Deportes

La gran sorpresa de la lista de Scaloni: por qué Acuña quedó afuera y no jugará el Mundial

El lateral de River Plate, campeón del mundo y bicampeón de América con Argentina, quedó afuera en el último corte. El entrenador apostó por Facundo Medina por su versatilidad

Guardar
Google icon
Argentina vs. Mauritania
Marcos Acuña no viajará al Mundial (EFE/ Adán González)

La lista definitiva de 26 convocados para la Selección Argentina de cara al Mundial 2026 fue anunciada por Lionel Scaloni este jueves e incluyó decisiones inesperadas. Entre las novedades más destacadas figura la ausencia de Marcos Acuña, mientras que Facundo Medina recibió el llamado para integrar el plantel nacional.

La salida de Acuña, pieza fundamental en el ciclo (ganó el Mundial 2022 y participó de los títulos en las Copas América 2021 y 2024) se vincula a los problemas físicos que acarreó a lo largo del año y que volvieron a encender las alarmas cuando tuvo que dejar el campo en el segundo tiempo de la final del Torneo Apertura que Belgrano le ganó 3-2 a River Plate. El lateral izquierdo no pudo continuar por una contractura en el isquiotibial derecho, situación que afectó su inclusión en la nómina final. De este modo, la decisión técnica respondió a la necesidad de priorizar jugadores en óptimas condiciones para afrontar el torneo, dado que tiene a varios jugadores tocados en varias posiciones.

PUBLICIDAD

Facundo Medina, con la casaca del Olympique de Marsella (REUTERS/Manon Cruz)
Facundo Medina, con la casaca del Olympique de Marsella (REUTERS/Manon Cruz)

En tanto, Medina, actual defensor del Olympique de Marsella, se suma al equipo tras acumular siete partidos internacionales. El jugador, que participó en amistosos y Eliminatorias Sudamericanas, ocupará el lugar en la defensa que deja vacante el ex River. De rendimiento irregular en la temporada, el cuerpo técnico siempre valoró su predisposición.

Sobran los ejemplos: en una oportunidad, fue citado de urgencia por diferentes bajas y se sacó el pasaje de su bolsillo para incorporarse a la Albiceleste con celeridad. Además, el ex Talleres y River puede jugar de segundo marcador central y de lateral izquierdo. Ante la situación del Cuti Romero (se repone de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha), que Medina ofrezca polifuncionalidad es un valor especialmente buscado por el Gringo y su staff.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Marcos Acuñaselección argentinaselección Argentina Mundial 2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con la actuación de Scaloni y el utilero Mario Destéfano, el video con el que Argentina confirmó los 26 citados para el Mundial 2026

La Albiceleste comunicó la nómina final con una producción que inicia en el predio de Ezeiza y tiene el tópico central de la unión entre el equipo y los hinchas

Con la actuación de Scaloni y el utilero Mario Destéfano, el video con el que Argentina confirmó los 26 citados para el Mundial 2026

Cuándo jugará la selección argentina en el Mundial 2026: la agenda completa de partidos en la fase de grupos y el posible camino hasta la final

Los días, horarios y sedes de los encuentros que tendrá la Albiceleste de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo

Cuándo jugará la selección argentina en el Mundial 2026: la agenda completa de partidos en la fase de grupos y el posible camino hasta la final

Lionel Messi jugará su sexto Mundial: los cuatro récords que buscará romper

El capitán de la selección argentina forma parte de la nómina de 26 futbolistas que Lionel Scaloni difundió para la cita en Estados Unidos, México y Canadá

Lionel Messi jugará su sexto Mundial: los cuatro récords que buscará romper

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 26 convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

El entrenador de la Albiceleste difundió la nómina con los futbolistas que defenderán el título obtenido en Qatar 2022

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 26 convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

La emoción del papá de Juan Manuel Cerúndolo tras el histórico triunfo ante Sinner: “Esto es impensado y soñado

Alejandro, el padre de Juanma y Fran, compartió en Infobae a la Tarde cómo vivió la jornada en la que sus dos hijos jugaron en simultáneo en Roland Garros, y relató el orgullo de seguir la victoria ante el número uno del mundo

La emoción del papá de Juan Manuel Cerúndolo tras el histórico triunfo ante Sinner: “Esto es impensado y soñado

DEPORTES

Cuándo jugará la selección argentina en el Mundial 2026: la agenda completa de partidos en la fase de grupos y el posible camino hasta la final

Cuándo jugará la selección argentina en el Mundial 2026: la agenda completa de partidos en la fase de grupos y el posible camino hasta la final

Lionel Messi jugará su sexto Mundial: los cuatro récords que buscará romper

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 26 convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

La emoción del papá de Juan Manuel Cerúndolo tras el histórico triunfo ante Sinner: “Esto es impensado y soñado

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Beetlejuice llega al West End londinense con producción del argentino Diego Kolankowsky

Beetlejuice llega al West End londinense con producción del argentino Diego Kolankowsky

La complicidad de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini por su parecido físico: “Es un honor”

El video de Thiago Medina a los besos con una creadora de contenido para adultos: la palabra del ex Gran Hermano

Nació prematuro el segundo hijo de Marcela Pagano: cómo se encuentra el pequeño y el nombre que eligió

Ivana Figueiras, durísima con Chechu Bonelli tras el nuevo escándalo con Darío Cvitanich: “Un límite”

INFOBAE AMÉRICA

Universal Studios abrirá su primer parque temático exclusivo para niños pequeños en julio de 2026

Universal Studios abrirá su primer parque temático exclusivo para niños pequeños en julio de 2026

Desde hace un año más de 100 mil personas continúan sin acceso al agua potable en la región panameña de Azuero

El Comando Sur destaca acción de Guatemala contra laboratorio ilegal

“Un pinchazo hoy puede representar una vida más saludable mañana”: vacuna contra el VPH previene hasta el 90% del cáncer de cuello uterino

República Dominicana prevé superar los USD 12,500 millones en ingresos turísticos al cierre de 2026, según el Banco Central