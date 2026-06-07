La historia detrás de la aparición de Dibu Martínez como fotógrafo durante el triunfo de Argentina ante Honduras

Los fotogramas muestran a Emiliano "Dibu" Martínez, portero de la selección argentina, sentado en la zona de fotógrafos de un estadio. Sostiene una cámara profesional con un lente largo. El evento es un partido amistoso entre Argentina y Honduras, en el cual Martínez asume un rol diferente al habitual

Emiliano Martínez no pudo estar bajo los tres palos en el amistoso que la selección argentina le ganó 2 a 0 a Honduras este sábado en el estadio Kyle Field, pero encontró la manera de no quedarse al margen: el Dibu se instaló entre los reporteros gráficos acreditados, pidió prestada una cámara profesional y se dedicó a registrar el partido desde el borde del campo.

La imagen del arquero marplatense de 33 años sentado junto a los fotógrafos se viralizó con rapidez en redes sociales. El motivo de su ausencia en el arco es una fractura en el dedo anular de la mano derecha que lo dejó fuera de estos compromisos previos al Mundial 2026. Pese a la inmovilización, Martínez se acercó al fotógrafo David Saldívar, le pidió el equipo con lente de distancia larga y empezó a disparar.

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La secuencia no terminó con la devolución de la cámara. Antes de retirarse al sector donde siguió el resto del partido, el arquero le dejó su firma con una carita feliz al fotógrafo, un gesto que Saldívar publicó luego en su cuenta de Instagram. Fiel a su carácter, Martínez tampoco se contuvo en la zona mixta tras el pitazo final: cuando el arquero Santiago Beltrán —debutante de 21 años en el equipo mayor— atendía a los medios, pasó por detrás y gritó “¡Vamos, papá!”, antes de señalar su apellido a los periodistas que intentaban detenerlo. Su actitud buscó respaldar al juvenil de River Plate, que irrumpió en la élite con gran nivel en esta temporada ante los problemas físicos de Franco Armani. Hoy está afuera de la lista de 26 nombres para el Mundial, pero Lionel Scaloni ya lo proyecta para el futuro.

La lesión que lo mantiene al ex Independiente al margen tiene un origen preciso. Se produjo en el calentamiento de la final de la Europa League que le ganó con el Aston Villa al Friburgo. A pesar del problema físico, Martínez decidió jugar ese encuentro y se consagró campeón con el club inglés. Tras ese partido inició el proceso de recuperación que aún continúa.

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El portero argentino Dibu Martínez autografía el lente de la cámara del fotógrafo David Saldívar durante el triunfo de Argentina ante Honduras (Instagram)

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni tampoco prevé utilizarlo en el amistoso del próximo martes frente a Islandia. La prioridad es que llegue en plenitud física al debut mundialista, programado para el 16 de junio ante Argelia. Mientras tanto, el arco albiceleste quedó en manos de Juan Musso, quien completó una actuación sobria que no logró inquietar, y de Beltrán, que ingresó en el tramo final para su estreno en el seleccionado mayor.

En el campo, Argentina se impuso con goles de Lautaro Martínez —de penal a los 37 minutos del primer tiempo— y de Giuliano Simeone, que amplió la ventaja en el complemento luego de una gran jugada elaborada, que incluyó una asistencia de taco del Toro. El resultado dejó señales alentadoras a diez días del inicio del torneo, aunque la presencia de Dibu Martínez con una cámara al hombro fue la postal que se quedó en la memoria de la jornada.

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La prueba ante Honduras se dio horas después de la confirmación de la baja de Leonardo Balerdi en Argentina por lesión. Aún no se dio a conocer su reemplazante.

“Tiene un problema en el sóleo y, lamentablemente, lo tenemos que dar de baja porque no cumple los requisitos mínimos para ayudarnos, al menos, en la fase de grupos. Era demasiado arriesgado. Venía con unos pequeños problemitas ahí y, lamentablemente, no puede estar. Con todo el dolor del mundo, tuve que hablar con él para comunicarle que no iba a formar parte de la copa”, expresó el entrenador en la rueda de prensa.

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“Tengo un cariño especial hacia él porque formó parte desde el primer día que asumí en la Sub 20. Había trabajado un montón. Ya hablé lo que tenía que hablar con él y es una lástima. Afrontar este partido fue difícil porque el grupo quedó un poco tocado por lo que le pasó a él. Lo sacamos adelante de la mejor manera. Las sensaciones no fueron buenas, fueron momentos feos”, completó el Gringo. El juego de Dibu como fotógrafo buscó inyectar humor en el contexto de un vestuario golpeado por la situación de Balerdi.

La Albiceleste se impuso en un amistoso