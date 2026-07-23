Honduras: Capturan a sospechoso del asesinato de la niña Kimberly Sabillón en Santa Bárbara

El sospechoso fue capturado por agentes de la Policía Nacional en Santa Bárbara. (FOTO: Diario Tiempo)

La Policía Nacional de Honduras informó este miércoles sobre la captura de un hombre de 29 años, señalado como el principal sospechoso del asesinato de Kimberly Anai Sabillón Barahona, la niña de seis años cuyo crimen provocó consternación e indignación en el municipio de Petoa, departamento de Santa Bárbara.

El detenido enfrenta una orden judicial por los presuntos delitos de violación agravada y asesinato, emitida por la Fiscalía Regional de Santa Bárbara el 21 de julio de 2026.

La detención fue ejecutada por agentes de la Unidad Departamental de Prevención Número 16 (UDEP-16), en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), tras varios trabajos de ubicación y seguimiento desarrollados en la aldea Santa Lucía, municipio de Ilama, Santa Bárbara.

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Operativo permitió ubicar al sospechoso

De acuerdo con el informe policial, el hombre es originario del municipio de Petoa y residía en la aldea El Paraíso, la misma comunidad donde ocurrió el crimen que conmocionó a la población.

Las autoridades indicaron que, tras su captura, el sospechoso será puesto a disposición de los tribunales competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

La Policía señaló que la detención forma parte de las acciones investigativas orientadas a esclarecer delitos de alto impacto y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

El caso conmocionó a Santa Bárbara

El caso de Kimberly Anai Sabillón Barahona generó una profunda conmoción en Honduras luego de que la menor fuera reportada como desaparecida en la comunidad de El Paraíso, municipio de Petoa.

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Horas después del reporte, vecinos y familiares localizaron el cuerpo sin vida de la niña.

Según la información brindada por las autoridades, la menor presentaba signos de abuso y de violencia extrema, un hecho que provocó indignación entre los habitantes de la zona y numerosos llamados para que el crimen no quedara impune.

La tragedia motivó manifestaciones de solidaridad con la familia y exigencias de una investigación rápida que permitiera identificar y capturar al responsable.

La detención fue ejecutada por la UDEP-16 en coordinación con la DPI. (FOTO: Diario Tiempo)

Sospechoso tenía antecedentes policiales

La Policía Nacional informó que, de acuerdo con los registros institucionales, el detenido ya figuraba con antecedentes por el delito de tráfico de drogas.

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Las autoridades aclararon que esa información corresponde a antecedentes policiales registrados en la base de datos de la institución y forma parte del expediente del sospechoso.

El caso continuará bajo la coordinación del Ministerio Público, que deberá presentar los requerimientos correspondientes durante las etapas iniciales del proceso penal.

La orden de captura fue emitida por la Fiscalía Regional de Santa Bárbara. (FOTO: Diario Tiempo)

La muerte de Kimberly provocó una ola de dolor en el municipio de Petoa, donde familiares, vecinos y distintos sectores de la comunidad exigieron una respuesta rápida por parte de las autoridades.

Tras conocerse la captura, la investigación continuará para fortalecer el expediente con pruebas, peritajes y otros elementos que permitan establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Mientras avanza el proceso judicial, el caso sigue siendo uno de los hechos criminales que más impacto ha generado en Santa Bárbara durante las últimas semanas, debido a la edad de la víctima y a las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

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Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando acciones para esclarecer casos de violencia y llevar ante la justicia a las personas señaladas de cometer delitos graves contra menores de edad.