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Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Barcelona: días y horarios de toda la actividad de la Fórmula 1

Luego de una carrera en Mónaco con problemas, el argentino tendrá revancha en Cataluña. También tendrán acción Nicolás Varrone en F2 y Mattia Colnaghi en F3

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Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco 2026

El fin de semana del Gran Premio de Mónaco fue para el olvido para Franco Colapinto y también para el equipo Alpine, que perdió un podio de Pierre Gasly por una serie de sanciones. El nutrido calendario de la Fórmula 1 dará revancha inmediata: este fin de semana se correrá el Gran Premio de Barcelona.

El argentino venía de coleccionar sus mejores actuaciones en la Máxima con grandes rendimientos en las Sprint de Miami y Canadá (10° y 9° respectivamente), pero principalmente en las citas principales de esos trazados con un 7° lugar en Estados Unidos y un histórico 6° puesto en el Circuito Gilles Villeneuve. Sin embargo, en Mónaco las cosas no salieron y el argentino quedó en el fondo de una carrera repleta de accidentes y problemas.

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Será el turno para él de salir al Circuit de Barcelona-Catalunya por primera vez oficialmente con un monoplaza de F1 más allá de las habituales pruebas de pretemporada, aunque ya corrió en Montmeló tanto en Fórmula 2 como en Fórmula 3. ¿Sus mejores resultados allí? Segundo en la F3 del 2023 y en la misma colocación de la F2 del año siguiente.

El circuito, que está en el radar de la Máxima desde 1991, se extiende por 4657 metros y constará de 66 giros. Oscar Piastri marcó el mejor registro de vuelta en carrera el año pasado con su McLaren: marcó 1:15.743, aunque la vuelta de clasificación para la pole del australiano fue de 1:11.546.

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La acción argentina será completa este fin de semana porque también saltarán a pista Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi. La Fórmula 2 tendrá la clasificación el viernes (desde las 10.55 de Argentina) luego de la única práctica (6.05AM) que ordenará la grilla de la Sprint del sábado (9.15AM) y de la Feature Race del domingo (6.25AM). La Fórmula 3, por su lado, afrontará la qualy también el viernes (10AM) tras el único entrenamiento (4.55AM) para armar la largada de la Sprint del sábado (5.05AM) y de la carrera principal del domingo (3.40AM).

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BARCELONA

Viernes 12 de junio

Práctica Libre 1: 08.30 (Argentina) / 13.30 (Barcelona)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Barcelona)

Sábado 13 de junio

Práctica Libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Barcelona)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Barcelona)

Domingo 14 de junio

Carrera a 66 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Barcelona)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

DÍAS Y HORARIOS DE LAS CARRERAS DE LA FÓRMULA 1 EN 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- 9° en la carrera Sprint de Canadá

10- 6° en el Gran Premio de Canadá

11- 14° en el Gran Premio de Mónaco

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

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