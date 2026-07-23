Honduras: Capturan a mujer acusada de agredir a su madre tras la difusión de un video en La Ceiba

Las autoridades investigan el presunto delito de violencia intrafamiliar. (FOTO: Infobae)

La mujer que fue grabada presuntamente agrediendo física y verbalmente a su madre, una adulta mayor, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, fue capturada este martes por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

La detenida, identificada preliminarmente como Yanira, será remitida ante las autoridades competentes por el presunto delito de violencia intrafamiliar, informó la Policía.

La captura se produjo después de que el video del incidente circulara ampliamente en redes sociales y provocara numerosas reacciones de rechazo, así como llamados ciudadanos para que las autoridades intervinieran en el caso.

La investigación continúa mientras el Ministerio Público determina las acciones legales correspondientes.

Video generó indignación

El caso salió a la luz tras la difusión de una grabación realizada dentro de una vivienda ubicada en la colonia Sierra Pina, en La Ceiba.

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En las imágenes se observa una fuerte discusión familiar en la que la mujer presuntamente insulta y agrede a su madre, una persona de la tercera edad.

La difusión del material provocó una amplia condena entre usuarios de redes sociales, quienes pidieron que la víctima recibiera protección y que se investigaran los hechos.

Tras la viralización del video, la Policía confirmó el inicio de las diligencias investigativas que culminaron con la localización y captura de la sospechosa.

El video muestra a una mujer joven de pie, vestida con top negro y pantalones verdes, interactuando con una mujer mayor sentada que lleva un vestido estampado. Un ventilador se encuentra entre ellas. El escenario es un interior con paredes claras, un techo de metal y una ventana con rejas rojas. Una guitarra acústica azul es visible en el fondo. Ambas mujeres realizan gestos durante la interacción. Este contenido documenta una escena doméstica.

Antes de ser detenida, la mujer publicó otro video en el que reconoció ser la persona que aparecía en la grabación difundida en redes sociales.

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En su versión, aseguró que el incidente había ocurrido tiempo atrás y sostuvo que las imágenes fueron publicadas con el propósito de perjudicarla.

También explicó que la discusión comenzó durante un momento de tensión relacionado con su hijo, quien, según afirmó, atravesaba una etapa de rebeldía y habría ocasionado daños dentro de la vivienda.

De acuerdo con su relato, su madre intervino para defender al menor y esa situación derivó en el enfrentamiento entre ambas.

La mujer manifestó que posteriormente pidió disculpas a su madre y reconoció que su comportamiento fue incorrecto.

Señaló a su expareja por difundir el video

La ahora detenida también responsabilizó a su expareja de haber obtenido la grabación desde el teléfono celular de su hijo para divulgarla en redes sociales.

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Según afirmó, el video habría sido difundido como represalia después de que ella rechazara retomar la relación sentimental.

Asimismo, indicó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por supuestas amenazas relacionadas con la publicación del material.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre esas afirmaciones ni han informado si forman parte de la investigación.

El caso se hizo viral tras difundirse un video en redes sociales. (FOTO: Noticias 24/7)

Será remitida al Ministerio Público

Tras su captura, la mujer fue trasladada a las instalaciones policiales en La Ceiba para completar el procedimiento administrativo previo a su remisión ante la Fiscalía.

De manera preliminar, enfrentará un proceso por el presunto delito de violencia intrafamiliar, mientras continúan las investigaciones y la recopilación de pruebas.

La Policía señaló que la actuación busca garantizar la protección de las personas adultas mayores y evitar que este tipo de hechos queden impunes.

El caso continúa generando reacciones entre la población, donde numerosos ciudadanos reiteraron que ninguna diferencia familiar justifica la violencia física o verbal contra personas en condición de vulnerabilidad.

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