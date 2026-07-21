Guatemala

Dos iniciativas en el Congreso de Guatemala buscan extender el pago del impuesto de circulación hasta noviembre o diciembre

El debate se abre con casi 3 millones de automotores en mora, el 44% del padrón, mientras dos proyectos pretenden dar más meses a los usuarios por el alza de combustibles y la canasta básica

Guardar
Google icon
Hombre en traje sostiene documentos con sellos oficiales frente a un edificio gubernamental. Un guardia camina por la acera y un cono naranja en la calle.
Una persona exhibe documentos del Congreso de Guatemala sobre iniciativas para prorrogar el pago del impuesto de circulación hasta noviembre o diciembre, frente a la sede del poder legislativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Guatemala, dos iniciativas legislativas buscan ampliar el plazo para pagar el impuesto de circulación de vehículos en 2026, con propuestas que lo extienden hasta noviembre o hasta el 31 de diciembre, en un intento por aliviar el impacto del alza de combustibles y del costo de vida sobre los contribuyentes antes del vencimiento ordinario del 31 de julio.

De acuerdo con los ponentes, el tema debería formar parte del debate que tendrán en la sesión extraordinaria del 28 de julio previo a que venza el plazo.

El debate llega cuando todavía hay 2,979,618 vehículos pendientes de pago, equivalentes al 44% del parque vehicular, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria al 19 de julio de 2026. A esa fecha, 3,780,318 vehículos ya habían cumplido con el tributo, lo que representa el 56% del total.

PUBLICIDAD

La SAT también reportó una recaudación de Q. 927,29 millones frente a una meta anual de Q. 1.495,13 millones para el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos de 2026.

El parque vehicular registrado asciende a 6,759,936 unidades: 2,864,993 particulares, 3,464,081 motocicletas y 430,862 comerciales.

Hombre en traje azul habla en un podio con logo del Congreso de la República, micrófono, cámara de televisión, fondo con escaleras de madera y muro verde
La Bancada #TODOS mediante el diputado Byron Rodríguez presento iniciativa que busca retrasar el pago del impuesto de Circulación hasta el 30 de noviembre. (Congreso de la República de Guatemala)

Una propuesta fija la prórroga hasta noviembre y otra hasta el 31 de diciembre

El diputado Byron Rodríguez, del bloque Todos, presentó una iniciativa para crear una ley temporal que amplíe el plazo de pago hasta el último día hábil de noviembre de este año. El legislador sostuvo que la prórroga busca apoyar la economía de la población afectada por factores como el alza de los combustibles.

Rodríguez afirmó que la medida permitiría a los contribuyentes administrar mejor sus ingresos y cumplir con su carga tributaria, al tiempo que reduciría la morosidad y fortalecería la recaudación. También subrayó: “Esta medida no constituye una exoneración o modificación a la carga tributaria establecida, legislada y vigente”.

PUBLICIDAD

En paralelo, diputados del bloque Vamos, encabezados por el jefe de bancada Allan Rodríguez, presentaron ante la Dirección Legislativa otra iniciativa para reformar temporalmente la Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, Decreto 70-94. Esa propuesta fija la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de este año.

Los ponentes de ese proyecto coincidieron en que la reforma responde a la necesidad de dar alivio económico a las familias guatemaltecas ante el aumento constante de la canasta básica y de los combustibles.

El punto central de esta segunda propuesta es directo: si el Congreso la aprueba a tiempo, los propietarios de vehículos tendrían más meses para pagar el impuesto de circulación y evitarían las sanciones previstas por el atraso.

La legislación vigente establece que quien no pague dentro del plazo debe cancelar una multa equivalente al 100% del impuesto omitido.

Siete personas, seis hombres y una mujer, posan. Al fondo, un mural azul con montañas, un lago y una mano. Un hombre sostiene un documento oficial
Diputados del a bancada VAMOS proponen que el pago del Impuesto de Circulación se pague hasta el 31 de diciembre de 2026. (Congreso de la Republica de Guatemala)

La reforma de Vamos incluye perdón temporal de multas, recargos e intereses

A diferencia de la propuesta del bloque Todos, la iniciativa promovida por Vamos también plantea exonerar temporalmente multas, recargos e intereses a los contribuyentes que no hayan pagado dentro del período establecido. Los diputados que impulsan ese texto señalaron que la reforma debería entrar en vigor antes del 31 de julio para que el beneficio pueda aplicarse de manera oportuna.

Byron Rodríguez añadió otro argumento para justificar la prórroga: el deterioro de la infraestructura vial del país. Según su planteamiento, el mal estado de las carreteras obliga a muchos guatemaltecos a asumir gastos adicionales en reparaciones de sus vehículos.

