Congreso de El Salvador espera que Estados Unidos prorrogue el TPS para 170,000 salvadoreños

ARCHIVOS - Simpatizantes de los inmigrantes que cuentan con estatus de protección temporal en Estados Unidos sostienen letreros y vitorean en un mitin antes de una conferencia para anunciar una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump, con respecto a su decisión de poner fin a un programa que le permite a inmigrantes vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, afuera de un tribunal federal, el 12 de marzo de 2018, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu, archivo)

El presidente del Congreso de El Salvador, Ernesto Castro, expresó este miércoles su esperanza de que el Gobierno de Estados Unidos extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 170,000 salvadoreños que viven y trabajan en ese país desde 2001. La prórroga del TPS permite a miles de familias, que dependen de este permiso, mantener su estabilidad laboral y familiar en ese país.

Un reciente fallo judicial bloquea temporalmente la aplicación de una política que habría dejado a miles de salvadoreños con TPS sin permiso de trabajo a partir del 22 de julio. José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, declaró: “Esta decisión brinda un respiro muy necesario para miles de familias que hoy despertaron temiendo perder su sustento de la noche a la mañana”.

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Castro dijo que espera una resolución positiva, aunque la decisión judicial reciente no implica una extensión formal del TPS para El Salvador. “Todos los salvadoreños estamos pendientes de la decisión del Gobierno de Estados Unidos sobre este estatus migratorio, donde están muchos”, dijo Castro. El presidente del Congreso aclaró que, en caso de no renovarse el programa, El Salvador debe prepararse para recibir a sus ciudadanos de regreso.

El TPS fue concedido para los salvadoreños en 2001 por el entonces presidente George W. Bush, tras los terremotos que afectaron al país ese año. El año pasado, la administración de Donald Trump extendió el programa hasta el 9 de septiembre de 2026, permitiendo a los beneficiarios mantener sus permisos de trabajo hasta esa fecha.

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TPS para salvadoreños en Estados Unidos: Ernesto Castro espera una nueva prórroga, 130.000 familias miran a Washington y crece la incertidumbre (Foto cortesía)

Contexto judicial y el futuro incierto

La situación de los salvadoreños con TPS en Estados Unidos permanece bajo incertidumbre, a pesar de un fallo judicial que ofrece protección temporal a miles de beneficiarios. Una corte federal dispuso que se mantenga la autorización laboral para quienes se encuentran bajo el amparo del programa, lo que, según la Alianza Nacional del TPS, representa “un alivio inmediato para decenas de miles de salvadoreños que enfrentaban la posibilidad de perder su empleo y estabilidad en territorio estadounidense”.

La organización, que agrupa a beneficiarios del programa, subrayó que, durante más de 25 años, los beneficiarios del TPS han cumplido cada requisito del programa, han renovado su estatus de forma continua y se han integrado en las comunidades estadounidenses. “un respiro muy necesario para miles de familias que hoy despertaron temiendo perder su sustento de la noche a la mañana”, afirmó José Palma.

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Pese a este alivio temporal, el dirigente de la Alianza Nacional del TPS advirtió que la protección judicial no resuelve la incertidumbre de fondo, ya que ni elimina el riesgo de que, a partir del 9 de septiembre de 2026, miles de personas puedan perder su estatus y permisos de trabajo. “Las familias no deberían depender de órdenes judiciales de emergencia para poder seguir trabajando y manteniendo a sus hijos”, afirmó el coordinador de la Alianza.

Una multitud se reúne frente a la Casa Blanca en Washington D.C., portando carteles con la leyenda "SAVE TPS" y banderas de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto económico y social

Uno de los pilares de la economía salvadoreña lo constituyen las remesas familiares, enviadas principalmente desde Estados Unidos. En 2025, ese flujo de dinero alcanzó los USD 9.987,91 millones, con un incremento del 17,7% respecto al año anterior, de acuerdo con datos difundidos por Infobae. Más de 150.000 niños estadounidenses tienen al menos un progenitor beneficiario del programa, lo que ilustra el alcance social de cualquier decisión sobre el TPS.

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La Alianza Nacional del TPS instó al Departamento de Seguridad Nacional a tomar una decisión que dé certezas a las familias y exhortó al Congreso estadounidense a aprobar una solución legislativa permanente. “El TPS nunca fue pensado como un ciclo permanente de renovaciones temporales”, recordó Palma. “Después de 25 años, el Congreso debe finalmente otorgar la residencia permanente a las familias que ya han demostrado que pertenecen aquí”, agregó.

Expectativa ante una decisión clave

Mientras la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y sus familias en El Salvador esperan una definición, las autoridades locales mantienen la expectativa sobre el futuro del programa. Aún no se conocen detalles de la reunión sostenida la semana pasada entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y Donald Trump en la Casa Blanca, y no se ha confirmado si el tema del TPS fue abordado.

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