La otra lista de Argentina en la previa del Mundial: los 7 futbolistas que sumará Scaloni por si hay bajas antes del debut

Este video presenta el anuncio oficial de la lista de convocados para la Selección Argentina.

A 14 días para el comienzo del Mundial 2026, Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 jugadores de la selección argentina, pero serán acompañados por siete futbolistas que fueron citados para entrenar con el equipo y viajarán a Estados Unidos para los dos amistosos previos a la competencia ecuménica.

Santiago Beltrán (River Plate), Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV, Alemania) y Agustín Giay (Palmeiras) recibieron el llamado del cuerpo técnico albiceleste para estar con el equipo en los duelos preparatorios ante Honduras e Islandia antes del debut por la Copa del Mundo frente a Argelia, el 16 de junio, en Kansas City.

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El detalle es que los primeros cinco apellidos podrían estar más vinculados a la idea de hacer experiencia de cara a futuro, mientras que los casos de Capaldo y Giay asoman como opción en el lateral derecho ante los problemas físicos de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, que seguirán bajo observación.

Joaquin Freitas, en la final del Torneo Apertura. Viajará a Estados Unidos con la Selección (REUTERS/Agustin Marcarian)

Hay que tener presente que al igual que Capaldo y Giay, Beltrán y Aranda figuraban en la lista preliminar de 55 que dio Scaloni, por lo que estaban habilitados a ser parte de la nómina final. Incluso se mencionó que el cuerpo técnico tiene considerado al arquero de River como el jugador 27 para el gran evento.

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Respecto de Giay, el rendimiento en su club también respalda la citación. En la temporada actual, el defensor disputó 15 de los 17 partidos de Palmeiras en el Brasileirao y estuvo presente en los seis encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La continuidad es uno de los factores que el cuerpo técnico argentino pondera con mayor peso en esta etapa previa al torneo.

El reglamento de FIFA establece que las listas, como mínimo, deben estar compuestas por tres arqueros. Además, en caso de sustituir a un futbolista por “lesión grave o enfermedad” se debe realizar “a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA” aunque en el caso de los arqueros se los puede sustituir por casos de fuerza mayor “en cualquier momento de la fase final”. La nómina definitiva sólo podía estar compuesta por “jugadores que formaban parte de la lista provisional” de 55 apellidos que Scaloni difundió días atrás. En este contexto, el DT lleva a más de 26 futbolistas para la gira previa con el fin de tener reservas disponibles ante posibles bajas por lesión y así evitar lo que sucedió en Qatar 2022, cuando debieron viajar de urgencia Ángel Correa y Thiago Almada ante los problemas de Joaquín Correa y Nicolás González.

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En tanto que Nicolás Capaldo se inició como futbolista en Boca Juniors y fue transferido en 2021 al Red Bull Salzburgo de Austria, donde disputó la Champions League y fue pieza clave. En 2025 dio un nuevo salto en su carrera al pasar al Hamburgo SV de la Bundesliga. El pampeano de 27 años, que puede desenvolverse en el mediocampo o la defensa, disputó 27 partidos en la temporada, con un gol y tres asistencias, totalizando 2130 minutos.

Nicolás Capaldo con la camiseta del Hamburgo SV de Alemania (REUTERS/Annegret Hilse)

Por su lado, los otros que están en la nómina preliminar como Santiago Beltrán y Tomás Aranda se encuentran en el fútbol argentino sumando su primera temporada al máximo nivel competitivo en River y Boca. Ambos han sido considerados como las revelaciones de los dos gigantes de la Argentina y lograron meterse en la lista previa del campeón del mundo. El arquero, de 21 años, reemplazó a Franco Armani y fue clave en el equipo del Chacho Coudet con grandes actuaciones en apenas 25 partidos oficiales. Por otra parte, el mediocampista ofensivo del Xeneize, que es considerado una de las joyas de las inferiores con 19 años, lleva 20 encuentros en Primera División, con un gol y dos asistencias.

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Los otros jugadores del fútbol argentino que serán parte de los sparrings del equipo campeón mundial son Ignacio Ovando (18), defensor titular de Rosario Central que lleva disputados 28 partidos en el conjunto de Jorge Almirón. Joaquín Freitas (19), reemplazante de Sebastián Driussi en el equipo de Coudet, jugó 21 encuentros en la máxima categoría y marcó un gol. Por último, Simón Escobar es un lateral izquierdo de 16 años y debutó con Vélez en el empate 1-1 frente a Newell’s. El joven venía de ser capitán del seleccionado Sub 17 de Diego Placente y consagrarse subcampeón en el Sudamericano.