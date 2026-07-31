La razón que empujó a Estefanía Banini a volver al club que la convirtió en leyenda

Estefanía Banini regresó a Colo Colo y comenzó los entrenamientos con el equipo que lidera la Liga Femenina (@colocolofemenino)

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Si algo caracteriza al fútbol es que los caminos se vuelven a reencontrar y traen a la memoria épocas doradas. En ese contexto, Colo Colo tendrá el privilegio de contar nuevamente con Estefanía Banini. La mediocampista mendocina, considerada la mejor jugadora argentina de la historia, vuelve al club donde forjó su leyenda, con el objetivo de repetir gestas continentales.

La vuelta de Banini se da en un marco de supremacía para el equipo femenino de Colo Colo. Las Albas lideran la Liga Femenina con 49 puntos tras 17 partidos, manteniéndose invictas y con una ventaja de siete unidades sobre su perseguidor más cercano. En este escenario, la llegada de la experimentada jugadora argentina representa un impulso anímico y deportivo para la institución.

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Estefanía Banini desarrolló una carrera singular, que la llevó a destacarse en el club chileno, Estados Unidos y España. En Europa, defendió los colores del Valencia, Levante y Atlético de Madrid, donde llegó a conquistar la Copa de la Reina. Más allá de los títulos, su paso por el viejo continente le permitió consolidarse tanto en lo deportivo como en lo personal.

La futbolista mendocina compartió el peso del sentimiento de pertenencia con el club chileno para tomar su decisión de incorporarse al plantel (@colocolofemenino)

La futbolista argentina compartió en su despedida de España: “Termina una etapa muy especial de mi carrera. Llegué a España con una mochila llena de sueños, sin saber todo lo que me esperaba. Y lo que vino superó cualquier cosa que hubiera imaginado”. Para Banini, el país ibérico fue mucho más que un destino profesional: “España fue mi casa y mi familia durante casi una década, y siempre va a ser así en mi corazón”.

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Esta etapa europea, marcada por lesiones superadas y reconocimientos, incluyó su primera convocatoria mundialista y la consolidación como referente internacional. La FIFA la incluyó en el equipo ideal del 2021, lo que subraya su impacto global.

El vínculo entre Banini y Colo Colo se remonta a 2011, cuando la futbolista arribó al club chileno tras destacarse en el futsal del club Cementista en Mendoza y en Las Pumas. Durante su primer ciclo con las Albas, la mediocampista fue figura en la conquista de 10 títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2012, un logro histórico para la institución.

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La argentina llegó a marcar 37 goles en 18 partidos del Torneo Apertura de 2013, una cifra que ilustra su peso ofensivo y su capacidad de liderazgo dentro del campo. Ese rendimiento la catapultó a la liga de Estados Unidos, donde jugó para el Washington Spirit antes de dar el salto definitivo al fútbol europeo.

En un posteo de Colo Colo compartieron las expectativas respecto a lograr nuevamente la conquista de una Copa Libertadores (@colocolofemenino)

Banini asume ahora un nuevo desafío en el club chileno y vestirá el dorsal 21 tras la salida de Rachel Ramírez a Unión Española. El club oficializó su regreso con un mensaje claro: “Después de 12 años, la talentosa volante argentina regresa al Monumental. La jugadora vuelve a Colo-Colo donde buscará conquistar una nueva Copa Libertadores”.

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La propia futbolista explicó las razones de su retorno: “Es fundamental el cariño de los hinchas. Me lo demostraron durante toda mi carrera más allá del club que representaba”. Banini enfatizó: “Sí es verdad que tenía otras ofertas, tenía otros clubes, pero creo que ya era hora de volver a casa, de defender estos colores que fueron quienes apostaron primero por mí y eso para mí vale muchísimo”.

El regreso de Banini a Colo Colo no es solo un reencuentro emocional. La jugadora llegó con la intención clara de pelear por el máximo objetivo continental. “El gran desafío será intentar conquistar la segunda Copa Libertadores con Colo Colo, después de la de 2012”, adelantó la mediocampista, que ya superó la revisión médica y se entrena junto al resto del plantel.

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Estefanía Banini ya se encuentra a disposición de Tati Silveira para los próximos compromisos (@colocolofemenino)

La historia de Banini con la selección argentina aporta otra dimensión a su figura. Disputó 53 encuentros internacionales, participó en dos mundiales y en cuatro ediciones de la Copa América. Su último partido mundialista, ante Suecia en Hamilton, Nueva Zelanda, significó el cierre de un ciclo para la mendocina, a la par de otras figuras globales como Marta y Megan Rapinoe.

La respuesta del regreso de Banini al conjunto dirigido por Tati Silveira reside en el profundo sentido de pertenencia y la conexión con la institución. “Siento que ha sido mi primer club, me siento realmente en casa. El club siempre me demostró que quería que yo volviese y los hinchas también me dieron su cariño durante toda mi carrera y yo quería volver”, afirmó la futbolista.

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La presencia de Estefanía Banini en Colo Colo simboliza el retorno de una leyenda en plenitud, con la madurez que otorgan los desafíos superados y la experiencia internacional. La ex capitana albiceleste, que fue reconocida entre las mejores de la historia del fútbol sudamericano, apuesta por una nueva era de éxitos en el club que la vio despegar.