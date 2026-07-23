Apuañaló a un hombre en plena calle y quedó detenido en Córdoba

Oficiales de la Policía de Córdoba detienen a un hombre en una calle de Villa María, en relación con un apuñalamiento (El Doce.tv)

Un hombre de 40 años fue apuñalado este martes último por la mañana en la localidad cordobesa de Villa María, provincia de Córdoba, tras una discusión que se desató en plena vía pública. Ssu agresor quedó detenido.

El episodio, que tuvo lugar en la calle Pierantonelli al 45, movilizó a personal policial y sanitario, quienes respondieron con rapidez al llamado de emergencia. La agresión, motivada por un presunto robo, dejó a la víctima con una herida de arma blanca en el abdomen y abrió una investigación penal.

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La mañana transcurría con normalidad en el barrio hasta que el altercado entre dos hombres interrumpió la rutina de los vecinos. Según la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, ambos se encontraban fumando en la calle cuando la situación se tornó violenta. El intercambio de palabras derivó en una confrontación física, que culminó en un ataque a cuchillazos.

De acuerdo con relato de la víctima, minutos antes del ataque el agresor le robó el celular y las llaves de su vivienda.

Al arribar al sitio, el personal policial encontró al hombre herido y solicitó asistencia médica inmediata. El herido presentaba una lesión punzocortante en el abdomen y fue trasladado en estado consciente al Hospital Regional Pasteur.

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Tras recabar el testimonio del herido y reunir información en el lugar, el personal policial realizó un allanamiento en un domicilio de barrio San Nicolás. Fue allí donde, según el comunicado oficial, se logró la detención del presunto autor del apuñalamiento. El sospechoso quedó bajo custodia y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Segundo Turno, a cargo de la fiscal Juliana Companys.

La fiscalía ordenó la realización de peritajes y el secuestro de elementos relacionados con la investigación, entre ellos el arma utilizada en la agresión y los objetos presuntamente sustraídos. Hasta el momento, no trascendió la identidad del detenido, pero fuentes policiales confirmaron que se trata de un hombre mayor de edad.

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El avance de la causa dependerá de las pruebas recolectadas y de las declaraciones de testigos y la propia víctima, quien permanece en observación en el Hospital Regional Pasteur. Según se informó, su estado de salud es estable y no presenta riesgo vital inmediato.

Los investigadores buscan encontrar la causa del comienzo de la discusión que terminó con la agresión a puñaladas

A mediados del mes de marzo pasado, una discusión familiar en la ciudad de Rosario terminó de la peor manera: un hombre fue apuñalado por su propio cuñado y quedó internado en grave estado. Según fuentes policiales, la víctima habría llegado a la casa del atacante a pesar de tener una orden de restricción de acercamiento por episodios previos.

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El hecho se registró en una vivienda de Yaguareté 875, en la zona oeste de la ciudad. De acuerdo a la reconstrucción policial, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región 2 fue comisionado al lugar tras recibir el alerta por una disputa doméstica. Al arribar, los uniformados constataron que la víctima, R. O. A., de 30 años, ya había sido trasladada en un vehículo particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con una herida cortante.

En ese contexto, entrevistaron al dueño de la vivienda, identificado como D. A. A., de 48 años, quien manifestó que la víctima era su cuñado, que tenía vigente una restricción judicial de acercamiento y que, a pesar de eso, fue a su vivienda.

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Asimismo, reconstruyeron que R. O. A. fue apuñalado con un arma blanca que fue entregada espontáneamente a las autoridades por el propio D. A. A. Personal policial procedió a secuestrarla conforme a las directivas de la fiscalía de flagrancia en turno.

La División Científica Forense Rosario informó que, durante la inspección del domicilio, no se hallaron elementos criminalísticos que requirieran ser preservados. El equipo forense, no obstante, tomó vistas fotográficas panorámicas de la escena y recogió testimonios entre los presentes.

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En paralelo, desde el Policlínico San Martín informaron que la víctima fue derivada mediante una unidad sanitaria al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). De acuerdo con el parte médico, R. O. A. ingresó con una herida de arma blanca en la parrilla costal izquierda y fue asistido por la médica de guardia. Fuentes del hospital señalaron que el paciente permanecía internado en estado grave y bajo custodia policial este martes.

La Comisaría 12.ª quedó a cargo de la investigación en coordinación con la fiscalía actuante. Las actuaciones incluyeron el relevamiento de pruebas y la toma de declaraciones para determinar el desarrollo de los hechos y la responsabilidad penal de los involucrados.

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