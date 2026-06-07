La feroz crítica de Pierre Gasly tras perder el podio en el GP de Mónaco de F1 por una sanción: “Que tomen la decisión correcta”

Pierre Gasly festejó el tercer puesto en Mónaco, aunque luego por las sanciones terminó séptimo

Pierre Gasly manifestó su frustración luego las dos penalizaciones que le impidieron llegar al podio luego de cruzar la meta en el tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. El compañero de Franco Colapinto dijo lo suyo luego de la competencia en el tradicional circuito monegasco.

El piloto francés de 30 años avanzó desde el noveno puesto al tercero en pista con su Alpine, pero dos sanciones de cinco segundos por exceder el límite del pit lane lo dejaron sin podio provisional y abrieron una discusión sobre posibles fallas en la medición de velocidad durante la prueba.

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Pierre cruzó tercero la meta y celebró su posición, pero desde el box de Alpine le dijeron “espera”. El francés fue castigado dos veces por superar el máximo de 60 km/h en boxes: una por 0,1 km/h y otra por 0,4 km/h. La diferencia fue mínima, pero alteró el resultado de una de sus actuaciones más destacadas del año.

Gasly sostuvo que activó correctamente el limitador de velocidad antes de cruzar la línea de ingreso tardío al pit lane y negó haber cometido una infracción. En declaraciones recogidas tras la carrera, afirmó: “Estoy desconsolado. No creo que haya nada que me pueda doler más ahora mismo”.

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También dijo: “Llevo diez años esforzándome al máximo para llegar a este momento. Hoy hicimos todo bien para estar en ese podio frente a todos los aficionados que vinieron. Este es un momento que, para mí, nadie nos puede arrebatar por razones injustas. Lo que está pasando ahora mismo no está bien y espero que tomen la decisión correcta”.

La protesta del piloto de Alpine no se limitó a su caso. Durante la carrera, también fueron sancionados por exceso de velocidad en el pit lane Colapinto, George Russell, Oscar Piastri y Lewis Hamilton.

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Una de las hipótesis que circuló en el paddock fue que el problema podía estar vinculado con la trayectoria elegida por los pilotos al entrar a boxes. Gasly evitó identificar el origen técnico, pero insistió en que los datos del auto deberían confirmar su versión. Colapinto, por su parte, aludió a los baches que hay en la calle externa de los boxes.

Gasly continuó con su descargo y aseveró: “Sé con certeza que lo que hay en el coche está por debajo de los 60 km/h. Y sé que en ambas ocasiones lo he puesto mucho antes de la línea”, dijo. “Esa es probablemente la configuración más sencilla que se puede poner en un coche de Fórmula 1”.

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El piloto francés pidió que la FIA revise el procedimiento y el registro de velocidades. “Cuando tres o cuatro equipos son sancionados por exceso de velocidad... Espero que esto les sirva de lección y se den cuenta de que deben revisar qué está pasando exactamente, porque simplemente no está bien”, afirmó.

Luego agregó: “Pueden verlo en los datos. Solo espero que, sea lo que sea que propongan, se pueda observar en los datos, se pueda observar la velocidad a la que vamos. Es suficientemente preciso”.

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Pierre Gasly terminó tercero en pista, pero por las penalizaciones fue reclasificado séptimo (REUTERS/Manon Cruz)

Antes de las penalizaciones, Gasly había construido su resultado con una remontada desde la novena posición de la grilla. Superó a Lando Norris (McLaren) en la largada y luego adelantó a Isack Hadjar (Red Bull) en la última reanudación para cruzar la meta tercero.

Buena parte de la carrera la pasó defendiendo su posición frente a autos más rápidos, en una gestión que él mismo ubicó entre sus mejores producciones en la F1. “Creo que sí. No diría que ha sido la mejor, he tenido muchas buenas actuaciones”, señaló.

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También explicó cómo se desarrolló esa defensa: “Siento, una vez más, que he logrado ponerme donde tenía que estar para aprovechar este tipo de oportunidad”. Y añadió: “Hoy logré adelantar a Norris en la salida, defenderme de él durante no sé cuántas vueltas, pero fue muy intenso. Luego, tras adelantar a Hadjar en la reanudación... fue una buena carrera. Y no es así como quiero celebrarlo”.

Luego de la carrera, Alpine informó que iba a pedir la revisión de las sanciones a la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Gasly remarcó que la revisión no le devolvería la celebración perdida, aunque sí podría restituirle un resultado por el que dijo haber trabajado durante una década. “Ojalá podamos luchar. No me devolverá el momento de celebrar en el podio con la gente. Pero... un podio es un podio y llevo diez años luchando muy duro para conseguir cada oportunidad. He logrado cinco podios, lo cual no es suficiente para mí, y me merezco este. Ojalá puedan hacer algo”.

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Incluso, el francés todavía podría heredar el tercer puesto si su compatriota, Isack Hadjar (Red Bull), que terminó por delante de él en la clasificación de la carrera, recibe una penalización tras una investigación abierta después de la prueba.