Crimen y Justicia

Robaron a tres jubilados en La Plata mientras miraban la final del Mundial: le gatillaron en la cabeza a uno de ellos

Una de las víctimas, de 90 años, recibió un golpe en la cabeza con la culata de un arma luego de que uno de los asaltantes le gatillara sin que el disparo saliera

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Los tres jubilados estaban reunidos para ver la final del Mundial 2026 cuando al menos dos delincuentes entraron a la vivienda y los sorprendieron
Los tres jubilados estaban reunidos para ver la final del Mundial 2026 cuando al menos dos delincuentes entraron a la vivienda y los sorprendieron

Dos delincuentes irrumpieron en una vivienda de La Plata mientras tres jubilados miraban la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, y uno de los asaltantes le apuntó con un arma a un hombre de 90 años, gatilló sin que el disparo saliera y luego lo golpeó en la cabeza con la culata del arma.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle 65 entre 29 y 30, cerca del Parque Castelli. Los tres adultos mayores se habían congregado para seguir el partido cuando al menos dos hombres entraron a la propiedad y los sorprendieron.

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En cuestión de segundos, la reunión se transformó en un asalto marcado por amenazas, forcejeos y violencia física, según informó el medio platense 0221.

El momento de mayor tensión llegó cuando uno de los ladrones amenazó con una pistola en la cabeza al hombre de 90 años y accionó el gatillo.

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El disparo no salió —las razones son parte de la investigación en curso— y el agresor, lejos de retroceder, golpeó a la víctima en la cabeza con la culata del arma, lo que le provocó una herida.

En medio del robo, las víctimas lograron activar el sistema de alarma de la vivienda. Personal de una empresa de seguridad privada que operaba en las inmediaciones llegó al domicilio en minutos, pero los delincuentes ya habían escapado.

Según trascendió, huyeron por el frente de la casa tras saltar las rejas y se llevaron algunos objetos de valor.

Hasta el momento, los responsables no fueron identificados. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer quiénes participaron del hecho.

Tres delincuentes robaron 20 cadenas de oro junto con dinero en efectivo y escaparon en distintas direcciones. El detenido fue capturado gracias a un operativo que contó con el aporte de comerciantes de la zona y el monitoreo del COM
Tres delincuentes robaron 20 cadenas de oro junto con dinero en efectivo y escaparon en distintas direcciones. El detenido fue capturado gracias a un operativo que contó con el aporte de comerciantes de la zona y el monitoreo del COM

El asalto se produjo tan solo 24 horas antes de que otros tres ladrones irrumpieran en una joyería del centro de La Plata y se llevaran 20 cadenas de oro y dinero en efectivo. Uno de ellos escapó en taxi, pero luego del seguimiento por las cámaras de seguridad municipales y un operativo policial terminó detenido en Gonnet.

Este asalto ocurrió en Joyas Center, el local ubicado en calle 8 entre 49 y 50. Según informaron fuentes oficiales a Infobae, dos hombres y una mujer ingresaron al comercio, sustrajeron las cadenas y el efectivo, y emprendieron la fuga por distintos puntos del área.

La secuencia fue advertida por operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM) de La Plata, quienes, a través de una comunicación radial, tomaron conocimiento del robo y dieron aviso de inmediato a efectivos de la Comisaría 1ra. Al llegar al local, los agentes constataron el hecho y entrevistaron a la responsable del comercio.

Fue esa misma comerciante quien, en paralelo al accionar policial, envió un mensaje al grupo de WhatsApp que comparte con otros negocios de la zona. El aviso se difundió rápido: varios comerciantes del centro lograron identificar los recorridos de fuga de los sospechosos, tomarles fotografías y aportar datos que resultaron determinantes para el operativo.

Con esa información sobre la mesa, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo cerrojo para interceptar a los tres implicados. Uno de ellos fue localizado en Camino Belgrano y 511, en la localidad de Gonnet, cuando intentaba escapar a bordo de un taxi. Los otros dos —un hombre y una mujer— continúan prófugos y son buscados por los investigadores.

Tras la aprehensión, la causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 y del Juzgado de Garantías N° 3, que tienen a su cargo las actuaciones para avanzar en la identificación y detención de los dos sospechosos restantes, quienes se mantienen prófugos.

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