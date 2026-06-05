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La noticia alentadora sobre Messi que alegró a Scaloni y el panorama de los lesionados que mantienen alerta a la selección argentina

El capitán se mostró sonriente tras la última práctica y está cada vez mejor de su problema físico. El DT pretende darle minutos el próximo martes contra Islandia

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Entrenamiento abierto de la selección hoy en Kansas City
Lionel Messi realizó ejercicios con pelota y apunta a tener minutos ante Islandia (Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lionel Messi transitó los pasos que lo separaban hasta el micro con una sonrisa en su rostro. El capitán de la selección argentina mostró un semblante positivo antes de subirse al autobús que trasladó al plantel desde el hotel Origin, en Kansas City, hasta el aeropuerto de esa ciudad para viajar rumbo a la ciudad de College Station, en Texas, donde este sábado Argentina jugará su anteúltimo amistoso previo al Mundial 2026 contra Honduras, en el Kyle Field.

El as de espadas de Argentina está cada vez mejor de su pequeña lesión muscular –detallada oficialmente por Inter Miami como una “sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda”– y ya empezó a entrenarse con intensidad, al punto de que participó de un partido de fútbol en espacios reducidos. La idea de Lionel Scaloni es que el próximo martes 9 de junio sume minutos en el duelo preparatorio contra Islandia en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama.

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El plan de acción indica que llegará sin inconvenientes al debut contra Argelia del martes 16 de junio, que marcará el estreno oficial de Argentina en el Mundial. Si bien no sumará minutos contra Honduras mañana, Leo ya lleva once días de rehabilitación desde que abandonó el campo de juego con molestias frente a Philadelphia Union y tiene por delante otros once días para completar su puesto a punto. Un escenario alentador.

Al fin de cuentas, el sector de la enfermería es donde tiene puesto el foco el técnico. Julián Álvarez comenzó el jueves un tratamiento de plasma rico en plaquetas para llegar diez puntos al debut, pero este procedimiento no está vinculado a una lesión sino más bien a mejorar su condición física para el estreno mundialista. Incluso, se planifica darle minutos contra Islanda, al igual que a Nahuel Molina. Un signo de interrogación rodea todavía a la figura de Gonzalo Montiel, quien es difícil que pueda decir presente en el choque del próximo martes. Por lo pronto, muchas miradas estarán puestas en la decisión de Scaloni para este sábado: ¿Nicolás Capaldo o Agustín Giay comenzarán como dueños del lateral derecho?

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El caso de Nicolás Paz transita por un carril paralelo: va a ser preservado en ambos juegos de preparación, pero porque el foco está puesto en que llegue en óptimas condiciones para el inicio de la Copa del Mundo ya que es una prioridad absoluta para el cuerpo técnico tenerlo disponible en el certamen.

Entrenamiento abierto de la selección hoy en Kansas City
Paredes será preservado para el debut. Nahuel Molina podría estar ante Islandia (Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP)

Emiliano Dibu Martínez sigue con sus tareas diferenciadas, sumando cada vez más actividades en el campo de juego aunque la idea no es arriesgarlo, por lo que los tres palos en los amistosos se los repartirán entre Juan Musso y Gerónimo Rulli. Como contrapartida, el cuerpo técnico sí lo tiene en cuenta al hombre del Aston Villa para el encuentro ante Argelia. Leandro Paredes tampoco dirá presente ante Honduras e Islandia, pero va a llegar en condiciones al día del debut.

Lo importante, por estas horas, está en esa sonrisa del capitán. Messi se prepara para afrontar su sexta cita mundialista, todo un récord que alcanzará junto con el arquero mexicano Guillermo Ochoa y el portugués Cristiano Ronaldo. Con 13 goles cosechados a lo largo de las cinco apariciones anteriores, el rosarino también sabe que podría alcanzar el registro histórico de 16 anotaciones de Miroslav Klose en esta cita.

En este contexto, Scaloni inicia el tramo final de la preparación mundialista con una primera estación este sábado desde las 21 (hora de Argentina) ante Honduras. El técnico pondrá un mix entre titulares y suplentes donde seguramente tendrá una formación más alternativa, con la firme posibilidad de que incluya al mediocampo titular que tiene pensado para el debut: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada. El juego contra Islanda, 72 horas más tarde, será fundamental para entender dónde está parado el plantel rumbo al debut del martes 16 frente a Argelia que marcará el inicio de la defensa del título obtenido en Qatar a fines de 2022.

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