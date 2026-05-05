El consejo del ingeniero de Alpine que fue clave para que Franco Colapinto lograra su mejor resultado en la Fórmula 1

Una recomendación de Stuart Barlow fue clave para el séptimo puesto en Miami

Franco Colapinto recordará con mucho afecto lo sucedido el último fin de semana porque el piloto de Alpine logró su mejor actuación en la Fórmula 1 con el séptimo puesto alcanzado en la carrera principal del Gran Premio de Miami. Y una parte de este logro le pertenece a su ingeniero, Stuart Barlow, por una recomendación en la última de las 57 vueltas estipuladas en el trazado semiurbano de los Estados Unidos.

En los instantes finales, Colapinto marchaba en el octavo lugar con una diferencia de segundos considerable con el siguiente del pelotón, Carlos Sainz (Williams), y se encaminaba a un cierre con mucha tranquilidad, pero Barlow le dio un consejo que se transformó en premonición: “Amigo, intentemos levantar el ritmo acá. (Charles) Leclerc se fue recién. Se está poniendo muy desordenado el final”.

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Luego de este mensaje por la radio del team, el piloto argentino le formuló una pregunta: “¿Esta es la última?”. Debido a esto, el ingeniero se lo reafirmó: “Última vuelta, última vuelta”.

A continuación, Stuart Barlow profundizó en los motivos de este pedido al pilarense: “Y eso es bandera a cuadros, bandera a cuadros. Leclerc tuvo un trompo en el final y estaba cortando algunas curvas. Así que quería que nos acerquemos en caso de alguna penalidad, pero estaba un poco lejos”.

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A pesar de los daños que tenía en el monoplaza, la F1 dictaminó que no había motivos para las salidas de pista que realizó el piloto de Ferrari

Esta reacción le permitió a Colapinto subirse al séptimo lugar, ya que Charles Leclerc fue castigado por los comisarios con una penalización de 20 segundos a su registro final, después de que el piloto de Ferrari sufrió un trompo y un toque con el muro en la última vuelta, que provocó daños en su monoplaza y lo llevó a cortar camino abandonando los límites de la pista en reiteradas ocasiones. El raudo avance de Franco lo dejó a 17.6 segundos del monegasco, según consta en la telemetría oficial de la Fórmula 1. Gracias a la sanción, avanzó un lugar, mientras que Leclerc cayó del 6° al 8° puesto.

No fue la única comunicación destacada entre ambos, ya que el ingeniero ponderó su rendimiento a bordo del A526 al término de la carrera de este domingo: “Bravo, bravo, bravo, buen trabajo. Manejaste muy bien todo el fin de semana, hiciste un trabajo sólido en una pista que no conocés”.

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Su excelente conexión sumó un nuevo capítulo más, ya que también se registró un emotivo ida y vuelta al cierre del Gran Premio de China, donde la ex figura de Williams sumó sus primeros puntos en la escudería francesa. “Bien hecho, es tu primer punto con Alpine y P10. Amigo, estoy muy orgulloso de ti por este fin de semana. Hiciste un muy buen trabajo recuperándote, tuviste suficiente por hoy”, le dijo Barlow desde los boxes.

Tras confirmarse el castigo a Charles Leclerc, Franco Colapinto escribió un mensaje en redes sociales: “De las mejores semanas de mi vida!!!!! Gracias por acompañarme Leo Messi sos mi ídolo. P7 VAMOOOOOSSSSSSS!!!!!!!!!! GRAN FINDEEEE”. El astro del Inter Miami asistió al circuito con su familia y dialogó unos momentos con el conductor de 22 años.

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*La presencia de Messi en el GP de Miami

Además, Colapinto registró un particular episodio con el otro piloto de Ferrari, Lewis Hamilton. Los dos se tocaron tras la largada y el argentino quedó por delante, aunque perdió la posición en la recta de atrás del trazado y el británico le hizo un gesto que llamó la atención durante el adelantamiento: le mostró el dedo medio y siguió su carrera.

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Esto no opacó la mejor actuación del argentino en la F1, que incluyó elogios desde diferentes ámbitos de la categoría. The Race remarcó su “desempeño sólido” durante el fin de semana y lo colocó entre los “ganadores” del Gran Premio. Incluso, el presentador de Sky Sports F1, Simon Lazenby, analizó: “Parece un piloto diferente en las últimas carreras de lo que hemos visto”.

Bajo este escenario, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, le brindó un respaldo incondicional. En primera instancia, el viernes le dio un consejo en charla con Fox Sports: “Franco solo necesita dejar que su talento guíe el auto y no preocuparse por lo que hacen los demás, debe concentrarse. Tiene el talento, solo tiene que conducir el auto. Ahora no hay problema, tenemos repuestos suficientes. Así que no tenemos el riesgo de antes, si tenías un accidente o dabas un trompo, era un problema. Ahora es libre de correr como quiera”.

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El asesor ejecutivo de Alpine volvió a respaldar al piloto argentino

Al día siguiente, lo definió como un “fenómeno”. Y continuó con sus elogios el domingo: “Franco ha completado una semana excelente, rindiendo al nivel que esperamos de él en cada fin de semana de carrera”.

Por último, este lunes se mostró otro testimonio brindado a Fox Sports después del séptimo puesto: “Ahora todos pueden ver que Franco tiene el potencial de ser un gran piloto. Yo confié en él desde que le di el asiento. Muchas personas me preguntaban por qué había decidido subir a Colapinto, y finalmente tuve razón y lo sigo sosteniendo”.

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Las declaraciones de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Miami

El compacto de la victoria de Kimi Antonelli en el GP de Miami de la Fórmula 1