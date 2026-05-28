Deportes

La otra lista de Argentina en la previa del Mundial: los 7 futbolistas que sumará Scaloni por si hay bajas antes del debut

A 14 días del comienzo de la Copa del Mundo, se conoció la nómina de 26 elegidos por el entrenador para la defensa del título. Sin embargo, llevará a los amistosos un grupo de respaldo por las numerosas lesiones que acarrea el plantel

Guardar
Google icon
Este video presenta el anuncio oficial de la lista de convocados para la Selección Argentina.

A 14 días para el comienzo del Mundial 2026, Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 jugadores de la selección argentina, pero serán acompañados por siete futbolistas que fueron citados para entrenar con el equipo y viajarán a Estados Unidos para los dos amistosos previos a la competencia ecuménica.

Santiago Beltrán (River Plate), Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV, Alemania) y Agustín Giay (Palmeiras) recibieron el llamado del cuerpo técnico albiceleste para estar con el equipo en los duelos preparatorios ante Honduras e Islandia antes del debut por la Copa del Mundo frente a Argelia, el 16 de junio, en Kansas City.

PUBLICIDAD

El detalle es que los primeros cinco apellidos podrían estar más vinculados a la idea de hacer experiencia de cara a futuro, mientras que los casos de Capaldo y Giay asoman como opción en el lateral derecho ante los problemas físicos de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, que seguirán bajo observación.

Joaquin Freitas, en la final del Torneo Apertura. Viajará a Estados Unidos con la Selección (REUTERS/Agustin Marcarian)
Joaquin Freitas, en la final del Torneo Apertura. Viajará a Estados Unidos con la Selección (REUTERS/Agustin Marcarian)

Hay que tener presente que al igual que Capaldo y Giay, Beltrán y Aranda figuraban en la lista preliminar de 55 que dio Scaloni, por lo que estaban habilitados a ser parte de la nómina final. Incluso se mencionó que el cuerpo técnico tiene considerado al arquero de River como el jugador 27 para el gran evento.

PUBLICIDAD

Respecto de Giay, el rendimiento en su club también respalda la citación. En la temporada actual, el defensor disputó 15 de los 17 partidos de Palmeiras en el Brasileirao y estuvo presente en los seis encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La continuidad es uno de los factores que el cuerpo técnico argentino pondera con mayor peso en esta etapa previa al torneo.

El reglamento de FIFA establece que las listas, como mínimo, deben estar compuestas por tres arqueros. Además, en caso de sustituir a un futbolista por “lesión grave o enfermedad” se debe realizar “a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA” aunque en el caso de los arqueros se los puede sustituir por casos de fuerza mayor “en cualquier momento de la fase final”. La nómina definitiva sólo podía estar compuesta por “jugadores que formaban parte de la lista provisional” de 55 apellidos que Scaloni difundió días atrás. En este contexto, el DT lleva a más de 26 futbolistas para la gira previa con el fin de tener reservas disponibles ante posibles bajas por lesión y así evitar lo que sucedió en Qatar 2022, cuando debieron viajar de urgencia Ángel Correa y Thiago Almada ante los problemas de Joaquín Correa y Nicolás González.

En tanto que Nicolás Capaldo se inició como futbolista en Boca Juniors y fue transferido en 2021 al Red Bull Salzburgo de Austria, donde disputó la Champions League y fue pieza clave. En 2025 dio un nuevo salto en su carrera al pasar al Hamburgo SV de la Bundesliga. El pampeano de 27 años, que puede desenvolverse en el mediocampo o la defensa, disputó 27 partidos en la temporada, con un gol y tres asistencias, totalizando 2130 minutos.

Nicolás Capaldo con la camiseta del Hamburgo SV de Alemania (REUTERS/Annegret Hilse)
Nicolás Capaldo con la camiseta del Hamburgo SV de Alemania (REUTERS/Annegret Hilse)

Por su lado, los otros que están en la nómina preliminar como Santiago Beltrán y Tomás Aranda se encuentran en el fútbol argentino sumando su primera temporada al máximo nivel competitivo en River y Boca. Ambos han sido considerados como las revelaciones de los dos gigantes de la Argentina y lograron meterse en la lista previa del campeón del mundo. El arquero, de 21 años, reemplazó a Franco Armani y fue clave en el equipo del Chacho Coudet con grandes actuaciones en apenas 25 partidos oficiales. Por otra parte, el mediocampista ofensivo del Xeneize, que es considerado una de las joyas de las inferiores con 19 años, lleva 20 encuentros en Primera División, con un gol y dos asistencias.

