La verdad sobre el estado físico de Nico Paz en el umbral del Mundial y la postura de Scaloni y el posteo del volante

Paz nació en Madrid y es hijo de Pablo, ex zaguero central del seleccionado argentino (Mandatory Credit: Denny Medley-Imagn Images)

El foco de la selección argentina en la previa del Mundial 2026 está puesto en la recuperación de los futbolistas tocados, que serán evaluados en los próximos días. El nombre de Nico Paz es el más mencionado en las últimas horas. Incluso, se dispararon los rumores alrededor suyo. El mediocampista ofensivo, de 21 años, acarrea una lesión en la rodilla izquierda, por la que no disputó el último duelo de la Serie A con el Como, que terminó clasificándose a la próxima Champions League.

¿Su permanencia en el plantel de 26 elegidos corre riesgo? Según pudo saber Infobae, Nico Paz (hijo de Pablo, ex defensor y también Mundialista con la Albiceleste en Francia 98), está en el tramo final de la recuperación de su lesión. No va a jugar los amistosos contra Honduras e Islandia, pero no parece tener inconvenientes para pegar al debut ante Argelia el 16 de junio en Kansas City.

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El volante surgido del Real Madrid (institución a la que puede volver) es un jugador muy importante en la consideración de Lionel Scaloni. Puertas adentro, en el cuerpo técnico, tienen la esperanza que pueda convertirse en una pieza como la que representaron Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez en Qatar, más allá de que comienza como suplente.

Nico Paz, jugador de la selección argentina, compartió en redes sociales una imagen de sus últimos días de recuperación, mostrando su gran entusiasmo por regresar a la actividad (Instagram)

El propio Paz buscó disipar los nubarrones con un posteo en su cuenta de Instagram. “Últimos días de recuperación. ¡Con muchas ganas de arrancar!“, rubricó.

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Además de Paz, Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Lionel Messi son los otros jugadores que todavía no cuentan con el alta médica. Ante la coyuntura, la AFA “bloqueó”, en total, a 35 futbolistas para la cita en Estados Unidos. Es decir, hay nueve apellidos que fueron advertidos previamente que están bajo el radar ante algún imponderable como sucedió en la previa de Qatar 2022 con Nico González y Joaquín Correa, quienes a último momento fueron reemplazados por Thiago Almada y Ángel Correa.

Dentro de esa lista de nueve “bloqueados” están Emiliano Buendía (Aston Villa), Matías Soulé (Roma), Máximo Perrone (Como), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Agustín Giay (Palmeiras), Tomás Aranda (Boca) y Santiago Beltrán (River). De hecho, todo indica que Capaldo será titular en la prueba frente a Honduras, dada la situación de los dos laterales derechos en la lista de 26.

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En Estados Unidos también están los juveniles Simón Escobar (Vélez), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Joaquín Freitas (River), convocados para los amistosos.

El reglamento de la FIFA establece que en caso de sustituir a un futbolista por “lesión grave o enfermedad” se debe realizar “a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA” aunque en el caso de los arqueros se los puede sustituir por casos de fuerza mayor “en cualquier momento de la fase final”.

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El debut de Argentina en el Grupo J está pactado para el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) ante Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, casa de los Chiefs de la NFL. La segunda presentación de la fase de grupos será el lunes 22 de junio a las 14:00 frente a Austria en el Dallas Stadium, y el cierre llegará el sábado 27 de junio a las 23:00 ante Jordania, en el mismo escenario de Texas.