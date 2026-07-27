Opinión

En la era de las inversiones globales, Uruguay sigue siendo la opción más segura

La plaza cerró el año con más de 18.000 operaciones y en Montevideo cerca del 15% de los movimientos tuvo origen en capitales de Argentina, según cifras del sector

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Montevideo, Uruguay: premio al principal destino emergente para el turismo
Montevideo, Uruguay (Getty Images)

Durante décadas, Uruguay fue uno de los destinos preferidos por los argentinos para proteger y desarrollar su patrimonio. Tuvo puntos más resonantes post colapso financiero de Argentina en 2001 y el pico más alto llegaría entre 2020 y 2021, cuando Uruguay aplicó incentivos para atraer a inversores y residentes. Lo interesante es que esa tendencia no solo se mantiene, sino que cobra una nueva dimensión en contextos que mutan todo el tiempo.

Hoy un inversor puede acceder desde su celular a oportunidades en prácticamente cualquier parte del mundo. La tecnología eliminó barreras geográficas, amplió el acceso a mercados internacionales y multiplicó las alternativas disponibles. La tecnología eliminó barreras geográficas, amplió el acceso a mercados internacionales y multiplicó las alternativas disponibles. Sin embargo, lejos de perder atractivo, Uruguay sigue consolidándose como una de las principales opciones para los argentinos.

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Los números ayudan a entenderlo. El mercado inmobiliario uruguayo cerró el 2025 con más de USD 2.700 millones en compraventas y más de 18.000 operaciones. En Montevideo, alrededor del 15% de las transacciones corresponden a capital argentino. Dentro del régimen de Vivienda Promovida, uno de los motores de la construcción del país, los argentinos adquirieron cerca de 7.800 inmuebles en los últimos doce años, equivalentes al 20% de las unidades desarrolladas bajo ese esquema. Y si tenemos en cuenta a las desarrolladoras líderes, al menos el 10% de las inversiones que reciben llegan desde el otro lado del río.

Uruguay ha logrado construir un marco institucional estable, con reglas claras para propietarios e inversores, incentivos al desarrollo inmobiliario y herramientas que aportan seguridad jurídica a los proyectos

Detrás de estos indicadores existen varias razones de carácter profundo: la previsibilidad, la cercanía, la rentabilidad y las exoneraciones impositivas al invertir en viviendas. Está claro: Uruguay ha logrado construir un marco institucional estable, con reglas claras para propietarios e inversores, incentivos al desarrollo inmobiliario y herramientas que aportan seguridad jurídica a los proyectos.

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Esa estabilidad se refleja también en las oportunidades de obtener buenos índices de rentabilidad. Las propiedades destinadas al alquiler suelen ofrecer rentabilidades brutas del orden del 5% al 7% anual, mientras que los proyectos adquiridos en etapa de pozo permiten capturar valorización a medida que avanza la obra. En muchos casos, la diferencia entre el valor de ingreso y el precio final puede superar el 20%.

No obstante, reducir la decisión de invertir a una cuestión de rentabilidad sería simplificar demasiado el análisis. Si algo caracteriza al contexto actual es la abundancia de opciones. Un argentino puede invertir en Estados Unidos, Europa o Asia con apenas unos clics. La pregunta, entonces, no es dónde existen oportunidades, sino dónde esas oportunidades se combinan con estabilidad, liquidez y confianza.

Y allí Uruguay mantiene una ventaja competitiva difícil de replicar. La cercanía geográfica y cultural, el conocimiento mutuo entre mercados, la seguridad jurídica y una relación construida durante generaciones siguen pesando al momento de tomar decisiones patrimoniales de largo plazo.

Al final los negocios se tratan de relaciones, vínculos y acuerdos entre las personas, y pocos mercados reflejan esa realidad como Argentina y Uruguay

La paradoja es evidente: cuanto más global se vuelve el mundo de las inversiones, más valor adquieren los destinos capaces de ofrecer certezas. Por eso, y más allá de la proliferación de herramientas, invertir en ladrillos en Uruguay continúa destacándose como una de las opciones predilectas. No porque sea la única alternativa disponible, sino porque combina oportunidades de crecimiento con el atributo de la confianza.

La digitalización del mundo potencia oportunidades, pero hay cuestiones identitarias y humanas que prevalecen. Al final los negocios se tratan de relaciones, vínculos y acuerdos entre las personas, y pocos mercados reflejan esa realidad como Argentina y Uruguay.

El autor es fundador de Alpha Realtors

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