El legislador también cuestionó la ejecución del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que situó en 22%. Desde su perspectiva, ese nivel de ejecución contrasta con el costo adicional que enfrentan los usuarios por el estado de la red vial.

Rodríguez indicó además que la bancada Todos respaldará la aprobación de reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, Decreto 15-98. También sostuvo que los arbitrios municipales aprobados por el Congreso de la República deben destinarse a fines de limpieza, modernización y reconstrucción en beneficio de los municipios.

Ambas iniciativas deberán ser conocidas por el pleno del Congreso para continuar con el trámite legislativo correspondiente.

Temas Relacionados

GuatemalaCongresoIniciativasImpuestos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los cuerpos de cuatro personas aparecen dentro de bolsas plásticas en dos puntos de Villa Nueva, Guatemala

Los socorristas confirmaron en Ciudad Real I, zona 12, dos escenas con víctimas amordazadas y envueltas en bolsas y sábanas; la Policía resguarda el área y el Inacif establece identidades y causas

Los cuerpos de cuatro personas aparecen dentro de bolsas plásticas en dos puntos de Villa Nueva, Guatemala

Guatemala: Taxistas bloquearon la calzada Roosevelt en el km 15 y paralizaron el acceso a la ciudad capital

La protesta se instaló en ambos sentidos, a la altura del Molino de las Flores, y dejó detenida la circulación entre Mixco y la ciudad de Guatemala, con filas que se extendieron desde Santa Lucía Milpas Altas

Guatemala: Taxistas bloquearon la calzada Roosevelt en el km 15 y paralizaron el acceso a la ciudad capital

Más de 15 mil familias del corredor seco recibirán alimentos tras pérdidas provocadas por la sequía

La iniciativa gubernamental contempla una inversión de 62 millones de lempiras y prioriza a hogares que reportaron pérdidas en sus cultivos debido a la falta de lluvias

Más de 15 mil familias del corredor seco recibirán alimentos tras pérdidas provocadas por la sequía

El Gobierno acelera la reforma policial en República Dominicana tras denuncias por violencia extrema

La ministra de Interior y Policía dijo que los hechos recientes evidencian retos del proceso de cambio institucional y que se aplican mecanismos para detectar abusos, en una reunión de seguridad encabezada por Luis Abinader

El Gobierno acelera la reforma policial en República Dominicana tras denuncias por violencia extrema

De la sospecha al horror: Joven salvadoreña descubre celular oculto grabando a mujeres y niñas en un laboratorio

Una mezcla de intuición, astucia y valentía permitió a una joven salvadoreña destapar una red de acoso digital e imágenes explícitas en un laboratorio clínico

De la sospecha al horror: Joven salvadoreña descubre celular oculto grabando a mujeres y niñas en un laboratorio

TECNO

Dónde ver Las Guerreras K-pop en español latino, cuáles son sus canciones más famosas y más preguntas en Google

Dónde ver Las Guerreras K-pop en español latino, cuáles son sus canciones más famosas y más preguntas en Google

Sony demanda a Udio, la plataforma de música con IA: habría usado canciones de Elvis Presley y Harry Styles sin permiso

Así es como un termostato inteligente te ayudará a ahorrar dinero en calefacción

Operación Tarjeta Roja: Estados Unidos bloqueó miles de dominios piratas del Mundial, la mayoría en Colombia

Aprende a bloquear llamadas spam sin descargar apps: solo debes activar esta función de Google

ENTRETENIMIENTO

Sharon Stone revela romance con un hombre de 38 años cuando tenía 19: “Él se habría casado conmigo”

Sharon Stone revela romance con un hombre de 38 años cuando tenía 19: “Él se habría casado conmigo”

Harry Styles cancela a última hora su concierto en São Paulo: esta es la razón

6 países y escenarios con historia: la ruta real de “La Odisea”

Murió Kaylee Hottle, la joven actriz de “Godzilla vs. Kong”, tras un accidente de tráfico

Conmoción en Brasil: una influencer y su novio aparecieron muertos con impactos de bala en una carretera rural

MUNDO

Trump dijo que “se ocupará” de los hutíes si bloquean los puertos saudíes y aseguró que la campaña en Irán no ha terminado

Trump dijo que “se ocupará” de los hutíes si bloquean los puertos saudíes y aseguró que la campaña en Irán no ha terminado

Volodimir Zelensky condenó los ataques rusos contra Zaporizhzhia que dejaron dos civiles muertos

Kuwait denunció ataques iraníes a centrales eléctricas y desalinizadoras por cuarto día

Al menos 10 muertos al colapsar un túnel en construcción en el noreste de India

Trump descarta la vía diplomática para abrir el estrecho de Ormuz y profundiza su ofensiva militar contra Irán