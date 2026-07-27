Corea del Sur alertó sobre el posible despliegue de otros 30.000 soldados norcoreanos en Rusia

El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, y el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, aplauden mientras habla Kim Jong-un en la inauguración de un museo en Pyongyang en homenaje a las tropas norcoreanas caídas combatiendo por Rusia (archivo, 26 de abril de 2026, KCNA vía REUTERS).

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur informó este lunes que se encuentra analizando un posible despliegue de unos 30.000 soldados norcoreanos en territorio ruso, en el marco de la creciente cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte y el avance de la invasión de Ucrania.

“El Gobierno está siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados con la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia”, declaró en un comunicado en el que no abordó cuestiones de inteligencia al respecto. “Mantenemos la postura de que esta cooperación viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y debe terminar de inmediato", sostuvo sobre la ayuda militar norcoreana y el futuro despliegue.

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Según fuentes gubernamentales surcoreanas, hasta el momento no hay indicios confirmados de un despliegue adicional de tropas norcoreanas, si bien el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, había afirmado que Moscú se estaría preparando para recibir a estos soldados y que estos preparativos llevan en marcha desde el mes de junio.

Lo que dijo Zelensky

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante la cumbre del G7 en Kananaskis, Alberta, Canadá. Zelenski advirtió sobre el posible envío de 30.000 soldados norcoreanos adicionales a Rusia (archivo, 17 de junio de 2025, REUTERS/Amber Bracken).

El mandatario ucraniano había asegurado un día antes que Rusia solicitó a Corea del Norte el envío de 30.000 soldados adicionales para apoyar la invasión al territorio ucraniano, y que los preparativos para recibir este contingente se encuentran en marcha desde junio en la región rusa de Vorónezh, fronteriza con Ucrania. “Rusia quiere recibir 30.000 soldados adicionales de Corea del Norte. Desde junio hay preparativos en marcha en la región rusa de Vorónezh para recibirlos”, había escrito Zelensky en su cuenta de X.

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El presidente ucraniano también advirtió sobre la posible transferencia de lanzadores adicionales de misiles balísticos desde Corea del Norte hacia territorio ruso, aunque no dio más información al respecto. “No se trata solamente de una amenaza para Ucrania. Rusia ayuda a Corea del Norte a aprender a hacer la guerra, a mejorar sus armas y adquirir una verdadera experiencia de combate en su uso”, había señalado, subrayando que esto constituye una amenaza para “todas las personas en Asia que están al alcance de los misiles coreanos”.

En el marco de esas mismas declaraciones, Zelensky también informó que Rusia sufrió casi 225.000 bajas militares en menos de siete meses de este año, una cifra que —según precisó— supera el total de soldados movilizados por Moscú en el mismo período.

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En la misma línea, el portavoz de la Cancillería ucraniana, Heorhii Tykhyi, había ofrecido días atrás cifras sobre el desgaste del ejército ruso en el frente: aseguró que, desde diciembre de 2025, Rusia pierde más de 30.000 soldados por mes entre muertos y heridos —una cifra que, dijo, llega a rondar los 40.000 en los peores meses— y que ese ritmo de bajas supera la capacidad rusa de reclutamiento, lo que explicaría tanto la desaceleración de los avances de Moscú este año como su necesidad de recurrir a refuerzos externos como los que aportaría Corea del Norte.

El Kremlin evita confirmar los planes

El líder norcoreano Kim Jong-un se reúne con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Pekín, en medio de la creciente cooperación militar entre ambos países (archivo, 3 de septiembre de 2025, KCNA vía REUTERS).

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, descartó dar información sobre el asunto y aclaró que “no es necesario comentar” este tema. “No es Zelensky el que debe hablar de estos planes”, afirmó, según recogió la agencia TASS.

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Se estima que Corea del Norte ya desplegó unos 20.000 soldados e ingenieros militares para apoyar los esfuerzos bélicos de Rusia, de los cuales cerca de 14.000 se encuentran actualmente en el frente de guerra en suelo ucraniano. La cooperación entre Pyongyang y Moscú se intensificó desde el inicio de la guerra en 2022: según datos de fuentes oficiales surcoreanas, Corea del Norte ya había enviado miles de soldados a la región rusa de Kursk para ayudar a contener la contraofensiva ucraniana entre 2024 y 2025, además de suministrar armamento y municiones a Moscú. Las autoridades de Corea del Sur estiman que cerca de 2.000 soldados norcoreanos murieron en combate desde el inicio de estos despliegues.

La semana pasada, la ministra de Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, visitó Moscú, donde se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el canciller Serguéi Lavrov, un encuentro que avivó las especulaciones sobre una mayor colaboración militar entre ambos países. Durante esa visita, la agencia oficial norcoreana KCNA había publicado que Pyongyang expresó su “apoyo inquebrantable” a las políticas internas y externas de Rusia destinadas a “eliminar la causa profunda del conflicto ucraniano”.

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