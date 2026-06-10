El gol con el que Messi rompió un récord que llevaba 69 años intacto en la selección argentina

La Pulga amplió la diferencia ni bien ingresó ante Islandia

Lionel Messi volvió a jugar para Argentina y fue en el triunfo 3-0 ante Islandia en Alabama, en el último partido amistoso de cara al Mundial 2026 que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México. El futbolista, que disputará su sexta Copa del Mundo, jugó 25 minutos y lo hizo en un gran nivel, ya que se mostró muy participativo y desde la primera que tocó generó peligro.

Fue a los 67 minutos cuando el crack rosarino recibió la banda de capitán de Cristian Romero y, luego de la pausa por hidratación, el Jordan-Hare Stadium estalló ante el ingreso del mejor futbolista del mundo. Así, regresó al césped tras la sobrecarga muscular que había sufrido en el último partido del Inter Miami.

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Leo ingresó junto a Gonzalo Montiel (por Agustín Giay) y desde el primer momento se lo vio activo. En su primera intervención lo dejó mano a mano a Lautaro Martínez, quien fue derrumbado por el arquero Elías Rafn Ólafsson. El árbitro Rosendo Mendoza sancionó penal y fue capitalizado por Messi, quien dio dos pasos y con un tiro fuerte y a colocar amplió las diferencias.

Fue el gol 117 con la selección argentina en 199 partidos y también brindó 61 asistencias. De esos goles, 54 llegaron en amistosos, 14 en Copa América, 36 en las Eliminatorias Sudamericanas—siendo el máximo goleador histórico de esa competencia— y 13 en Mundiales.

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La Pulga reemplazó a Simeone en la parte final del segundo tiempo

Además, este martes Leo logró otro récord ya que con 38 años, 11 meses y 14 días se convirtió en el jugador más longevo en marcar un gol con la camiseta nacional: superó a Ángel Labruna, quien desde el 7/7/1957 ante Brasil ostentaba la marca con 38 años, 9 meses y 8 días.

Pero hubo más de Messi. Se mostró muy enchufado y, con su amigo y socio dentro de la cancha, Rodrigo De Paul, generó buenas conexiones por la derecha. Una jugada combinada pudo haber terminado en gol, pero Lautaro Martínez estaba en posición adelantada. Sin embargo, más tarde volvió a juntarse con el Motorcito, quien asistió a Thiago Almada para decorar el resultado.

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Messi no se conformó y estuvo al acecho para poder firmar un doblete, pero en el epílogo el arquero le ahogó el grito, aunque Leo quedó en posición adelantada. Fue un 3-0 contundente, pero la entrada del rosarino terminó de ratificar la superioridad argentina.

Leo afrontará el Mundial de 2026 en Estados Unidos con la posibilidad de ampliar sus récords en la competencia: ya es el futbolista con más partidos disputados en Copas del Mundo y alcanzará su sexta participación. Esa marca también la alcanzarán Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa.

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La Albiceleste se midió a los europeos en Estados Unidos

El seleccionado que llegue a la final en 2026 disputará ocho partidos, una cifra que amplía el margen para los registros de Messi, que suma 26 encuentros mundialistas y ya superó al alemán Lothar Matthäus, que cerró su carrera con 25.

Detrás del argentino aparecen el alemán Miroslav Klose con 24 partidos, el italiano Paolo Maldini con 23 y el portugués Cristiano Ronaldo con 22, el otro integrante de ese listado que sigue en actividad.

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Messi llegará al certamen ecuménico de 2026 con 13 goles y ocho asistencias. Sus tantos se reparten entre Alemania 2006, con uno; Brasil 2014, con cuatro; Rusia 2018, con uno; y Qatar 2022, con siete, después de no haber convertido en Sudáfrica 2010.

Esa cifra lo ubica en el cuarto puesto histórico junto al francés Just Fontaine, quien también terminó con 13 tantos, aunque en su caso los marcó en los seis partidos del único Mundial que jugó, en Suecia 1958. Por delante siguen el alemán Miroslav Klose con 16, el brasileño Ronaldo Nazario con 15 y el alemán Gerd Müller con 14.

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Lionel Messi llegó a 177 goles en 199 partidos y se convirtió en el jugador más longevo en marcar con la Selección

La tabla también incluye al francés Kylian Mbappé, quien a los 27 años ya suma 12 goles en dos Copas del Mundo. Esa cercanía añade competencia a una clasificación en la que Messi todavía puede escalar posiciones en esta Copa del Mundo.

En asistencias, Messi acumula ocho pases de gol en Mundiales. Necesita otras dos para igualar la marca de 10 asistencias que consiguió Pelé a lo largo de sus distintas participaciones.

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La edición de 2026 también lo puede acercar a otro grupo histórico: el de los futbolistas con más finales mundialistas disputadas. Ese lote está integrado por Pelé, Cafú y Ronaldo por Brasil, además de Matthäus y Pierre Littbarski por Alemania, todos con tres definiciones jugadas. Messi ya cuenta con dos finales y buscará llegar a una tercera para entrar en esa nómina. Si Argentina avanza otra vez hasta el último partido, el capitán sumará otra marca a su recorrido en los Mundiales.

Se trata de nuevos récords que Lionel Messi tendrá la chance de batir. Mientras tanto, volvió a jugar en gran forma para la selección argentina y su nivel ilusiona a los hinchas.

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