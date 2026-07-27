Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 27 de julio

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Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, insistió con su reclamo: "Es necesario llegar a retenciones cero” En un contexto de debate por la presión fiscal, el titular de la entidad rural expresó la urgencia de eliminar tributos sobre las exportaciones y remarcó el rol estratégico del sector en la economía nacional

El empleo formal cayó en Argentina pese al crecimiento de la economía: cuáles son las causas detrás de la baja Los últimos datos oficiales muestran una contracción del trabajo registrado mientras distintos sectores atraviesan un proceso de reconversión y ajuste de sus estructuras laborales

Lo que las pymes nunca le preguntan a la agencia de marketing (y deberían preguntarle si no quieren fracasar) En las reuniones iniciales, muchas empresas priorizan la visibilidad y los clics, pero dejan fuera el costo por conversión, un indicador ligado al ticket promedio que define si la inversión publicitaria es rentable

En la era de las inversiones globales, Uruguay sigue siendo la opción más segura La plaza cerró el año con más de 18.000 operaciones y en Montevideo cerca del 15% de los movimientos tuvo origen en capitales de Argentina, según cifras del sector