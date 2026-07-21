El mercado de alimentos para mascotas en El Salvador alcanzó los 95 millones en 2025 y sigue al alza

Este 21 de julio, Día Mundial del Perro, las cifras muestran una década de expansión de las importaciones del sector de alimentos para mascotas y en consecuencia, un cambio tanto en los mercados como en las costumbres de la población que ahora prioriza a los animales- perros y gatos sobre todo- como parte de su familia. (iStock)

El mercado de alimentos para mascotas en El Salvador alcanzó USD 95 millones en 2025, frente a USD 44.7 millones en 2016, según datos de la partida arancelaria 2309 del Banco Central de Reserva.

Este 21 de julio, Día Mundial del Perro, las cifras muestran una década de expansión de las importaciones del sector de alimentos para mascotas y en consecuencia, un cambio tanto en los mercados como en las costumbres de la población que ahora prioriza a los animales- perros y gatos sobre todo- como parte de su familia.

El crecimiento de las importaciones no fue lineal. El salto más marcado ocurrió entre 2020 y 2022, cuando las importaciones anuales subieron 53% en dos años, al pasar de USD 59.4 millones a USD 90.8 millones. Desde entonces, el mercado se mantuvo en torno a los USD 90 millones anuales, con un nuevo máximo en 2025.

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Qué muestran los datos de 2026

En los primeros cinco meses de 2026, las importaciones de alimentos para animales sumaron USD 37.8 millones, una caída de 7,6% frente a los USD 40.9 millones del mismo período de 2025. En mayo fueron USD 8.2 millones, 15.5% menos que en el mismo mes del año anterior.

Aun así, esa cifra duplica lo que el país importaba en mayo de 2016, cuando fueron USD 4.1 millones. Entre enero y mayo, el aumento acumulado entre 2016 y 2026 fue de 107% en valor, según los datos del BCR.

Un perro disfruta de sus croquetas en un plato, mostrando la importancia de una nutrición balanceada para mascotas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El promedio mensual de importaciones en lo que va de 2026 fue de USD 7.58 millones. Marzo fue el mes de mayor actividad, con USD 8.8 millones, y febrero el de menor, con USD 5.5 millones, tras una caída de 31% respecto de enero.

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De dónde llegan los productos

El origen de los productos se concentra en dos países. México encabezó el ranking con USD 10.9 millones importados entre enero y mayo de 2026, seguido por Guatemala con USD 10.4 millones. Juntos representaron el 56% del total del período.

Si se suman Honduras con USD 5.1 millones y Costa Rica con USD 1.1 millones, América Latina aportó más del 75% del valor importado. Estados Unidos ocupó el cuarto lugar con USD 4.3 millones, mientras que España, Brasil, Francia y Holanda completaron el mapa de proveedores con cifras inferiores a USD 1.5 millones.

Qué productos lideran la categoría

Dentro de la partida 2309, los alimentos para perros y gatos, clasificados bajo la subpartida 230910, concentraron USD 24 millones de los USD 37.8 millones importados en el período. Eso equivale al 63% del total de la categoría.

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Dentro de la partida 2309, los alimentos para perros y gatos, clasificados bajo la subpartida 230910, concentraron USD 24 millones de los USD 37.8 millones importados en el período. - crédito Freepik

El 37% restante correspondió a otras preparaciones para alimentación animal, clasificadas en la subpartida 230990, con USD 13.9 millones. Los datos muestran que el principal impulso de esta categoría de importaciones proviene de las mascotas de compañía.

Esto coincide con lo que documentó la consultora Kantar Worldpanel: entre 2022 y 2024, la venta de alimentos para mascotas en El Salvador creció 58% y más de 105.000 hogares nuevos se sumaron como compradores de estos productos en ese período.

La brecha entre importaciones y exportaciones

El Salvador también produce y exporta alimentos para animales. Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de la partida 2309 alcanzaron USD 14.2 millones, con destino principal a Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

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Esa cifra quedó por debajo de las importaciones. La diferencia entre los USD 37.8 millones importados y los USD 14.2 millones exportados dejó un déficit comercial de USD 23.6 millones en esta categoría durante los primeros cinco meses del año.

El país importó 2.7 veces más de lo que exportó en alimentos para animales, una proporción que se mantuvo estable y que refleja la dependencia del mercado local de la producción regional, sobre todo de México y Centroamérica.

El Salvador también produce y exporta alimentos para animales. Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de la partida 2309 alcanzaron USD 14.2 millones - crédito Freepik

El Día Mundial del Perro y su impacto económico

El Día Mundial del Perro se conmemora cada 21 de julio desde 2004, cuando diversas organizaciones de protección animal impulsaron la fecha para visibilizar el abandono y promover la adopción responsable. La Organización Mundial de la Salud formalizó la efeméride ese mismo año.

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Los números del BCR muestran el peso económico de esa relación con las mascotas. En una década, el mercado de alimentos para mascotas pasó de USD 44.7 millones a casi USD 100 millones anuales en importaciones.