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¿Qué actividades gratuitas tendrá el Centro Histórico de San Salvador durante las Fiestas Agostinas?

Arte, música, baile y recorridos abrirán una agenda diaria pensada para reunir generaciones en espacios emblemáticos

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Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
El Centro Histórico de San Salvador ofrecerá actividades gratuitas diarias del 1 al 9 de agosto por las Fiestas Agostinas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Del sábado 1 al domingo 9 de agosto, el Centro Histórico de San Salvador tendrá una programación diaria de actividades gratuitas dirigida a públicos de todas las edades. Adriana Larín, Directora General de la Autoridad del Centro Histórico, presentó el listado de eventos previstos para las Fiestas Agostinas, resaltando la diversidad de propuestas culturales, recreativas y tradicionales.

En entrevista con el programa Diálogo, Larín enumeró que el sábado 1 de agosto la agenda inicia con la realización de murales colectivos en la Plaza Universitaria, una invitación abierta para que familias, niñas, niños y jóvenes participen en la creación artística. Ese mismo día, la Plaza Libertad será punto de encuentro para juegos tradicionales, donde quienes asistan podrán jugar a la lotería, yoyos, yaks y otros pasatiempos típicos.

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Durante la tarde del sábado, a partir de las 4:00 pm, la Orquesta de San Salvador ofrecerá un concierto. El domingo 2, la programación incluye clases magistrales de cumbia y salsa por la mañana, estaciones de juegos recreativos para niños y espacios para colorear.

El lunes 3 de agosto, la Plaza Gerardo Barrios albergará la presentación de la Banda del Bicentenario, también prevista para las 16:00. El martes 4, el concurso de bandas SIVAR Band 2026, impulsado por la Secretaría de Cultura, reunirá agrupaciones musicales a partir de las cuatro de la tarde.

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Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
La Orquesta de San Salvador, la Banda del Bicentenario y el concurso SIVAR Band 2026 formarán parte de la agenda cultural en el Centro Histórico. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

A lo largo de la semana se sumarán recorridos guiados y procesiones en honor al Divino Salvador del Mundo, que comenzarán desde el martes. El jueves está programada la tradicional serenata dedicada al patrono, una de las actividades de mayor arraigo en estas festividades.

Larín explicó que las actividades se desarrollarán tanto de día como de noche hasta el domingo 9, con la apertura extendida de espacios emblemáticos como el Palacio Nacional, la Biblioteca Nacional y plazas públicas. La funcionaria resaltó que se espera la presencia de músicos y artistas locales animando los espacios públicos, especialmente en horario nocturno. Según relató, la escena de personas bailando en la Plaza Gerardo Barrios o frente a la Biblioteca Nacional a las nueve de la noche se ha vuelto cada vez más frecuente, algo que años atrás parecía improbable.

La oferta cultural y recreativa busca fortalecer las tradiciones, promover la convivencia en familia y consolidar el Centro Histórico como un destino accesible y seguro para residentes, visitantes nacionales y extranjeros.

Crecimiento turístico y consolidación del Centro Histórico

Durante la conversación, Larín señaló que el Centro Histórico se ha posicionado como el segundo destino más visitado del país. Este cambio, indicó, es el resultado de estrategias enfocadas en la seguridad, la limpieza y la oferta de experiencias culturales accesibles para todo público.

Población salvadoreña en el Centro Histórico de San Salvador
Los recorridos guiados, las procesiones y la serenata al Divino Salvador del Mundo reforzarán las tradiciones durante las Fiestas Agostinas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

En 2025, durante las Fiestas Agostinas, la zona habría recibido más de setecientas mil turistas, según datos institucionales. Para 2026, se espera que esa cifra aumente, aunque las proyecciones oficiales serán publicadas por Morena Valdez, ministra de Turismo. Larín informó también que en la Semana Santa de este año, la afluencia de visitantes creció un 45% respecto a 2025.

La funcionaria consideró que el comportamiento de los últimos tres años muestra una tendencia al alza, lo que supone nuevos retos para quienes organizan las actividades, en particular en lo que se refiere a mantener la calidad de la experiencia y el arraigo de las tradiciones.

Transformaciones urbanas y continuidad institucional

El proceso de recuperación del Centro Histórico, según relató Larín, tuvo uno de sus puntos de partida en un plan parcial elaborado en 2011. Posteriormente, a partir de 2015, la administración municipal le dio continuidad como parte de una estrategia más amplia, orientada a transformar la zona. En ese entonces, recordó, el Centro Histórico era percibido como uno de los lugares con mayores desafíos de seguridad en el país.

En la actualidad, la inversión pública y privada ha estado relacionada con la apertura de hoteles, restaurantes y la reactivación de espacios tradicionales. Larín puso como ejemplo el caso del Cine Libertad, un inmueble que permaneció cerrado desde el terremoto de 1986 y que ahora reabre con una sala IMAX y nuevos espacios para actividades culturales y de entretenimiento.

Población salvadoreña en el Centro Histórico de San Salvador
El Palacio Nacional, la Biblioteca Nacional y las plazas públicas ampliarán horarios hasta la noche como parte de la oferta del Centro Histórico. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La funcionaria también mencionó que se prevé la presentación de un plan especial de planificación urbana, con el objetivo de dar continuidad a los procesos de renovación y crecimiento de la zona.

Incentivos fiscales y nuevos negocios impulsan el dinamismo económico

Durante la entrevista, Larín explicó que existen incentivos fiscales para quienes desean invertir en el Centro Histórico. Entre estos beneficios se encuentran exenciones de impuestos sobre la renta por hasta diez años y de impuestos municipales, siempre que el interesado cumpla con los procesos de regularización y los montos mínimos de inversión, que parten de mil dólares por metro cuadrado para inmuebles mayores de veinticinco metros cuadrados, y de veinticinco mil dólares para espacios menores.

La funcionaria señaló que el trámite para acceder a estos incentivos está diseñado para ser ágil, con un plazo máximo de noventa días para recibir una resolución. Si este tiempo se supera sin respuesta, la legislación permite que el proyecto se considere aprobado y pueda avanzar.

Este esquema, según lo expuesto, forma parte de una estrategia para atraer inversión privada, que según los datos compartidos ya alcanza los doscientos millones de dólares en la zona, considerando la llegada de hoteles, restaurantes y también cadenas internacionales.

Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
El Centro Histórico de San Salvador se consolidó como el segundo destino más visitado del país y registró más de setecientos mil turistas en las Fiestas Agostinas de 2025. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Inclusión, capacitación y promoción cultural

La revitalización del Centro Histórico también ha incluido programas de formación y digitalización para los comercios locales. Larín indicó que anualmente se ofrecen capacitaciones en manipulación de alimentos y becas para estudiar idiomas, con el objetivo de que los negocios puedan adaptarse a una clientela cada vez más diversa y exigente.

Este proceso también ha traído consigo oportunidades de empleo. Larín mencionó la colaboración con la ONG CESAL, que capacita a jóvenes en situación de vulnerabilidad para que puedan insertarse en áreas como la cocina, el barismo, la mixología y el turismo. Una de las iniciativas recientes es la feria de oportunidades, que reúne a más de quince empresas y busca ampliar el acceso laboral.

La directora considera que uno de los grandes retos es mantener la inversión, la seguridad y la conservación del patrimonio como responsabilidades compartidas. Reiteró la invitación a la ciudadanía a involucrarse en el cuidado del Centro Histórico, con la idea de garantizar su legado para futuras generaciones.

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