Conmebol se pronunció por primera vez tras la crisis que generó el proyecto comercial presentado por la FIFA: “Primero está el fútbol”

Conmebol emitió un comunicado sobre el proyecto que impulsa Gianni Infantino en la FIFA (REUTERS/Cesar Olmedo)

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Conmebol se pronunció por primera vez desde que la FIFA se sumergió en una crisis por el proyecto encabezado por Gianni Infantino de vender a privados derechos comerciales y eventos de la organización a través de FIFA Forward Enterprise (FFE). Luego de la tajante postura de la UEFA, AFC y Concacaf, la Casa Madre del fútbol sudamericano aseguró que “su prioridad será siempre el fútbol”.

Mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales y que se posteó en su página web, Conmebol confirmó que “solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance”, al mismo tiempo que se “convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige”.

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El mensaje de la Conmebol inició con la frase “Primero está el fútbol”. Tras esto, aclaró: “La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia. El fútbol siempre está primero”.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, junto a Gianni Infantino, máximo mandatario de la FIFA (REUTERS/Cesar Olmedo)

“Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige. Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE”, remarcó Conmebol en su comunicado.

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En el cierre del mismo, la Casa Madre del fútbol sudamericano puntualizó en la importancia de los próximos pasos antes de emitir una respuesta final sobre el proyecto: “La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza. La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés”.

En las últimas horas, FIFA aceleró el análisis para ampliar la Copa del Mundo a 64 equipos desde 2030 y fijó un calendario que apunta a una decisión este mismo año. Hay que destacar que Conmebol es una de las grandes impulsoras de esta medida de cara al próximo Mundial.

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Conmebol aseguró que tratará el flamante proyecto de la FIFA en una reunión interna (AP Foto/Jorge Saenz)

En la jornada del viernes, además de la renuncia de un dirigente con un cargo importante y la crítica de un allegado cercano a Infantino, el proyecto recibió un duro revés tras la postura que tomó la Confederación Asiática de Fútbol: rechazó el proyecto y, si prospera el bloque que ya integran UEFA —que se autoexcluyó de las competiciones organizadas por la Casa Madre del fútbol— y Concacaf, el presidente de la FIFA quedaría muy lejos de los votos que necesita para aprobar la cesión a inversores privados de derechos comerciales y eventos de la entidad.

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La aritmética política es el dato que explica la magnitud del revés. Según informó The Independent, el plan requiere al menos 106 votos de las 211 federaciones miembro, además del respaldo del Consejo de la FIFA, porque necesitaría una mayoría simple superior al 50%. Con la negativa de la Confederación Asiática de Fútbol, que reúne a 46 federaciones, y las posiciones ya expresadas por las 55 asociaciones de UEFA y las 35 de Concacaf, el bloque contrario reuniría 136 federaciones. Ese número superaría por amplio margen el umbral que Infantino necesita para construir una mayoría favorable. Hay que remarcar que Conmebol cuenta con 10 asociaciones.

Horas antes, la FIFA había ratificado su intención de seguir adelante con el proceso. El organismo sostuvo que la consulta prevista “se vio interrumpida por informaciones erróneas en los medios de comunicación” y cuestionó los rechazos emitidos por las confederaciones continentales. “Todo el mundo tiene derecho a expresar su oposición y a solicitar más aclaraciones, pero ninguna entidad por sí sola puede pretender representar a las 211 federaciones miembro de todo el mundo. Se debe permitir que cada federación miembro examine la propuesta y tenga voz y voto a la hora de decidir su propio futuro. Estos son los principios democráticos de la FIFA”, afirmó.

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Gianni Infantino sufrió un duro revés tras las posturas de varias federaciones y la renuncia de miembros claves dentro de la FIFA (Mandatory Credit: Raymond Carlin III-Imagn Images)

Según resumió la propia FIFA, el proyecto FIFA Forward Enterprise trasladaría las actividades comerciales y operativas de organización de eventos de la entidad a una organización subsidiaria que la FIFA poseería y controlaría de forma permanente. El organismo sostiene que ese esquema permitiría que cada asociación miembro acceda a USD 20 millones de financiación durante los próximos cuatro años.

Infantino presentó la iniciativa como una reforma estructural. En su defensa pública, afirmó: “Invertir hoy trae resultados mañana. La FIFA ha invertido en el fútbol en rincones del mundo, que todos los demás ignoraban. Todo esto se logrará sin ningún cambio en cómo el fútbol se gobierna o se gestiona. La FIFA siempre conservará la participación mayoritaria y la mayoría en la nueva entidad”.

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Según explicó el organismo, el inversor principal sería Joshua Kushner, hermano menor de Jared Kushner, y J.P. Morgan estimó el valor total de la operación en USD 20 mil millones. La FIFA sostiene que el modelo liberaría cientos de millones adicionales para el desarrollo de las federaciones en los próximos años.

“Mi trabajo como presidente es crear las condiciones para que el fútbol prospere en todo el mundo y construir un valor que sea compartido y duradero. Con este objetivo, hemos trabajado con la administración de la FIFA para llevar esta oportunidad a todos, sin que nadie quede fuera. Sin embargo, las decisiones les corresponden a ustedes (las federaciones): es su decisión aceptarla o no. En consonancia con nuestros principios democráticos, esto avanzará solo si la mayoría de ustedes así lo decide, junto con la aprobación del Consejo de la FIFA”, destacó Infantino.

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EL COMUNICADO DE LA CONMEBOL SOBRE EL PROYECTO DE INFANTINO EN LA FIFA COMPLETO

El comunicado completo de la Conmebol

PRIMERO ESTÁ EL FÚTBOL

La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo.

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Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia.

El fútbol siempre está primero.

Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige.

Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE.

La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza.

La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés.