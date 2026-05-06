Estados Unidos y China tienen un enemigo común, y ya no es la Unión Soviética

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping reaccionan durante una reunión bilateral en el Aeropuerto Internacional de Gimhae, en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein//Foto de archivo

La cumbre entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping en Pekín la próxima semana podría ser el encuentro más significativo entre líderes estadounidenses y chinos desde que Richard Nixon se reunió con Mao Zedong en Pekín en 1972.

Aquella cumbre alivió décadas de animosidad sino-estadounidense y forjó una alianza tácita entre Estados Unidos y China contra la Unión Soviética. Esta cumbre se produce en un momento de transformación similar en los asuntos mundiales, cuando existe una nueva amenaza común para China y Estados Unidos. Se trata de un trastorno que se extiende rápidamente y que podría desestabilizar el mundo y perjudicar a ambos países a menos que encuentren la manera de competir y colaborar simultáneamente para hacer frente a una lista cada vez mayor de desafíos.

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Estos desafíos solo pueden afrontarse con éxito mediante su acción colectiva, comenzando por que Estados Unidos y China establezcan conjuntamente salvaguardias contra los usos maliciosos de la IA, ahora que los modelos más recientes han demostrado capacidades de ciberataque asombrosamente poderosas. Dos cambios de paradigma han transformado el mundo desde la cumbre Nixon-Mao. La primera —aún no ampliamente reconocida, aunque las alarmas ya están sonando— es la aparición de estas nuevas herramientas asimétricas de inteligencia artificial que podrían otorgar un poder descomunal a pequeños actores malintencionados, ya sean terroristas, anarquistas, criminales, grupos políticos o pequeños estados-nación.

Dos individuos en una cueva con una computadora portátil, acceso a los modelos de IA más recientes y una terminal Starlink podrían atacar la infraestructura crítica de cualquier sociedad.

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La segunda tiene que ver con la globalización. La cumbre Nixon-Mao inició el proceso de llevar al mundo de un estado desconectado a uno mucho más conectado y, posteriormente, interconectado. Cuando Nixon y Mao comenzaron a sacar a China de su aislamiento de la economía global —proceso que Deng Xiaoping aceleró enormemente al transformar China en un capitalismo dirigido por el Estado— desataron una cascada de fuerzas económicas y tecnológicas.

A principios del siglo XXI, la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio y la globalización de internet permitieron que más personas en más lugares compitieran, se conectaran y colaboraran de diversas maneras, con menos dinero y en más productos que en cualquier otro momento de la historia. Por eso escribí en 2005 el libro «El mundo es plano».

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Sin embargo, es inherente al cambio tecnológico que cada avance importante se produzca más rápido que el anterior, ya que se basa en las herramientas que la era anterior desató. Así, años después de que yo argumentara que el mundo es plano, la tecnología y otras fuerzas avanzaron y nos llevaron, como argumentó Dov Seidman, fundador del Instituto HOW para la Sociedad, de la interconexión a la interdependencia, o como él lo expresa, de lo plano a lo «fusionado».

Se podía desconectar del mundo plano. No hay escapatoria del mundo fusionado. Ahora todos vamos a triunfar y fracasar juntos.

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Esto no se debe únicamente a que los avances en internet, los teléfonos inteligentes, la fibra óptica, los satélites y las comunicaciones inalámbricas nos hayan conectado tecnológicamente más que nunca. También se debe a que una serie de desafíos a escala planetaria han unido nuestros destinos más que nunca. Estos desafíos son de tal magnitud e indiferentes a las fronteras nacionales que ningún Estado, por poderoso que sea, puede afrontarlos o escapar de ellos por sí solo.

Sabemos cuáles son: mitigar el cambio climático, prevenir la propagación de armas nucleares y biológicas, gestionar las migraciones globales, controlar las pandemias, mantener el buen funcionamiento de las cadenas de suministro globales de las que todos dependemos y —lo más importante e inmediato— gestionar esta nueva especie de IA que hemos creado.

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Hemos podido posponer o sortear con una colaboración limitada muchos de estos problemas a escala planetaria, pero el tiempo se ha agotado para los ciberataques de la IA. No hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás.

