Los campeones del mundo en Qatar que repetirán, los que quedaron en la puerta y los excluidos

Ángel Di María será el único jugador que fue titular en la final contra Francia en Qatar que no está convocado al Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 convocados de la selección argentina para el Mundial 2026 que buscará revalidar el título conquistado en Qatar 2022. El entrenador optó por una nómina similar a la de Doha, al punto de que el promedio de edad de 29 años es similar. La juventud que nutrió la edición pasada de la Copa del Mundo se volcará a la cita de los Estados Unidos, México y Canadá en experiencia: se repiten 17 de los campeones contra Francia. Además, de los nueve debutantes, dos se quedaron en las puertas del torneo en Medio Oriente.

De la prelista inicial de 55 futbolistas, 29 jugadores quedaron afuera del recorte final. En este contexto, respecto a la lista de convocados de Qatar 2022, los futbolistas que ya se consagraron campeones y buscarán defender el título son Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Lionel Messi —disputará su sexto Mundial—, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada.

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El ítem se posiciona sobre este último, quien se espera que tenga una participación más relevante en el Mundial 2026. El volante surgido en Vélez fue uno de los jugadores que se metió en la convocatoria en los últimos días en reemplazo de compañeros que arrastraban una molestia física. Uno de estos fue el propio Nicolás González (el otro fue Joaquín Correa, reemplazado por Ángel). Junto a Giovani Lo Celso son los dos futbolistas que formaron parte del ciclo de Scaloni que participarán en Norteamérica luego de estar ausentes en Qatar.

El volante se metió en la lista después de completar una correcta temporada con el Betis de España y logró ganarle la pulseada a jugadores como Emiliano Buendía. Por su parte, el atacante del Atlético de Madrid era una de las fijas en la citación, aunque arrastra una leve lesión que rememoró las últimas semanas antes de la convocatoria a Qatar, donde quedó relegado sobre el cierre.

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Marcos Acuña y Ángel Di María, los nombres más importantes de Qatar que no estarán en el Mundial 2026 (REUTERS/Carl Recine)

En contrapartida, los jugadores que se coronaron en Qatar y quedaron relegados —por diferentes motivos— para el 2026 son nueve. En el arco ya se conocía la baja de Franco Armani, quien fue reemplazado por Juan Musso. El grueso de las modificaciones se centró en la zona defensiva: Germán Pezzella (integró la prelista de 55), Juan Foyth y Marcos Acuña no fueron citados. La situación de este último fue uno de los focos de mayor conversación entre los hinchas, ya que el Huevo llegaba con un gran nivel con River Plate, aunque algunas molestias físicas lo tuvieron a maltraer en los últimos partidos de la temporada.

Su lugar fue para Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella que puede jugar como marcador central y lateral izquierdo. Los otros huecos en la defensa fueron ocupados por Leonardo Balerdi y Valentín Barco, con capacidad para ocupar la banda izquierda y una posición en el mediocampo, rol que desempeñó durante gran parte de la temporada en el Racing de Estrasburgo.

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Respecto al mediocampo, los jugadores que quedaron relegados fueron Guido Rodríguez (integró la prelista de 55) y Alejandro Papu Gómez, ausencias que ya se esperaban en la previa. Entre los futbolistas que se metieron están el mencionado Lo Celso y Nico Paz, una de las grandes promesas de la convocatoria. El volante ofensivo tuvo una destacada temporada en el Como de la Serie A y acapara los flashes en la previa del Mundial 2026.

Paulo Dybala, otra de las grandes figuras que no estará presente en el Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El otro foco que más variantes sufrió es la faceta ofensiva. Al retiro de Ángel Di María —único titular en Qatar que no estará en el 2026— de la Selección tras la conquista de la Copa América 2024 se sumaron las bajas de Ángel Correa (que se metió sobre el cierre en lugar de Joaquín) y Paulo Dybala, quien atravesó una temporada con muchas lesiones. Entre los reemplazantes pueden nombrarse a Nico González (que ya formaba parte del grueso del plantel), Giuliano Simeone y José Manuel López. Este último se asentó como el tercer centrodelantero de la delegación y se encontraba en un mano a mano con Joaquín Panichelli, que quedó marginado tras romperse los ligamentos cruzados.

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La otra cara de la convocatoria se centra en los nueve debutantes: Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Nico González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López. De esta manera, en una configuración que entrelaza a los 17 campeones de Qatar con los que se estrenarán, Lionel Scaloni buscará volver a conquistar la Copa del Mundo.

17 campeones de Qatar representarán a la selección argentina en el Mundial 2026, que también contará con nueve debutantes (REUTERS/Carl Recine/File Photo)

El cuerpo técnico además llevará siete futbolistas extra a la preparación previa por si surge algún imprevisto antes del debut del 16 de junio contra Argelia, como sucedió en los casos de Nico González y Joaquín Correa en Qatar. Santiago Beltrán (River Plate), Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV, Alemania) y Agustín Giay (Palmeiras) recibieron el llamado del cuerpo técnico albiceleste para estar con el equipo en los duelos preparatorios ante Honduras e Islandia.

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El reglamento de la FIFA establece que la lista definitiva debe incluir al menos tres arqueros. También fija que un futbolista puede ser reemplazado por “lesión grave o enfermedad” hasta 24 horas antes del primer partido de su selección, mientras que los arqueros pueden ser sustituidos por casos de fuerza mayor en cualquier momento de la fase final.

El Mundial comenzará el 11 de junio a las 16:00 de Argentina con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, renombrado Ciudad de México para el evento. La selección de Scaloni empezará su camino cinco días después. Argentina debutará el 16 de junio a las 22:00 ante Argelia en el Kansas City Stadium. El segundo partido del Grupo J será el 22 de junio a las 14:00 contra Austria en el Dallas Stadium, y el cierre de la zona llegará el 27 de junio a las 23:00 frente a Jordania, también en Dallas.

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