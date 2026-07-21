Panamá busca convertirse en el principal socio de India en América Latina

Durante su visita a Nueva Delhi, el canciller Javier Martínez-Acha invitó formalmente a India a adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá. Tomada de la Cancillería panameña

Panamá pretende convertirse en el principal socio de India en América Latina y utilizar su plataforma logística, financiera y marítima como punto de entrada para las empresas de ese país interesadas en ampliar sus operaciones en la región, afirmó el ministro panameño de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, durante una visita oficial a Nueva Delhi.

El canciller aseguró que el Gobierno del presidente José Raúl Mulino considera a India un socio estratégico con potencial para aumentar la cooperación en comercio, inversiones, innovación, logística, educación, salud y asuntos marítimos de interés.

“Panamá está en una posición privilegiada para convertirse en el principal socio de India en América Latina”, sostuvo Martínez-Acha, quien también adelantó que ambos gobiernos trabajan para concretar una visita oficial de Mulino a Nueva Delhi y recibir posteriormente al primer ministro indio, Narendra Modi, en territorio panameño muy pronto.

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El jefe de la diplomacia panameña presentó al país como una plataforma para el establecimiento de operaciones regionales, apoyada en su economía dolarizada, su sector de servicios, la conectividad aérea y portuaria, la Zona Libre de Colón y el Canal de Panamá.

Panamá promueve su plataforma logística, el Canal y la Zona Libre de Colón como ventajas para que empresas indias establezcan operaciones regionales. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo)

La agenda incluyó una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, durante la cual Panamá invitó formalmente a Nueva Delhi a adherirse al Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá.

Martínez-Acha señaló que la vía interoceánica presta servicio a todas las naciones sin distinción alguna y que el objetivo panameño es preservar un Canal abierto, eficiente, seguro y neutral para el comercio mundial.

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Jaishankar destacó, tras el encuentro, la importancia de profundizar el compromiso de India con Panamá como puerta de entrada hacia América Latina y el Caribe. Las conversaciones abarcaron oportunidades en comercio, desarrollo, agricultura, educación, salud, transformación digital y cooperación marítima.

La relación diplomática entre ambos países comenzó el primero de junio de 1972 y ha generado acuerdos en consulta política, cooperación educativa y cultural, investigación agrícola, administración electoral y facilidades migratorias para empresarios y titulares de pasaportes diplomáticos.

Los automóviles, medicamentos, maquinaria y productos industriales figuran entre las principales exportaciones de India hacia Panamá. REUTERS/ Praveen Paramasivam/File Photo

Un intercambio concentrado en pocos productos

El vínculo comercial mantiene una estructura marcada por la concentración de las exportaciones panameñas en materias primas y desechos industriales.

Las cifras de los últimos 4 años, incluyendo los primeros 5 meses de 2026, muestran exportaciones hacia India por 176 millones de dólares. La madera en bruto encabezó los envíos con ciento un millones de dólares, equivalentes al cincuenta y siete por ciento del total, seguida por los desperdicios y desechos de hierro o acero, con $48 millones y una participación del 26%.

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Los desechos de aluminio aportaron 11 millones de dólares, mientras que los de cobre sumaron $4 millones. También se enviaron residuos de aceites, acero inoxidable, papel y cartón para reciclaje y derivados de palma.

La composición representa un cambio frente a los años en que los minerales de cobre dominaron ampliamente las ventas hacia India. En 2022, el cobre y la madera en bruto concentraron el noventa y 7% de las exportaciones panameñas a ese mercado. India era uno de los principales mercados del cobre extraído por Minera Panamá.

La madera en bruto se mantiene como el principal producto de exportación de Panamá hacia India, seguida por los desperdicios y desechos de hierro y acero. Tomada del MICI

Desde India, Panamá importa principalmente automóviles, medicamentos, conductores eléctricos, maquinaria para procesar minerales, productos agroquímicos, manufacturas de caucho, textiles y equipos industriales. Los automóviles y medicamentos llegaron a representar conjuntamente el cincuenta por ciento de las compras panameñas procedentes de ese país.

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La Zona Libre de Colón también constituye un componente importante de la relación. Desde India llegan principalmente prendas de vestir, tejidos sintéticos, medicamentos, calzado, artículos domésticos y productos textiles destinados al mercado local y a la reexportación regional.

Martínez-Acha también se reunió con el director general de Transporte Marítimo de India, Shyam Jagannathan, para explorar acuerdos sobre registro de buques, operaciones portuarias, transporte marítimo, seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico.

La agenda continuará con reuniones con el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal; el Instituto de Tecnología, la Confederación de Industrias de India y la Alianza Solar Internacional. Posteriormente, el canciller viajará a Manila para participar en una reunión ministerial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

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La ofensiva diplomática busca transformar una relación comercial todavía concentrada en pocos bienes en una asociación más amplia, vinculada a servicios logísticos, inversión, tecnología, energía y transporte marítimo. Para Panamá, el reto será demostrar que su ubicación estratégica puede traducirse en operaciones concretas de empresas indias y no quedarse únicamente en una atractiva presentación de PowerPoint diplomática.