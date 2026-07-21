Nicaragua

Doble homicidio en Nicaragua: Asesinan a un padre y su hijo por defender la finca que cuidaban

Dos vidas dedicadas al trabajo de campo fueron segadas de forma violenta en San Ramón, Matagalpa. Antonio Godínez y su hijo Eugenio fueron asesinados a machetazos y balazos dentro de la finca donde laboraban como cuidadores

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La finca Blancher, ubicada sobre la carretera hacia San Ramón, se convirtió en el escenario del sangriento doble homicidio que consterna a Nicaragua (Cortesía: TN 8).
La finca Blancher, ubicada sobre la carretera hacia San Ramón, se convirtió en el escenario del sangriento doble homicidio que consterna a Nicaragua (Cortesía: TN 8).

La tranquilidad habitual de la campiña en el departamento de Matagalpa se quebró de forma trágica la madrugada del 20 de julio. Lo que debía ser el comienzo de una jornada laboral más en las tierras del municipio de San Ramón terminó convertido en un sangriento episodio que hoy mantiene consternada a toda la comunidad.

Antonio Godínez Arista, de aproximadamente 50 años, y su joven hijo, Eugenio Godínez Mendoza, de 23 años, fueron asesinados violentamente mientras resguardaban la propiedad donde laboraban. Padre e hijo se desempeñaban como cuidadores en la finca Blancher, un predio propiedad de Fernando Horacio Guzmán Pérez.

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Ambos habían salido desde muy tempranas horas con el compromiso de velar por el patrimonio del lugar, sin imaginar que se cruzarían en el camino de la muerte. De acuerdo con las primeras reconstrucciones de los hechos, es que varios sujetos armados habían ingresado a las parcelas con la intención de cometer abigeato (hurto de ganado) intentando sustraer una vaca de la propiedad.

Sin embargo, versiones recabadas entre los parientes de las víctimas apuntan también a una disputa originada cuando Antonio sorprendió a desconocidos invadiendo el terreno para realizar el corte ilegal de madera.

Peritos de Criminalística y agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena en San Ramón para levantar evidencias e iniciar las investigaciones del doble crimen (Cortesía: TN 8).
Peritos de Criminalística y agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena en San Ramón para levantar evidencias e iniciar las investigaciones del doble crimen (Cortesía: TN 8).

Al notar la presencia de los intrusos, Antonio Godínez decidió encararlos y reclamarles por el delito cometido en la finca que tenía bajo su custodia. La confrontación verbal escaló rápidamente en tensión. Al ver a su padre en peligro, el joven Eugenio intervino desesperadamente para defenderlo. La respuesta de los delincuentes fue implacable y despiadada: arremetieron contra ambos hombres utilizando armas cortantes.

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Inicialmente se detalló que las víctimas presentaban múltiples heridas provocadas por machete. No obstante, conforme avanzaron las horas, los datos forenses recopilados revelaron que padre e hijo también habrían recibido impactos de bala durante el violento ataque, lo que les causó la muerte de manera casi instantánea en el lugar.

El desgarrador hallazgo en la parcela

El horror de la escena fue descubierto minutos después por la propia familia. Pablo Antonio Godínez Mendoza, también hijo de Antonio, relató los angustiosos momentos en que escuchó los gritos y la discusión a la distancia. Presintiendo lo peor, corrió entre los matorrales hacia el punto del conflicto.

Al llegar, la escena era desgarradora. Pablo encontró primero el cuerpo inerte de su padre sobre la hierba. Devastado por el dolor y en medio de la penumbra, comenzó a buscar desesperadamente a su hermano Eugenio, a quien halló a unos metros de distancia, también sin signos vitales.

La alerta inmediata movilizó a los cuerpos de emergencia y a las autoridades. Trascendió de forma extraoficial que otro familiar de las víctimas resultó con heridas de gravedad durante el enfrentamiento y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital César Amador Molina, en la ciudad de Matagalpa, donde permanece bajo supervisión médica.

Un padre y su hijo fueron brutalmente asesinados en una finca en San Ramón, Matagalpa, después de sorprender a tres delincuentes que intentaban robar una vaca.

Tras el reporte del doble homicidio, un contingente de la Policía Nacional junto a peritos de Criminalística y médicos forenses se desplegaron en la finca Blancher. Las autoridades acordonaron el área para recopilar evidencias hemáticas, balísticas y huellas que permitan esclarecer con precisión el móvil del crimen.

Como resultado de las primeras acciones operativas en la zona de San Ramón, la Policía Nacional confirmó la detención de tres sospechosos identificados como Juan Chavarría Obregón, Óscar Chavarría Obregón y Pablo Chavarría. Los tres ciudadanos permanecen bajo custodia policial y están siendo investigados por su presunta participación directa en el ataque.

Mientras los peritos continúan determinando si la causa principal del crimen fue el intento de abigeato o la invasión para la tala ilegal, la comunidad de Mina Verde y sus alrededores claman por justicia. La trágica partida de Antonio y Eugenio deja un profundo vacío entre sus seres queridos y un sentimiento de indignación en el campo matagalpino.

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