Deportes

La verdad sobre el estado físico de Nico Paz en el umbral del Mundial y la postura de Scaloni y el posteo del volante

El mediocampista del Como es una de las grandes apariciones de la selección argentina. El cuerpo técnico tiene depositadas muchas esperanzas en él

Guardar
Google icon
Paz nació en Madrid y es hijo de Pablo, ex zaguero central del seleccionado argentino (Mandatory Credit: Denny Medley-Imagn Images)
Paz nació en Madrid y es hijo de Pablo, ex zaguero central del seleccionado argentino (Mandatory Credit: Denny Medley-Imagn Images)

El foco de la selección argentina en la previa del Mundial 2026 está puesto en la recuperación de los futbolistas tocados, que serán evaluados en los próximos días. El nombre de Nico Paz es el más mencionado en las últimas horas. Incluso, se dispararon los rumores alrededor suyo. El mediocampista ofensivo, de 21 años, acarrea una lesión en la rodilla izquierda, por la que no disputó el último duelo de la Serie A con el Como, que terminó clasificándose a la próxima Champions League.

¿Su permanencia en el plantel de 26 elegidos corre riesgo? Según pudo saber Infobae, Nico Paz (hijo de Pablo, ex defensor y también Mundialista con la Albiceleste en Francia 98), está en el tramo final de la recuperación de su lesión. No va a jugar los amistosos contra Honduras e Islandia, pero no parece tener inconvenientes para pegar al debut ante Argelia el 16 de junio en Kansas City.

PUBLICIDAD

El volante surgido del Real Madrid (institución a la que puede volver) es un jugador muy importante en la consideración de Lionel Scaloni. Puertas adentro, en el cuerpo técnico, tienen la esperanza que pueda convertirse en una pieza como la que representaron Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez en Qatar, más allá de que comienza como suplente.

Nico Paz, futbolista, en ropa de entrenamiento de la selección argentina, caminando sobre el césped de un campo de fútbol con un balón a su lado
Nico Paz, jugador de la selección argentina, compartió en redes sociales una imagen de sus últimos días de recuperación, mostrando su gran entusiasmo por regresar a la actividad (Instagram)

El propio Paz buscó disipar los nubarrones con un posteo en su cuenta de Instagram. “Últimos días de recuperación. ¡Con muchas ganas de arrancar!“, rubricó.

PUBLICIDAD

Además de Paz, Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Lionel Messi son los otros jugadores que todavía no cuentan con el alta médica. Ante la coyuntura, la AFA “bloqueó”, en total, a 35 futbolistas para la cita en Estados Unidos. Es decir, hay nueve apellidos que fueron advertidos previamente que están bajo el radar ante algún imponderable como sucedió en la previa de Qatar 2022 con Nico González y Joaquín Correa, quienes a último momento fueron reemplazados por Thiago Almada y Ángel Correa.

Dentro de esa lista de nueve “bloqueados” están Emiliano Buendía (Aston Villa), Matías Soulé (Roma), Máximo Perrone (Como), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Agustín Giay (Palmeiras), Tomás Aranda (Boca) y Santiago Beltrán (River). De hecho, todo indica que Capaldo será titular en la prueba frente a Honduras, dada la situación de los dos laterales derechos en la lista de 26.

En Estados Unidos también están los juveniles Simón Escobar (Vélez), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Joaquín Freitas (River), convocados para los amistosos.

El reglamento de la FIFA establece que en caso de sustituir a un futbolista por “lesión grave o enfermedad” se debe realizar “a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA” aunque en el caso de los arqueros se los puede sustituir por casos de fuerza mayor “en cualquier momento de la fase final”.

El debut de Argentina en el Grupo J está pactado para el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) ante Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, casa de los Chiefs de la NFL. La segunda presentación de la fase de grupos será el lunes 22 de junio a las 14:00 frente a Austria en el Dallas Stadium, y el cierre llegará el sábado 27 de junio a las 23:00 ante Jordania, en el mismo escenario de Texas.

