Así terminó el guardarropa de Charlize Theron en una película de Christopher Nolan por el bajo presupuesto

Charlize Theron cuenta por qué Carrie-Anne Moss usó ropa de su guardarropa en 'Memento'. (Reuters. Captura de video)

Charlize Theron dio a conocer que varias de las prendas utilizadas por Carrie-Anne Moss en la película Memento (2000), dirigida por Christopher Nolan, pertenecían a su guardarropa personal.

La revelación se produjo durante una entrevista con Konbini Video Club, en la que participó junto a sus compañeras de reparto Zendaya y Lupita Nyong’o para promocionar The Odyssey, la más reciente producción del cineasta.

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Durante la conversación, el entrevistador preguntó a Theron cuál era su película favorita de Christopher Nolan. La actriz respondió que le resultaba difícil elegir una sola, aunque señaló que Memento ocupa un lugar especial por los recuerdos asociados a la producción.

Posteriormente explicó que una amiga suya fue la encargada del diseño de vestuario de la película y que ambas compartían vivienda durante el desarrollo del proyecto. Según relató, tanto Nolan como su hermano visitaban con frecuencia la casa para reunirse con la diseñadora y planificar el vestuario.

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Charlize Theron prestó varias de sus prendas para que su amiga pudiera diseñar el vestuario de Memento. (REUTERS/Isabel Infantes)

“Memento es especial para mí porque mi amiga diseñó el vestuario de esa película y vivimos juntas durante ese tiempo. Chris y su hermano venían a casa y se reunían con ella para hablar del vestuario, y no tenían dinero. Así que gran parte de lo que Carrie-Anne Moss usa en esa película salió de mi armario”, afirmó.

La diseñadora de vestuario de la cinta fue Cindy Evans, quien trabajó en la producción escrita y dirigida por Christopher Nolan. La película contó con las actuaciones principales de Guy Pearce, Carrie-Anne Moss y Joe Pantoliano. Moss interpretó a Natalie, una mesera y cantinera cuyo vestuario se caracterizó por un estilo casual con elementos urbanos.

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Estrenada en el año 2000, Memento se convirtió en una de las primeras producciones de Nolan en alcanzar reconocimiento internacional.

Carrie-Anne Moss protagonizó 'Memento' y muchas de las prendas que usó eran de Charlize Theron. (Captura de video)

La historia sigue a Leonard Shelby, un exinvestigador de seguros que intenta identificar al responsable del asesinato de su esposa. El personaje padece una forma de pérdida de memoria que le impide conservar recuerdos recientes, por lo que solo puede recordar acontecimientos ocurridos antes del incidente que provocó su condición.

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La película fue nominada a dos premios Oscar: Mejor Guion Original y Mejor Edición. Con el paso del tiempo, ha mantenido presencia en conversaciones sobre la filmografía de Christopher Nolan y continúa siendo una de las obras más conocidas de la primera etapa de su carrera.

En relación con el filme, Guy Pearce, protagonista de la historia, habló el año pasado sobre su percepción de su propio trabajo en la producción. En una entrevista con The Sunday Times, el actor explicó que volvió a ver la película y expresó que no quedó conforme con su interpretación de Leonard Shelby.

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Guy Pearce aseguró que odió su actuación en 'Memento'. (Captura de video)

“Soy un desastre en esa película. Mientras la veía, me di cuenta de que odio lo que hice. Intentaba adoptar una actitud desenfadada, pero me equivoqué por completo”, expresó.

Y añadió: “John Gielgud dijo una vez: ‘Puedes ser bueno en una buena película, bueno en una mala, malo en una mala, pero nunca malo en una buena’. Sin embargo, vi Memento y me di cuenta de que soy malo en una buena película. ¡Mierda!”.

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