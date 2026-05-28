La historia de Facundo Medina, el lateral surgido de River Plate que irá al Mundial con la selección argentina en lugar de Marcos Acuña

Facundo Medina jugará el Mundial (REUTERS/Manon Cruz)

Facundo Axel Medina recibió la convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y quedó entre los 26 jugadores que defenderán el título obtenido en Qatar 2022. El defensor nacido el 28 de mayo de 1999 en Villa Fiorito, Buenos Aires, integra la nómina y disputará su primera Copa del Mundo. En su puesto quedó afuera un histórico: Marcos Acuña.

Su historia futbolística arrancó en las Inferiores de River Plate, aunque no llegó a debutar oficialmente con el primer equipo del conjunto de Núñez. Solo disputó un amistoso ante Aldosivi en 2017 y, al no ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, a principios de 2018 fue adquirido por el Club Atlético Talleres de Córdoba. Allí se convirtió en un baluarte gracias a su versatilidad para actuar como marcador central o lateral izquierdo, y acumuló 39 presentaciones con un gol anotado para la institución cordobesa.

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Su rendimiento en Talleres lo llevó a ser considerado por el entrenador Fernando Batista para las selecciones juveniles. Medina integró el plantel Sub 20 que disputó el Sudamericano de Chile 2019, donde Argentina terminó subcampeona y obtuvo la clasificación al Mundial Sub-20 de Polonia 2019, torneo en el que el equipo llegó hasta los octavos de final.

El lateral surgido de River se metió en la lista de 26 (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Batista volvió a convocarlo para la Sub 23 en dos torneos internacionales de peso. El primero fue los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en Perú, donde Argentina se consagró campeona al vencer 4 a 1 a Honduras en la final. El segundo fue el Torneo Preolímpico Sudamericano de Colombia 2020, disputado en las ciudades de Armenia, Bucaramanga y Pereira, donde el seleccionado se adjudicó una de las dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio. Medina jugó seis partidos en ese certamen.

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Su salto al fútbol europeo llegó en julio de 2020, cuando el Racing Club de Lens pagó 4.000.000 de dólares por su ficha, de los cuales 1.400.000 quedaron en River, propietario hasta ese momento del 35 por ciento del pase. Con el Lens acumuló 165 partidos en cinco temporadas. En 2025 pasó en condición de préstamo al Olympique de Marsella.

Su historial en la selección mayor suma 7 apariciones y ningún gol desde su debut el 13 de octubre de 2020. La primera convocatoria al equipo absoluto llegó para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, y su ingreso oficial se produjo ante Bolivia de visitante, a los 88 minutos

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El Mundial 2026 será organizado en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá. La Selección Argentina, dirigida por Scaloni, llega como campeona vigente y con antecedentes de dos Copas América (2021 y 2024) y la Finalíssima 2022. La nómina definitiva puede ser modificada hasta el lunes 15 de junio, de acuerdo con el reglamento de la FIFA, que también establece la posibilidad de reemplazar jugadores por lesión grave o enfermedad hasta 24 horas antes del primer partido.

La preparación previa al torneo contempla la llegada escalonada de los primeros futbolistas disponibles al predio de Ezeiza antes del viaje a Kansas City, que funcionará como base operativa de la selección. El equipo se entrenará en el Compass Minerals National Performance Center, el centro de práctica del Sporting Kansas City de la MLS.

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Antes del debut, Argentina jugará dos amistosos en Estados Unidos: el sábado 6 de junio ante Honduras en el Estadio Kyle Field de Texas y el martes 9 frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

La Copa del Mundo empezará el jueves 11 de junio a las 16:00 de Argentina con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, rebautizado Ciudad de México para el torneo.

Argentina abrirá su participación en el Grupo J el martes 16 de junio a las 22.00 ante Argelia en el Kansas City Stadium. El segundo encuentro será el lunes 22 de junio a las 14.00 frente a Austria en el Dallas Stadium, y cerrará la zona el sábado 27 de junio a las 23.00 contra Jordania, también en Dallas.

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LOS 26 CONVOCADOS POR ARGENTINA PARA EL MUNDIAL 2026

Este video presenta el anuncio oficial de la lista de convocados para la Selección Argentina. Las imágenes muestran el edificio de la AFA con un mural de jugadores, una mano escribiendo en papel y metraje de archivo con personas en una camioneta. Se incluye una placa gráfica con la inscripción 'LISTA DE CONVOCADOS' y los nombres de tres arqueros. Concluye con el logotipo de la Asociación del Fútbol Argentino.

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso

Defensores: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina;

Volantes: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, José López y Lautaro Martínez.