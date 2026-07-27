Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 27 de julio

¿A cuánto se ofrece el dólar en bancos?
El dólar al público se paga a $1.520 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal, por encima de los $1.515 del 22 de octubre, récord anterior, en el final de la escalada cambiaria durante las elecciones de medio término de 2025.
El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.518,86 para la venta y $1.468,03, por encima del máximo anterior que promedió $1.518,74 el 21 de octubre de 2025.
Datos macroeconómicos de las últimas semanas dan muestras de las distintas velocidades de la actividad, con una inflación que desacelera, sectores de perfil exportador en expansión y el consumo interno deprimido.
Luego de que la semana pasada el Gobierno girará a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal para subsanar los puntos débiles de la legislación y que los argentinos saquen los dólares del colchón, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “todavía hay gente que tiene desconfianza” y que elige ahorrar fuera del sistema.
Este lunes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará a la Argentina por invitación del presidente Javier Milei. La visita se extenderá hasta el martes y llega en un momento particular para la relación entre el organismo y el Gobierno: con un programa vigente que exhibe avances concretos, pero también con señales de advertencia que empiezan a correr el eje de las preocupaciones desde el frente cambiario hacia el fiscal, en medio de un año marcado por el calendario electoral.
Con un monto negociado de USD 463,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió ocho pesos o 0,5%, a $1.497, un nuevo máximo nominal.
¿A cuánto se vende el dólar blue?
El dólar blue es ofrecido este lunes a 1.545 pesos. En la última semana el blue avanzó 15 pesos o 1 por ciento. Esta cotización tocó un récord intradiario en los 1.560 pesos el jueves.