Temas Relacionados

deportes-internacionalNico Pazselección argentinaselección argentina Mundial 2026Mundial 2026deportes-argentinaLionel Scaloni

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los Knicks vuelven a las Finales de la NBA: cómo la nutrición fue clave en la preparación de Josh Hart

Nueva York regresa a la serie por el título 27 años después, y su escolta de 31 años tiene una filosofía clara: no hay atajos en una temporada larga

Los Knicks vuelven a las Finales de la NBA: cómo la nutrición fue clave en la preparación de Josh Hart

De técnico interino a campeón del mundo: la construcción del ciclo Scaloni contada en una enciclopedia coral

El periodista Matías Bauso presentó en Infobae al Mediodía el libro que, junto a treinta autores, narra el recorrido de Lionel Scaloni desde su llegada inesperada hasta la consagración con la selección argentina

De técnico interino a campeón del mundo: la construcción del ciclo Scaloni contada en una enciclopedia coral

La Copa del Mundo 2026 enfrenta un riesgo creciente de amaño y spot fixing por el boom de apuestas

La FIFA aseguró que mantiene una política de tolerancia cero y un canal web para denuncias, en la antesala del torneo, donde la proliferación de variables apostables vuelve más tentadoras las acciones específicas dentro de los partidos

La Copa del Mundo 2026 enfrenta un riesgo creciente de amaño y spot fixing por el boom de apuestas

Pesas bajo el agua y un retiro en el Templo Shaolin: así se preparó Victor Wembanyama para las Finales de la NBA

El francés llegó a la serie ante Nueva York tras recibir el trofeo de MVP del Oeste y después de que un clip de entrenamiento concentrara la atención de las redes sociales durante días

Pesas bajo el agua y un retiro en el Templo Shaolin: así se preparó Victor Wembanyama para las Finales de la NBA

La preocupante frase de la N°1 del mundo Aryna Sabalenka tras quedar eliminada de Roland Garros: “Quiero dejar el tenis”

La líder del ranking mundial dejó una llamativa reflexión tras caer en los cuartos de final del Grand Slam parisino, luego de ceder una ventaja de set y quiebre ante la rusa Diana Shnaider, quien revirtió el encuentro con una racha de diez games al hilo

La preocupante frase de la N°1 del mundo Aryna Sabalenka tras quedar eliminada de Roland Garros: “Quiero dejar el tenis”

DEPORTES

Los Knicks vuelven a las Finales de la NBA: cómo la nutrición fue clave en la preparación de Josh Hart

Los Knicks vuelven a las Finales de la NBA: cómo la nutrición fue clave en la preparación de Josh Hart

De técnico interino a campeón del mundo: la construcción del ciclo Scaloni contada en una enciclopedia coral

La Copa del Mundo 2026 enfrenta un riesgo creciente de amaño y spot fixing por el boom de apuestas

Pesas bajo el agua y un retiro en el Templo Shaolin: así se preparó Victor Wembanyama para las Finales de la NBA

La preocupante frase de la N°1 del mundo Aryna Sabalenka tras quedar eliminada de Roland Garros: “Quiero dejar el tenis”

TELESHOW

Ni una menos: los comprometidos mensajes de las famosas en contra de la violencia hacia las mujeres

Ni una menos: los comprometidos mensajes de las famosas en contra de la violencia hacia las mujeres

Premios Sur: el emotivo minuto de silencio que pidió Dolores Fonzi en homenaje a Agostina Vega

Alejandra Majluf, la nueva integrante de Gran Hermano: del fenómeno “La Colada” en los años 90 a vivir en un reality

La divertida confusión de Daniela Celis con una de sus gemelas: “¿Sabés cuál es mi nombre?"

La alegría de Lolo Poggio por la compra de su segundo auto: “A los 20 y sin la ayuda de nadie”

INFOBAE AMÉRICA

Alemania, Francia y el Reino Unido esbozan un plan para entablar conversaciones con Putin sobre Ucrania

Alemania, Francia y el Reino Unido esbozan un plan para entablar conversaciones con Putin sobre Ucrania

Empleada de una joyería en Florida es acusada de robar más de 46.000 dólares mediante cheques falsificados

Así quedó el aeropuerto de Kuwait tras el ataque iraní con drones y misiles que dejó al menos un muerto

De monedas romanas a cerámicas medievales: encuentran 1700 años de historia bajo la plaza de Notre Dame

Marilyn Monroe vuelve a Londres en una muestra que reúne 200 piezas de su vida y su mito