Los otros jugadores del fútbol argentino que serán parte de los sparrings del equipo campeón mundial son Ignacio Ovando (18), defensor titular de Rosario Central que lleva disputados 28 partidos en el conjunto de Jorge Almirón. Joaquín Freitas (19), reemplazante de Sebastián Driussi en el equipo de Coudet, jugó 21 encuentros en la máxima categoría y marcó un gol. Por último, Simón Escobar es un lateral izquierdo de 16 años y debutó con Vélez en el empate 1-1 frente a Newell’s. El joven venía de ser capitán del seleccionado Sub 17 de Diego Placente y consagrarse subcampeón en el Sudamericano.

Temas Relacionados

Selección ArgentinaMundial 2026Lionel ScaloniJoaquín FreitasTomás ArandaNicolás CapaldoSantiago Beltrándeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se confirmaron los dorsales de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026: qué número llevará cada jugador

Lionel Scaloni hizo oficial la nómina de los futbolistas que representarán al combinado albiceleste en la cita que se jugará en los Estados Unidos, México y Canadá

Se confirmaron los dorsales de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026: qué número llevará cada jugador

Los impresionantes números de la gestión Scaloni en la selección argentina y el desafío en el Mundial 2026

El entrenador de Pujato eligió a los 26 convocados para dirigir su segunda Copa del Mundo tras alzar el trofeo en Qatar 2022

Los impresionantes números de la gestión Scaloni en la selección argentina y el desafío en el Mundial 2026

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda necesita los tres puntos para avanzar en el torneo continental. Transmite Fox Sports y Disney+ desde las 21.30

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Con la actuación de Scaloni y el utilero Mario Destéfano, el video con el que Argentina confirmó los 26 citados para el Mundial 2026

La Albiceleste comunicó la nómina final con una producción que inicia en el predio de Ezeiza y tiene el tópico central de la unión entre el equipo y los hinchas

Con la actuación de Scaloni y el utilero Mario Destéfano, el video con el que Argentina confirmó los 26 citados para el Mundial 2026

El corte de Lionel Scaloni: los 29 jugadores que quedaron afuera de la lista definitiva de la selección argentina para el Mundial 2026

El entrenador designó a los 26 futbolistas de los 55 que había escogido para la nómina preliminar

El corte de Lionel Scaloni: los 29 jugadores que quedaron afuera de la lista definitiva de la selección argentina para el Mundial 2026

DEPORTES

Thiago Tirante y Solana Sierra van por los octavos de final en Roland Garros: hora y cómo ver los partidos

Thiago Tirante y Solana Sierra van por los octavos de final en Roland Garros: hora y cómo ver los partidos

Se confirmaron los dorsales de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026: qué número llevará cada jugador

Los impresionantes números de la gestión Scaloni en la selección argentina y el desafío en el Mundial 2026

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Con la actuación de Scaloni y el utilero Mario Destéfano, el video con el que Argentina confirmó los 26 citados para el Mundial 2026

TELESHOW

Solange Abraham abandonó una entrevista en vivo, causó polémica y aclaró los motivos: “Demostrá que no sos tibia”

Solange Abraham abandonó una entrevista en vivo, causó polémica y aclaró los motivos: “Demostrá que no sos tibia”

Beetlejuice llega al West End londinense con producción del argentino Diego Kolankowsky

La complicidad de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini por su parecido físico: “Es un honor”

El video de Thiago Medina a los besos con una creadora de contenido para adultos: la palabra del ex Gran Hermano

Nació prematuro el segundo hijo de Marcela Pagano: cómo se encuentra el pequeño y el nombre que eligió

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania comprará 20 aviones Gripen y Suecia le donará otros 16 cazas

Ucrania comprará 20 aviones Gripen y Suecia le donará otros 16 cazas

República Dominicana: El fenómeno El Niño podría influir en una menor formación de huracanes en 2026

Honduras: Jorge Cálix asume dirección de la OABI tras salida de Elizabeth Rodríguez en medio de denuncias y cambios internos

Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a los grupos criminales brasileños Comando Vermelho y PCC

Investigaciones sobre la muerte de una mono araña negro en Panamá revelan fallas en los protocolos veterinarios