurso para aumentar la resistencia en condiciones de bajo oxígeno (REUTERS/Molly Darlington)

Según la reconstrucción del portal británico BBC, el resultado adverso por meldonio surgió de un control fuera de competición realizado en octubre de 2024, cuando Mudryk estaba concentrado con la selección de Ucrania. El meldonio fue descrito por el organismo como un medicamento cardiovascular prohibido que puede aumentar la capacidad respiratoria y la resistencia.

El caso avanzó después con tiempos largos y escasa información pública. La FA acusó formalmente al jugador en junio de 2025 y en enero le impuso la sanción máxima de cuatro años, una decisión que solo trascendió en abril, cuando el futbolista apeló ante el TAS. El propio jugador habló del impacto personal del proceso. “Como siempre he sostenido desde el inicio de este caso, nunca he consumido a sabiendas ni intencionadamente ninguna sustancia prohibida”, dijo Mudryk, según replicó BBC, que también se declaró “agradecido” por poder volver tras lo que definió como el período más difícil de su carrera.

El Chelsea comunicó que el club está satisfecho con una resolución que permite al atacante regresar al fútbol con efecto inmediato. También señaló que espera ayudarlo a recuperar su forma física, reincorporarse a la plantilla y volver al campo, además de confirmar que se sumará a la gira de pretemporada.

Mykhailo Mudryk convirtió tres goles y brindó cinco asistencias en 15 partidos en su última temporada con el Chelsea (REUTERS/David Klein)
Mykhailo Mudryk convirtió tres goles y brindó cinco asistencias en 15 partidos en su última temporada con el Chelsea (REUTERS/David Klein)

En palabras del club, siempre apoyó al futbolista durante todo el proceso y respetó tanto la integridad del sistema antidopaje como el procedimiento legal. La entidad remarcó además que los avances en las pruebas implican que, bajo las directrices actuales, la muestra de Mudryk no habría constituido una infracción, un elemento que consideró importante para entender el acuerdo alcanzado.

La situación contractual del ucraniano añade otro dato central. Mudryk tiene vínculo con el Chelsea hasta 2031, después de haber llegado desde el Shakhtar Donetsk en 2022 dentro de la estrategia del club de repartir el costo de fichajes y contratos a lo largo de varios ejercicios contables.

Durante los 20 meses que estuvo fuera de las canchas, el extremo no pudo acceder al campo de entrenamiento del club ni trabajar con su personal técnico por las condiciones de la suspensión. Su única interacción pública conocida con miembros del primer equipo se produjo durante los festejos por el título de la Conference League en mayo de 2025.

Para sostener su preparación, Mudryk financió entrenamientos privados, contrató arqueros para sesiones individuales y utilizó un campo del club amateur Uxbridge FC en Londres. También organizó una concentración en Austria, de la que circularon videos en los que se lo veía convertir goles y participar en ejercicios ofensivos.

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