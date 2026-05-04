La selección Colombia femenina Sub-17 clasificó a la semifinal del Suramericano y enfrentará a Brasil: cuándo será el partido

La Selección Colombia derrotó 3-0 a Paraguay en la última fecha del Sudamericano femenino Sub-17 - crédito FCF

La selección Colombia femenina Sub-17 dio un paso firme en su objetivo de conquistar el título continental y asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo, luego de golear con autoridad 3-0 a Paraguay en la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano de la categoría.

Ahora, Colombia se prepara para afrontar un nuevo desafío en las semifinales, donde se medirá ante Brasil el próximo miércoles 6 de mayo. Este partido será clave, no solo porque define el paso a la gran final del Sudamericano, sino también porque en caso de victoria, la Tricolor asegurará automáticamente su clasificación al Mundial femenino Sub-17 de Marruecos 2026.

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Brasil será el rival de Colombia en la semifinal del suramericano - crédito CONMEBOL

Así fue el partido ante Paraguay

El compromiso ante Paraguay, disputado este domingo 3 de mayo de 2026 en territorio guaraní, definió la clasificación del equipo nacional a las semifinales del torneo organizado por la Conmebol, en el que participan las diez selecciones sudamericanas y que entrega cupos al Mundial de Marruecos 2026.

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por el técnico Carlos Paniagua dejó claras sus intenciones en el terreno de juego. Colombia salió a imponer condiciones con una presión alta, dificultando la salida del conjunto paraguayo y recuperando rápidamente el balón en campo rival. Esa intensidad fue clave para inclinar el partido a su favor desde los primeros minutos y generar las opciones más claras de gol.

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Victoria de la selección Colombia ante Paraguay para sellar su clasificación a la semifinal del Suramericano - crédito @lafem/Instagram

El dominio de la ‘tricolor’ tuvo su recompensa en el primer tiempo. Tras una jugada de presión liderada por Eidy Ruiz, quien forzó el error de la defensa paraguaya y fue derribada dentro del área, el árbitro sancionó penal. Dayana Torres asumió la responsabilidad desde los doce pasos y convirtió con seguridad para abrir el marcador. Ese tanto no solo significó la ventaja parcial, sino también un impulso anímico para un equipo colombiano que ya controlaba el ritmo del partido.

Colombia no bajó la intensidad y siguió buscando ampliar la diferencia. Fue así como llegó el segundo gol, obra de Rihanna Cuesta, quien mostró gran capacidad individual dentro del área. La atacante aguantó la marca de la defensa rival y definió con un remate cruzado al palo contrario, dejando sin opciones a la portera paraguaya. Con el 2-0, el conjunto nacional se fue al descanso con tranquilidad y con la sensación de tener el partido bajo control.

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En la segunda mitad, Paraguay intentó reaccionar, empujado por su condición de local. Sin embargo, la defensa colombiana se mostró sólida, ordenada y efectiva para neutralizar cualquier intento de peligro. Las jugadoras nacionales mantuvieron la concentración y evitaron que el rival encontrara espacios claros para descontar en el marcador.

Eidy Ruiz definió de primera y marcó el 1-1 contra Argentina - crédito @dsports/X

El cierre del compromiso llegó con una nueva anotación de Colombia. Maura Henao fue la encargada de sentenciar el partido con el tercer gol, sellando así una contundente victoria por 3-0 que aseguró la clasificación a las semifinales. Con este resultado, el combinado nacional terminó en el segundo lugar del Grupo A con ocho puntos, igualando en unidades con Chile y Argentina, pero ubicándose por diferencia de gol.

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La tabla del grupo reflejó la competitividad de la zona, con tres selecciones empatadas en puntos, lo que evidencia el alto nivel del torneo. Mientras tanto, en el Grupo B, Brasil se consolidó como líder con puntaje perfecto, seguido por Venezuela, Ecuador, Uruguay y Perú.

La otra opción de Colombia para clasificar al Mundial

En caso de no lograr el triunfo en semifinales, Colombia aún tendrá otra oportunidad de conseguir el cupo mundialista, ya que deberá enfrentar a uno de los equipos ubicados en la tercera posición de la fase de grupos. De esta manera, el equipo nacional mantiene intactas sus aspiraciones de clasificar a la cita orbital.

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El once inicial de Colombia en este compromiso estuvo conformado por Sofía Prieto en el arco; Emiliana Isaza, Sara Rojas, Izabella Cortés (capitana) y Saileth Bonnet en defensa; Juanita Parga, Joy Palacios y Rihanna Cuesta en el mediocampo; mientras que en ataque estuvieron Maura Henao, Dayana Torres y Eidy Ruiz.