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En Panamá los técnicos en urgencias médicas continúan exigiendo una reclasificación profesional

La Caja de Seguro Social informó que analiza homologar a unos 134 profesionales de técnicos a nivel de licenciatura

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Tras la aprobación del cargo, las autoridades señalan que comenzará la clasificación individual de estos profesionales. (Sume911)
Tras la aprobación del cargo, las autoridades señalan que comenzará la clasificación individual de estos profesionales. (Sume911)

La Asociación de Técnicos y Licenciados en Urgencias Médicas realizó una jornada de protesta para exigir la reclasificación profesional del personal que labora en la Caja de Seguro Social (CSS), el SUME 911 y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Aspiran a que se les reconozca la transición de técnico a licenciado, lo que aseguran les permitiría acceder a una mejor escala salarial y al reconocimiento de su formación académica.

Pero la lucha no es solo por el aspecto monetario, pues según los dirigentes del movimiento de protesta manifiestan que carecen de insumos, ambulancias para atender las emergencias, además de los equipos adecuados, lo que atenta contra la atención prehospitalaria que ofrecen.

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Esto, pese a que en el país el sistema de emergencias opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, al tiempo que indicaron que las protestas podían intensificarse si no se les da una respuesta cónsona a sus reclamos.

Ante esta situación, la Caja de Seguro Social (CSS) anunció que avanza en el proceso para reconocer y homologar a aproximadamente 134 profesionales en el cargo de técnicos en urgencias médicas II, correspondiente al nivel de licenciatura.

Técnicos aseguran que no hay ambulancias para atender las emergencias, lo que atenta contra la atención prehospitalaria que ofrecen (CSS).
Técnicos aseguran que no hay ambulancias para atender las emergencias, lo que atenta contra la atención prehospitalaria que ofrecen (CSS).

La institución detalló que ya incluyó los recursos necesarios en su planificación presupuestaria para 2026.

Rosilda Robinson, directora ejecutiva nacional de Recursos Humanos de la CSS, explicó que el trámite ha sido sometido a la consideración y aprobación del pleno de la Junta Directiva, por lo que estimó que podría ser aprobado en menos de un mes.

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“Confiamos en que, en menos de un mes, podremos contar con la aprobación. Los recursos ya están contemplados y también hemos iniciado la revisión de los documentos para proceder con las clasificaciones y emitir las resoluciones correspondientes”, afirmó Robinson en una nota de prensa institucional.

Indicó que las autoridades de la Caja de Seguro Social han mantenido conversaciones con representantes de la Asociación Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas para informarles sobre los avances y explicarles cada una de las etapas pendientes.

Una vez concluida la evaluación técnica, manifestó que esta se somete a la aprobación de la Junta Directiva de la entidad de seguridad social, organismo facultado por la Ley Orgánica para aprobar la incorporación de nuevos cargos al Manual de Descriptivo de Puestos la Salud.

La entidad reconoce que la falta de ambulancias se debe a que muchas están en mantenimiento. (CSS)
La entidad reconoce que la falta de ambulancias se debe a que muchas están en mantenimiento. (CSS)

Robinson precisó que, tras la aprobación del cargo, comenzará la clasificación individual de los profesionales. La homologación no se aplica de manera automática o colectiva: cada expediente debe ser revisado para verificar que cumpla con los requisitos establecidos.

Tenemos los recursos para cumplir con los ajustes salariales por reclasificación. Fueron incluidos en el proyecto presupuestario de 2026, pero primero debemos completar el procedimiento, incorporar el cargo al manual y emitir las resoluciones individuales”, aclaró.

Hasta el momento, aproximadamente 134 profesionales han presentado su documentación, incluido el reconocimiento de la idoneidad expedida por el Consejo Técnico de Salud.

El cargo de técnico en urgencias médicas fue aprobado por la Dirección General de Carrera Administrativa mediante la Resolución N°12 del 4 de marzo de 2024. Para que sea reconocido dentro de la estructura administrativa de la Caja de Seguro Social, debe completar la evaluación técnica y recibir posteriormente la aprobación de la Junta Directiva.

En cuanto a la falta de ambulancias, desde la Caja de Seguro Social se dijo que la entidad cuenta en este momento con 52 ambulancias debidamente equipadas, aunque reconoce que hay un grupo que están sin ser utilizadas porque se encuentran en mantenimiento.

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