Durante años, señala Craig Mundie —ex jefe de investigación y estrategia de Microsoft y mi tutor y compañero en la reflexión sobre esta nueva amenaza de la IA— Estados Unidos y China se han sometido a sondeos y sondeos mutuos con regularidad, e han implantado infraestructura de malware y robado información entre sí mediante ciberoperaciones encubiertas. Pero también sabían, señaló Mundie, que si los chinos paralizaban nuestras redes eléctricas, nosotros podíamos paralizar las suyas, y que si podían apagar las luces en Washington, nosotros podíamos hacer lo mismo en Pekín. Es lo mismo que con las armas nucleares: «Habían recreado la destrucción mutua asegurada», dijo Mundie.

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Las empresas líderes de IA, como Anthropic, OpenAI y Google, son clave en la contención de los riesgos cibernéticos a escala global. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

¿Pero adivinen quién viene ahora? Un nuevo grupo de actores, potencialmente muy peligrosos, y no son solo países. Sin embargo, pueden amenazarnos a ambos.

Estas son las IA con capacidad de agencia, sistemas revelados recientemente por Anthropic y OpenAI que podrían dar demasiados resultados. Esto permite a pequeños ciberatacantes perturbar tanto la economía china como la nuestra —y la de cualquier otro país— con muy poco dinero y prácticamente sin experiencia. Es seguro que otros modelos estadounidenses, como Gemini de Google, y pronto los modelos de IA chinos, ofrecerán las mismas capacidades.

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Dado que las empresas de Estados Unidos y China han sido las primeras en producir estos sistemas de inteligencia artificial, «ambas deben liderar el control de su distribución y la creación de defensas para protegerse a sí mismas —y a todos los demás en caso de que se filtren», afirmó Mundie.

Anthropic y OpenAI afirman que sus modelos más recientes son tan potentes para encontrar y explotar fallos en el software que ambas compañías han optado por limitar su distribución por ahora. Pero es solo cuestión de tiempo antes de que se propaguen, si es que no lo han hecho ya.

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«Esto debería ser un gran incentivo para que ambos países colaboren, aunque solo sea en este tema específico, que ahora representa un peligro claro e inminente para ambos», argumentó Mundie.

No es pedir lo imposible. Mundie concluyó que China y Estados Unidos pudieron cooperar en la época de Nixon y Mao porque compartían un problema común: la Unión Soviética. Ahora, tenemos otro problema común: no se trata de otro país, sino de una tecnología: los riesgos emergentes de las ciberamenazas asimétricas derivadas de sistemas de IA con agentes.

El antiguo G2, Estados Unidos y China, necesita colaborar con lo que yo llamaría el nuevo I7 (Anthropic, Google/Alphabet, OpenAI, Meta, Alibaba Group, DeepSeek y ByteDance) para encontrar la manera de sacar el máximo provecho de estos nuevos modelos de IA y, al mismo tiempo, mitigar sus peores riesgos. Ni los gobiernos ni las empresas pueden resolver esto solos.

En un acontecimiento que pasó desapercibido debido a la guerra con Irán, se informa que Trump está considerando imponer supervisión a los modelos de IA antes de que se hagan públicos. Una decisión muy acertada por parte de Trump. Es necesario que la gente despierte: estamos entrando en un mundo donde las empresas privadas pueden, en efecto, dividir el átomo, en términos del poder que pueden desatar en todas direcciones.

“Y al igual que con la división del átomo, se puede generar electricidad o bombas”, dijo Mundie. Lo mismo ocurre con la IA con capacidad de acción. “Tenemos el poder de hacer un bien ilimitado o crear armas, armas enormemente asimétricas”.

Se espera que el tema de la IA con capacidad de acción esté en la agenda de Trump y Xi. Lo que realmente convertiría esta cumbre entre Estados Unidos y China en la más significativa desde la de Mao y Nixon no es solo que ambos líderes hablen del tema, sino que decidan trabajar juntos en ello, ahora mismo. Después será demasiado tarde. Todo está sucediendo demasiado rápido.

Aunque muchos líderes en Washington, Pekín y, de hecho, Moscú aún no lo hayan comprendido, esta es la primera era de la historia de la humanidad en la que los Homo sapiens debemos gobernar, innovar, colaborar y coexistir a escala planetaria para prosperar. O bien construiremos coaliciones complejas y adaptables para lograrlo, o bien nos veremos superados juntos.

(c) The New York Times