Leonardo Balerdi se lesionó a diez días del debut de Argentina en el Mundial: los dos principales candidatos a reemplazarlo

Leonardo Balerdi con la camiseta de la Selección durante las Eliminatorias ante Ecuador (REUTERS/Cristina Vega)

A 10 días del debut de Argentina en el Mundial 2026 y a horas del primer amistoso frente a Honduras en Texas, la Selección sufrió su primera baja para la competencia con la noticia de la lesión muscular que sufrió Leonardo Balerdi.

El defensor de 27 años que juega en el Olympique de Marsella sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha durante el entrenamiento, según pudo saber Infobae. De ahora en más, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni deberá tomar una decisión para saber quién será el reemplazante del nacido en San Luis, que se perfilaba para jugar su primer Mundial.

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Tras el parte médico oficial que emitió la cuenta de la Selección acerca de la lesión de Balerdi, dos de los principales candidatos a reemplazarlo son Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta. Como alternativas asoman Agustín Giay y Nicolás Capaldo, quienes se encuentran en Estados Unidos entrenando con el plantel. Cabe recordar que en la lista preliminar que dio el entrenador se encuentran los siguientes defensores, además de los mencionados anteriormente: Kevin Mac Allister, Zaid Romero, Germán Pezzella, Lautaro Di Lollo, Marcos Acuña y Gabriel Rojas.

“El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!“, informó la AFA en sus redes sociales.

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El comunicado de la AFA sobre la lesión de Balerdi que lo deja afuera del Mundial (@Argentina)

De acuerdo con las declaraciones de Scaloni en la conferencia de prensa, la presencia de Balerdi en el Mundial podría estar comprometida seriamente. “La semana que viene va a ser importante para saber dónde estamos parados. A estos chicos que están entrenando aparte les levantaremos las cargas y veremos cómo llegan. Hoy es prematuro porque no los queremos arriesgar. Tendremos un panorama más claro después de enfrentar a Islandia”, dijo al ser consultado por los jugadores que llegan tocados.

Además, el estratega de Pujato agregó sobre el estado general del equipo: “Hoy estamos con la sensación de que vienen bien los chicos, pero estamos completamente seguros de que si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. Eso lo tenemos claro. Por ahora, vienen bien. Los venimos monitoreando. No los estamos arriesgando. Cuando llegue la parte decisiva, la última semana, que es donde hay que acelerar para ver si llegan, ahí tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Muy dolidos si algún chico se tiene que quedar afuera. Por ahora, venimos bastante bien. Ya veremos la semana siguiente cuando aceleremos los plazos de recuperación”.

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La Selección jugará esta noche, desde las 21 de Argentina, ante Honduras en Texas su primer ensayo formal antes del debut del 16 de junio en Kansas frente a Argelia por la fecha 1 del Grupo J del Mundial.