El Salvador

Operativo antidrogas deja tres adultos y dos menores capturados en El Salvador este domingo

La Fiscalía de El Salvador informó el secuestro de 8.443,02 gramos de marihuana, 6,9 de cocaína, cuatro celulares y $2.000 en efectivo

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La operación, realizada con apoyo de la Policía Nacional Civil tras una alerta por acopio y reparto de estupefacientes, dejó tres mayores y dos adolescentes capturados, según informó la institución (Foto cortesía FGR)
La operación, realizada con apoyo de la Policía Nacional Civil tras una alerta por acopio y reparto de estupefacientes, dejó tres mayores y dos adolescentes capturados, según informó la institución (Foto cortesía FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informó que este domingo realizó un allanamiento junto con la Policía Nacional Civil (PNC) en inmuebles del departamento de La Libertad, tras una alerta sobre almacenamiento y distribución de droga en la zona.

Según el reporte oficial, el operativo dejó tres adultos y dos menores detenidos. Las autoridades incautaron 8.443,02 gramos de marihuana, 6,9 gramos de cocaína, cuatro teléfonos celulares y $2.000 en efectivo.

La Fiscalía indicó que en las próximas horas los imputados serán procesados por el delito de tráfico ilícito y llamó a la población a denunciar actividades ilícitas que afecten a sus comunidades.

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“La FGR hace un llamado a toda la población, para que denuncien cualquier actividad ilícita que afecte a sus comunidades, para que juntos podamos fortalecer la seguridad de las mismas”, expuso en el ente a través de sus publicaciones de redes sociales.

La incautación de 8.443 gramos de marihuana marca un operativo antidrogas en La Libertad (Foto cortesía FGR)
La incautación de 8.443 gramos de marihuana marca un operativo antidrogas en La Libertad (Foto cortesía FGR)

Otros hallazgos recientes

En una operación realizada en la zona de Río Angue, distrito de Metapán, en el municipio de Santa Ana Norte, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) reportó este sábado que el viernes 24 de julio que localizó un total de 177 paquetes de mercadería de contrabando en estado de abandono, cuyo valor asciende aproximadamente a USD 4,956. El hallazgo tuvo lugar como parte de los patrullajes preventivos en el marco de las acciones de la FAES para combatir el tráfico ilícito en puntos fronterizos del país.

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Según confirmó a través de sus canales oficiales, la mercadería decomisada fue entregada a la PNC para cumplir con el procesamiento correspondiente. Las autoridades no informaron sobre personas detenidas en relación con este operativo. La mercadería incautada está compuesta principalmente por productos sin conocer su origen y que, según las autoridades, suelen introducirse al país sin cumplir con las regulaciones aduaneras vigentes.

Por otra parte, el jueves, inspectores de la Fiscalía General y de la Policía Nacional verificaron la destrucción de diferentes tipos de droga que fue decomisada en diferentes procesos ya judicializados. Según la FGR se destruyeron 45,502 gramos de marihuana, 4,929 gramos de cocaína y 660 gramos de metanfetaminas. La droga habría tenido un valor económico de $309,019.52, de acuerdo a las autoridades.

El decomiso incluyó además 6,9 gramos de cocaína, cuatro celulares y 2.000 dólares en efectivo, durante registros efectuados por la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil en varios inmuebles (Foto cortesía FGR)
El decomiso incluyó además 6,9 gramos de cocaína, cuatro celulares y 2.000 dólares en efectivo, durante registros efectuados por la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil en varios inmuebles (Foto cortesía FGR)

Para este caso, las autoridades de la Fiscalía General indicaron que las porciones de las diferentes drogas se decomisaron en diferentes puntos de los departamentos de San Salvador, Chalatenango y La Libertad. “Los responsables se encuentran cumpliendo condenas de prisión por delitos ligados al narcotráfico”, aseguró la institución a través de sus canales oficiales.

Normativa condena con cárcel la producción, tráfico y tenencia de drogas en El Salvador

La Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (Decreto Legislativo No. 153) establece el marco penal para las actividades vinculadas a sustancias ilícitas: abarca desde el cultivo hasta la comercialización y tipifica como delito varias conductas, con sanciones de prisión según el caso.

Se define el tráfico ilícito como el delito más grave. Castiga a quien adquiera, enajene, exporte, importe, transporte o distribuya drogas ilícitas, con una pena de 10 a 15 años de cárcel. Se regula la posesión y tenencia: por menos de 2 gramos, la pena va de 1 a 3 años de prisión; con 2 gramos o más, de 3 a 6 años. Si se prueba que la posesión fue con fines de tráfico, la sanción sube a 6 a 10 años.

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