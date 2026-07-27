Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 27 de julio

El billete al público se paga a un récord nominal de $1.520 en el Banco Nación. El dólar blue alcanza los $1.545

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13:14 hsHoy

¿A cuánto se ofrece el dólar en bancos?

El dólar al público se paga a $1.520 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal, por encima de los $1.515 del 22 de octubre, récord anterior, en el final de la escalada cambiaria durante las elecciones de medio término de 2025.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.518,86 para la venta y $1.468,03, por encima del máximo anterior que promedió $1.518,74 el 21 de octubre de 2025.

13:14 hsHoy

Tres factores que pueden mantener al dólar quieto en los próximos meses

El segundo semestre tendría un flujo relevante de divisas por la liquidación de exportaciones del agro, los anuncios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y el saldo energético, con una demanda interna moderada

Diversos factores apuntan a un tipo de cambio de pesos por dólar relativamente calmo hasta fin de año
Diversos factores apuntan a un tipo de cambio de pesos por dólar relativamente calmo hasta fin de año

Datos macroeconómicos de las últimas semanas dan muestras de las distintas velocidades de la actividad, con una inflación que desacelera, sectores de perfil exportador en expansión y el consumo interno deprimido.

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13:14 hsHoy

Caputo: “Todavía hoy la gente tiene desconfianza, ahorra en dólares y los pone abajo del colchón”

El ministro de Economía sostuvo que aún hay contribuyentes que eligen no bancarizar por miedo que los políticos vuelvan a hacer lo mismo. A qué se refiere con que vienen “los mejores 18 meses”

Luego de que la semana pasada el Gobierno girará a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal para subsanar los puntos débiles de la legislación y que los argentinos saquen los dólares del colchón, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “todavía hay gente que tiene desconfianza” y que elige ahorrar fuera del sistema.

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13:14 hsHoy

Reservas, meta fiscal y el desafío de 2027: las claves de la visita de la titular del FMI a la Argentina

Kristalina Georgieva llega el lunes y mantedrá reuniones con Javier Milei y Luis Caputo. Cuánto tiempo estará y puntos centrales del vínculo con el organismo

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, llega a la Argentina el lunes 27 de julio por invitación del presidente Javier Milei. (Reuters)
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, llega a la Argentina el lunes 27 de julio por invitación del presidente Javier Milei. (Reuters)

Este lunes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará a la Argentina por invitación del presidente Javier Milei. La visita se extenderá hasta el martes y llega en un momento particular para la relación entre el organismo y el Gobierno: con un programa vigente que exhibe avances concretos, pero también con señales de advertencia que empiezan a correr el eje de las preocupaciones desde el frente cambiario hacia el fiscal, en medio de un año marcado por el calendario electoral.

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13:12 hsHoy

El dólar subió por tercer día seguido y cerró en un nuevo precio récord

La divisa al público en el Banco Nación subió a $1.520 para la venta, mientras que el mayorista avanzó a $1.497, máximos nominales. El “contado con liqui” toca los $1.600

El dólar rompió el récord de precios que había registrado hace nueve meses.
El dólar rompió el récord de precios que había registrado hace nueve meses.

Con un monto negociado de USD 463,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió ocho pesos o 0,5%, a $1.497, un nuevo máximo nominal.

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13:10 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar blue?

El dólar blue es ofrecido este lunes a 1.545 pesos. En la última semana el blue avanzó 15 pesos o 1 por ciento. Esta cotización tocó un récord intradiario en los 1.560 pesos el jueves.

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