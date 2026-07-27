Brasil: por qué entender a nuestro principal socio comercial es una cuestión de pragmatismo, no de ideología

El senador brasileño Flavio Bolsonaro (d) con el presidente argentino Javier Milei en Sao Paulo, Brasil, el 25 de julio del 2026. (AP foto/Ettore Chiereguini)

Si hay un pueblo profundamente nacionalista en América Latina, ese es el brasileño. No se trata de un nacionalismo declamativo sino práctico. Brasil protege su industria, incentiva el consumo interno, privilegia la producción nacional y hace de la exportación una política de Estado, gobierne quien gobierne.

Con más de 214 millones de habitantes, Brasil representa cerca de dos tercios del Producto Bruto de América Latina y es, por amplio margen, la mayor economía de la región. Su Producto Bruto Interno supera los USD 2,3 billones, ubicándose entre las diez economías más importantes del mundo.

A diferencia de la Argentina, donde durante décadas gran parte de la población pensó en dólares, el brasileño piensa en reales. El dólar existe para el comercio exterior o las inversiones, pero no forma parte de la vida cotidiana. En muchos ámbitos incluso resulta extraño ofrecer pagar en dólares porque el real es la moneda que organiza la economía y la confianza de la población.

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La inflación, si bien tuvo altibajos, se mantiene alrededor del 4% anual y el desempleo ronda el 7%, cifras que, comparadas con la realidad argentina de los últimos años, reflejan una economía mucho más estable. El Banco Central brasileño incluso comenzó un proceso gradual de baja de tasas luego de haber controlado la inflación.

Una economía diversificada

Brasil no depende de un solo sector.

Es uno de los mayores productores mundiales de soja, carne vacuna, pollo, café, mineral de hierro, petróleo, azúcar y celulosa. Al mismo tiempo posee una industria automotriz, aeronáutica, petroquímica, farmacéutica y tecnológica de enorme dimensión.

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Empresas como Embraer, Petrobras, Vale o WEG muestran la capacidad industrial de un país que hace décadas decidió desarrollar cadenas de valor propias en lugar de depender exclusivamente de la exportación de materias primas.

El socio comercial que Argentina no puede reemplazar

Más allá de las diferencias ideológicas entre gobiernos, existe un dato imposible de ignorar: Brasil es el principal socio comercial de la Argentina junto con China.

El intercambio bilateral supera los USD 30.000 millones anuales y miles de empresas de ambos países producen de manera integrada.

El mejor ejemplo es la industria automotriz.

Gran parte de los vehículos fabricados en Argentina tienen componentes brasileños y, al mismo tiempo, Brasil compra una porción muy importante de los automóviles argentinos. Lo mismo ocurre con autopartes, maquinaria agrícola, productos químicos, plásticos, trigo, energía y bienes industriales.

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Más de una quinta parte de las exportaciones industriales argentinas tienen como destino Brasil. Millones de puestos de trabajo, directa o indirectamente, dependen de que esa relación funcione correctamente.

No existe hoy ningún otro mercado que pueda reemplazar rápidamente ese nivel de integración productiva.

¿Por qué hoy Lula aparece como favorito?

Las elecciones presidenciales brasileñas serán el próximo 4 de octubre.

Las encuestas más recientes muestran a Luiz Inácio Lula da Silva liderando la intención de voto y también imponiéndose en un eventual balotaje frente a Flávio Bolsonaro. Si bien la diferencia no es definitiva y aún falta campaña, Lula mantiene una ventaja consistente.

Las razones son varias.

En primer lugar, la economía brasileña continúa creciendo, aunque a un ritmo moderado, con inflación bajo control y desempleo relativamente bajo. Para la enorme mayoría de los votantes brasileños, como ocurre en casi todas las democracias, la economía pesa mucho más que las discusiones ideológicas.

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En segundo lugar, Jair Bolsonaro continúa impedido de competir, lo que obligó al espacio conservador a impulsar la candidatura de su hijo Flávio Bolsonaro. Sin embargo, Flávio todavía no logró construir el mismo liderazgo nacional que su padre y carga además con cuestionamientos propios que limitan su capacidad de atraer votantes independientes.

El efecto inesperado de la presión externa

En las últimas semanas la administración de Donald Trump endureció su política comercial hacia Brasil mediante nuevos aranceles y un fuerte enfrentamiento político con el gobierno de Lula.

Paradójicamente, esa estrategia podría terminar fortaleciendo al propio Lula.

Brasil posee una fuerte tradición de defensa de su soberanía. Es un país donde conviven profundas diferencias políticas internas, pero donde las críticas o presiones provenientes del exterior suelen generar un fenómeno conocido como rally around the flag: frente a una amenaza externa, buena parte de la sociedad deja de lado las disputas internas y se une detrás de la defensa del país.

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No significa que todos apoyen a Lula. Significa que muchos brasileños rechazan que otro país intente influir en sus decisiones electorales o económicas.

La historia brasileña muestra numerosos ejemplos de ese comportamiento. La defensa de Petrobras, de la Amazonia, de la industria nacional o de la soberanía económica suele convertirse rápidamente en una causa compartida más allá de las diferencias partidarias.

Argentina necesita una relación madura con Brasil

Si Lula resulta reelecto —como hoy sugieren la mayoría de las encuestas— Argentina deberá convivir con ese gobierno durante al menos cuatro años más.

Y aun si ganara otro candidato, Brasil seguirá siendo Brasil: la mayor economía de Sudamérica, nuestro principal mercado industrial y uno de los países más influyentes del hemisferio.

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Por eso, en política exterior suele ser más útil el pragmatismo que la confrontación permanente.

Los gobiernos cambian; los intereses nacionales permanecen.

Las diferencias ideológicas pueden existir y son legítimas. Pero cuando dos países mantienen un comercio de decenas de miles de millones de dólares al año, miles de empresas integradas y millones de empleos vinculados a esa relación, la diplomacia deja de ser una cuestión de simpatías personales para convertirse en una herramienta de desarrollo.

En definitiva, un país no elige a sus vecinos.

Los administra.

Y la historia demuestra que las naciones que logran separar las diferencias políticas de los intereses económicos suelen obtener mejores resultados para su población que aquellas que convierten cada desacuerdo ideológico en un conflicto diplomático permanente.

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