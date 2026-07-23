La OIM destaca plan entre Costa Rica y El Salvador para gestionar migración en la región

El conductor Irving Ayala salió de El Salvador con el objetivo de aprender una cultura nueva y acumular experiencia como conductor de autobús en Costa Rica, formando parte de un proyecto de cooperación bilateral que ayuda a enfrentar la escasez de personal para esos puestos y convertirse en un ejemplo regional. EFE/ Jeffrey Arguedas

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) destacó este miércoles el modelo de cooperación entre gobiernos y sector privado en Costa Rica y El Salvador como ejemplo de gestión migratoria en América Latina. Se trata del plan piloto permite que conductores de autobús salvadoreños trabajen legalmente en empresas costarricenses, como respuesta a la escasez de personal en ese sector.

La directora general de la OIM, Amy Pope, en entrevista con la agencia de noticias EFE, resaltó que este tipo de iniciativas ofrece vías seguras para la migración laboral, debilitando así las redes de crimen organizado que explotan a los migrantes.

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Pope visitó Costa Rica, donde se reunió con autoridades locales y conoció en detalle el plan que facilita la contratación de conductores salvadoreños en empresas como La Tapachula. “Esta clase de experiencias reales son el centro de lo que una buena migración significa”, afirmó la directora de la OIM, quien enfatizó la necesidad de fortalecer la cooperación intergubernamental y sumar al sector privado para crear oportunidades concretas para quienes buscan mejores condiciones de vida.

Durante la visita, Pope explicó que la migración irregular expone a los migrantes a peligros extremos, pues muchos terminan en manos de traficantes y organizaciones criminales. “Sabemos que cuando la gente se mueve irregularmente y se ve forzada a confiar en traficantes, son extremadamente vulnerables. Vemos a gente que ha sido explotada, que ha sido agredida sexualmente, que ha sido robada, asesinada o desaparecida. Esa no es la forma en que la migración debería funcionar”, declaró Pope a EFE.

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SAN JOSÉ (COSTA RICA), 22/07/2026.- La directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, habla durante una entrevista con EFE este lunes, en San José (Costa Rica). Pope afirmó que la cooperación entre países, organizaciones y la empresa privada para garantizar una migración segura y digna en las Américas es clave para debilitar las redes de crimen organizado que explotan y violan los derechos humanos de los migrantes. EFE/Jeffrey Arguedas

Según datos de la OIM, al menos 11,492 migrantes han muerto o desaparecido en las rutas de las Américas desde 2014, aunque la cifra real podría ser mayor porque muchas desapariciones no se notifican.

El modelo aplicado entre Costa Rica y El Salvador cuenta con el respaldo técnico y logístico de la OIM, que acompaña la selección, contratación y traslado de los trabajadores. Empresas como La Tapachula han recurrido a esta vía para cubrir puestos esenciales en el transporte público, afectados por la falta de mano de obra local y el envejecimiento de la población.

La defensa de las vías formales de migración

La directora de la OIM subrayó la necesidad de crear canales migratorios formales y transparentes, que no solo protejan los derechos de los migrantes sino también generen confianza en las comunidades receptoras. “Mientras más se involucren los Gobiernos y el sector privado en cooperar con otros socios, ahí es cuando podemos ver los resultados que funcionan para todos”, sostuvo Pope.

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El plan piloto también busca atender la demanda laboral en sectores específicos, al tiempo que previene la xenofobia y la frustración social en los países receptores. Pope advirtió que la falta de mecanismos organizados para la migración puede alimentar el rechazo y la discriminación, situaciones que se agravan cuando las comunidades perciben descontrol en el flujo migratorio. “Sabemos que cuando la migración no es bien manejada es cuando vemos la frustración de las comunidades y emerge la xenofobia”, afirmó la directora de la organización.

El contexto regional de la presión migratoria

La OIM considera que la cooperación regional es necesaria. Pope citó el impacto de factores económicos, sociales y recientes desastres naturales, como los terremotos en Venezuela, que han aumentado la migración. Recordó que la mayoría de quienes migran preferirían quedarse en sus países si contaran con condiciones adecuadas. Por eso, insistió en que los países de la región deben prepararse para responder a las necesidades de quienes se ven obligados a desplazarse, garantizando alternativas legales y seguras.

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La experiencia en Costa Rica y El Salvador representa, según Pope, una oportunidad para replicar este modelo en otras naciones que requieren mano de obra en sectores críticos. “Esta es una de las grandes oportunidades que vemos en las Américas, que los Gobiernos puedan trabajar de forma conjunta para garantizar que la gente se mueva de forma segura, digna, que les paguen de forma justa y que aprovechen las oportunidades de trabajo que existen”, declaró Pope a EFE.