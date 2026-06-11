El fotógrafo que le prestó la cámara al Dibu Martínez mostró las imágenes que capturó el arquero en el amistoso de Argentina

El fotógrafo que le prestó la cámara al arquero argentino compartió un carrusel de imágenes tomadas por el campeón del mundo

Mientras Emiliano Dibu Martínez trabaja a contrarreloj para llegar en óptimas condiciones físicas al debut de la selección argentina ante Argelia (martes 16 de junio en Kansas City) en el Mundial 2026, el arquero marplatense fue un protagonista especial en el amistoso que el equipo de Lionel Scaloni venció 2-0 a Honduras en Texas, luego de que se viralizaran imágenes suyas tomando fotos con la cámara profesional de un reportero gráfico mexicano dentro del estadio Kyle Field.

La secuencia de Dibu en su rol de camarógrafo causó furor entre los fanáticos argentinos, que resaltaron el gesto del arquero de Aston Villa con el fotógrafo Davo Saldívar, el dueño de la cámara. El fotógrafo que le cedió su elemento de trabajo al futbolista de la Selección compartió en su cuenta personal de Instagram el resultado final de los disparos de Martínez. En el clip se ven las instantáneas que tomó el campeón del mundo desde atrás del arco defendido por Santiago Beltrán, quien ingresó por Juan Musso en el segundo tiempo.

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“Aquí les comparto las fotos que tomó Dibu Martínez… Mil gracias a todos", escribió Saldívar en su perfil social junto al video y la canción Ji, ji, ji de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Fue una muy bonita experiencia el poder pasar por eso, realmente yo no me di cuenta. Él simplemente se sentó, agarró el lente y empezó a fotografiar. Y cuando me doy vuelta y lo veo, no me la podía creer que estaba él con mi cámara tomando fotos”, contó el reportero en una entrevista con Radio AM 990.

“Solamente me hizo algunas pequeñas preguntas en cuanto a unas funciones y al final fue muy amable, la verdad. Como la gente comenzó a arrojar camisetas y los marcadores para que les firme y había varios que estaban ahí en el suelo, entonces le pedí que lo firmara (el lente de la cámara). Agarró, lo firmó, me dio las gracias y justo fue cuando pitó el árbitro, se levantó y se fue. O sea, fue muy rápido”, recordó Saldívar sobre su encuentro con Dibu Martínez.

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Los fotogramas muestran a Emiliano "Dibu" Martínez, portero de la selección argentina, sentado en la zona de fotógrafos de un estadio. Sostiene una cámara profesional con un lente largo. El evento es un partido amistoso entre Argentina y Honduras, en el cual Martínez asume un rol diferente al habitual

La secuencia no terminó con la devolución de la cámara. Antes de retirarse al sector donde siguió el resto del partido, el arquero de 33 años le dejó su firma con una carita feliz al fotógrafo, un gesto que Davo Saldívar publicó luego en su cuenta de Instagram. Fiel a su carácter, Dibu Martínez tampoco se contuvo en la zona mixta tras el pitazo final: cuando el arquero Santiago Beltrán—debutante de 21 años en el equipo mayor— atendía a los medios, pasó por detrás y gritó “¡Vamos, papá!”, antes de señalar su apellido a los periodistas que intentaban detenerlo. Su actitud buscó respaldar al juvenil de River Plate, que irrumpió en la élite con gran nivel en esta temporada ante los problemas físicos de Franco Armani. Hoy está afuera de la lista de 26 nombres para el Mundial, pero Lionel Scaloni ya lo proyecta para el futuro.

En cuanto a la situación actual del arquero de cara al inicio de la competencia en Estados Unidos, hoy se someterá a una resonancia magnética para evaluar la evolución de la fractura en su dedo anular derecho. El resultado de este examen será determinante para saber si podrá dejar atrás el vendaje que lo acompaña desde la lesión y recuperar la normalidad en sus entrenamientos.

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Dibu Martínez se entrena con un vendaje especial en su mano derecha por la fractura que sufrió en su dedo anular

Durante la semana, el cuerpo técnico y el equipo médico de la selección argentina detectó señales alentadoras sobre la recuperación del arquero. El seguimiento minucioso al que fue sometido incluyó ejercicios progresivos, como trabajos específicos con una pelota de tenis, que permitieron mantener cierto ritmo físico sin poner en riesgo la zona afectada.

Está previsto que Martínez acuda en las próximas horas a un centro médico. Allí, el estudio por imágenes confirmará si la fractura evolucionó en línea con las expectativas y si el proceso de formación del callo óseo ya avanzó lo suficiente. En caso de que los resultados sean positivos, el arquero podría reintegrarse a los entrenamientos completos a partir del viernes y sumar trabajos con ambas manos y la pelota de fútbol.

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