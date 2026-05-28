La gran sorpresa de la lista de Scaloni: por qué Acuña quedó afuera y no jugará el Mundial

Marcos Acuña no viajará al Mundial (EFE/ Adán González)

La lista definitiva de 26 convocados para la Selección Argentina de cara al Mundial 2026 fue anunciada por Lionel Scaloni este jueves e incluyó decisiones inesperadas. Entre las novedades más destacadas figura la ausencia de Marcos Acuña, mientras que Facundo Medina recibió el llamado para integrar el plantel nacional.

La salida de Acuña, pieza fundamental en el ciclo (ganó el Mundial 2022 y participó de los títulos en las Copas América 2021 y 2024) se vincula a los problemas físicos que acarreó a lo largo del año y que volvieron a encender las alarmas cuando tuvo que dejar el campo en el segundo tiempo de la final del Torneo Apertura que Belgrano le ganó 3-2 a River Plate. El lateral izquierdo no pudo continuar por una contractura en el isquiotibial derecho, situación que afectó su inclusión en la nómina final. De este modo, la decisión técnica respondió a la necesidad de priorizar jugadores en óptimas condiciones para afrontar el torneo, dado que tiene a varios jugadores tocados en varias posiciones.

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Facundo Medina, con la casaca del Olympique de Marsella (REUTERS/Manon Cruz)

En tanto, Medina, actual defensor del Olympique de Marsella, se suma al equipo tras acumular siete partidos internacionales. El jugador, que participó en amistosos y Eliminatorias Sudamericanas, ocupará el lugar en la defensa que deja vacante el ex River. De rendimiento irregular en la temporada, el cuerpo técnico siempre valoró su predisposición.

Sobran los ejemplos: en una oportunidad, fue citado de urgencia por diferentes bajas y se sacó el pasaje de su bolsillo para incorporarse a la Albiceleste con celeridad. Además, el ex Talleres y River puede jugar de segundo marcador central y de lateral izquierdo. Ante la situación del Cuti Romero (se repone de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha), que Medina ofrezca polifuncionalidad es un valor especialmente buscado por el Gringo y su staff.

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