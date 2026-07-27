La ceremonia del Rab’in Ajaw, declarada patrimonio intangible en Guatemala, se mantiene como una tradición vigente desde 1969

La representante de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, asumió la Corona de Plata como nueva soberana de los pueblos originarios de Guatemala. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

La coronación de Elena Jannileth Mateo Juan como Rab’in Ajaw 2026-2027 marcó el cierre de una edición cargada de simbolismo y orgullo para los pueblos originarios de Guatemala.

La representante de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, se alzó como la nueva soberana en el marco del 58 Festival Folklórico Nacional Rab’in Ajaw, un evento que reúne a comunidades de todo el país en torno a la identidad, el patrimonio y el liderazgo de la mujer indígena.

El evento reunió a 142 aspirantes provenientes de diversas delegaciones, todas ellas portadoras de las tradiciones y la memoria histórica de sus comunidades. La velada, reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes, sirvió como escenario para exaltar la dignidad y el papel protagónico de la mujer indígena dentro del entramado social guatemalteco.

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Bajo el acompañamiento de las «teclas morenas», el festival ratificó su condición de plataforma central para el encuentro cultural.

En esta edición, la dinámica del certamen permitió a los asistentes recorrer, simbólicamente, la riqueza cultural de los departamentos representados, agrupados en bloques que incluyeron a Sololá, Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, Chimaltenango, Suchitepéquez y Quetzaltenango, así como la participación posterior de delegaciones como Totonicapán, Guatemala, Sacatepéquez, Jalapa, Baja Verapaz, Petén, Chiquimula, Escuintla, San Marcos y Santa Rosa.

El Rab'in Ajaw, declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2010, evalúa liderazgo comunitario, lenguas mayas y cosmovisión de las participantes. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Proceso de selección: de 142 aspirantes a una nueva soberana

El jurado calificador tuvo la tarea de elegir a las 13 semifinalistas entre una amplia y diversa representación juvenil. En esta etapa, las seleccionadas respondieron preguntas sobre temas clave, como el liderazgo femenino, la defensa del idioma materno y los retos de sus comunidades.

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Las semifinalistas destacaron por su elocuencia y compromiso, abordando cuestiones esenciales para el presente y el futuro de los pueblos originarios. R

epresentantes de municipios como El Estor, Barberena, Rabinal, Santo Domingo Xenacoj, Totonicapán, Concepción Tutuapa, Tecpán, Santa Cruz Barillas, Raxruhá, Huitán, San Gaspar Chajul, Chicacao y Santiago Atitlán formaron parte de este grupo selecto.

En la fase decisiva, el grupo se redujo a cinco finalistas: Santa Cruz Barillas (Huehuetenango), Santo Domingo Xenacoj (Sacatepéquez), Santiago Atitlán (Sololá), San Gaspar Chajul (Quiché) y Totonicapán (Totonicapán). Cada una profundizó en el pensamiento ancestral y los valores que definen a la mujer indígena guatemalteca.

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La investidura y el significado de la Corona de Plata

El momento culminante de la jornada llegó con la investidura de la nueva Rab’in Ajaw, un acto que simboliza el reconocimiento social y cultural a la mujer indígena. La icónica Corona de Plata fue entregada a Elena Jannileth Mateo Juan, quien asume la responsabilidad de representar a las comunidades originarias durante el periodo 2026-2027.

El jurado del Rab'in Ajaw eligió a 13 semifinalistas que respondieron sobre liderazgo femenino, defensa del idioma materno y retos de sus comunidades. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

La designación de la nueva soberana constituye el máximo honor para una mujer indígena en Guatemala y representa la continuidad de una tradición que fortalece el tejido social y promueve el respeto a la diversidad.

Una celebración para la identidad nacional

Cada julio, la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, se convierte en el escenario del Festival Folklórico Nacional Rab’in Ajaw, la cumbre más importante de representatividad y dignidad de la mujer maya en Guatemala. Surgido en 1969 por iniciativa del profesor Marco Aurelio Alonso, el encuentro nació con el propósito de contrarrestar la marginación cultural y salvaguardar las tradiciones de los pueblos originarios.

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Elena Jannileth Mateo Juan fue coronada Rab'in Ajaw 2026-2027 en el cierre del 58 Festival Folklórico Nacional Rab'in Ajaw de Guatemala. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

En idioma q’eqchi’, Rab’in Ajaw se traduce como “La Hija del Rey”. Lejos de constituir un concurso de belleza convencional, esta ceremonia evalúa el liderazgo comunitario, el dominio de las lenguas mayas y la solidez cosmogónica de decenas de jóvenes representantes provenientes de diversos municipios del país.

El festival funciona como un foro de transmisión oral y afirmación identitaria, donde la indumentaria ceremonial (chachales, güipiles y tocados) cobra vida como un lenguaje visual cargado de historia y espiritualidad. Declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2010, el Rab’in Ajaw consagra a la mujer indígena como guardiana del conocimiento milenario de Guatemala.

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