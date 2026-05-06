El Salvador

El Gobierno de El Salvador eleva su reserva de bitcóin a 7,643 unidades con una inversión superior a 622 millones de dólares

Las autoridades salvadoreñas consolidan la criptomoneda como parte fundamental de su política financiera, según datos oficiales recientes, a pesar de los límites impuestos por organismos internacionales y la baja aceptación entre la ciudadanía

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La estrategia digital del país centroamericano desafía a sus propios ciudadanos y la mirada de organismos internacionales. El impacto en la economía y las preguntas que aún no tienen respuesta (Foto archivo Infobae)
La estrategia digital del país centroamericano desafía a sus propios ciudadanos y la mirada de organismos internacionales. El impacto en la economía y las preguntas que aún no tienen respuesta (Foto archivo Infobae)

El Gobierno de El Salvador posee, hasta este martes, 7,643 bitcoines en su reserva estratégica, una cifra que refleja el impulso continuado de las autoridades hacia la criptomoneda desde su adopción oficial en septiembre de 2021.

La información, proporcionada por la agencia EFE en base a registros oficiales, señala que entre enero de 2025 y abril de 2026 se adquirieron aproximadamente 1,633 monedas digitales adicionales, lo que elevó la inversión total a más de 622,3 millones de dólares.

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De acuerdo con EFE, la compra de bitcoin se mantiene activa durante los primeros días de mayo y se registra la adquisición diaria de una unidad, a pesar de que cerca del 90 % de la población rechaza el uso cotidiano de la criptomoneda.

El Salvador se constituyó en el primer país del mundo en declarar de curso legal este criptoactivo junto al dólar estadounidense, convirtiéndose en el principal eje económico de la administración que presidida por Nayib Bukele.

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EFE indica que, aunque el Gobierno de Bukele logró en 2024 un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), este organismo internacional estableció limitaciones al uso y la compra de bitcóin. Además, el Congreso salvadoreño eliminó la exigencia de aceptar pagos en moneda digital y retiró el respaldo estatal a su utilización.

Vista de un mercado callejero en El Salvador con un kiosco de Chivo Wallet, un letrero que dice 'BITCOIN ACCEPTED HERE' y un mural de Bitcoin y la bandera salvadoreña.
A pesar de la resistencia social y los límites impuestos por organismos globales, la administración profundiza su estrategia en activos digitales y apuesta por cambios económicos sustanciales (Ilustración Infobae)

Hasta el momento, no existen datos oficiales acerca de si la reserva digital será utilizada para financiar proyectos específicos a corto o mediano plazo. El impacto de la política de criptomonedas se observa en el sector de las remesas: el uso de carteras digitales ha permitido a los salvadoreños en el exterior transferir fondos al país a través de este mecanismo.

Durante el primer trimestre de 2026, el Banco Central de Reserva (BCR) reportó que las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas alcanzaron 17.38 millones de dólares, representando un crecimiento del 49,7 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Según los datos oficiales citados por EFE, este monto superó en 5.77 millones de dólares los ingresos del primer trimestre de 2025, cuando se registraron 11.61 millones de dólares.

En contraste, el acumulado anual de remesas recibidas por esta vía experimentó una caída en 2025, totalizando 57.67 millones de dólares, una reducción de 32.5 % respecto a los 85.5 millones alcanzados en 2024.

La agencia EFE destaca que, pese a la volatilidad del flujo de remesas y a las restricciones legislativas y financieras, el Gobierno mantiene su apuesta por la criptomoneda como parte de su estrategia económica nacional.

El mercado de criptomonedas experimentó un acelerado crecimiento en la última jornada, con Bitcoin registrando un incremento hasta USD 81,500 —el nivel más alto desde enero—, impulsado por una fuerte entrada de capital en los fondos cotizados al contado y el renovado interés por la tokenización de activos financieros, según reportó el medio CoinDesk.

El alza estuvo acompañada de aumentos en otros tokens relevantes y de movimientos contundentes en empresas clave del sector, en un contexto donde los analistas pronostican que esta tendencia podría afianzarse salvo una eventual escalada de riesgos geopolíticos.

Primer plano de dos manos sosteniendo una cartera negra abierta, revelando varias monedas de Bitcoin doradas en su interior, sobre un fondo claro
A pesar de las políticas oficiales a favor del bitcóin, el uso de billeteras digitales para remesas descendió hasta los 57,67 millones de dólares en 2025, frente a los 85,5 millones reportados el año anterior (Freepik)

El crecimiento ha tenido como protagonistas a proyectos enfocados en la tokenización, un sector que, de acuerdo con proyecciones de Ripple y Boston Consulting Group (BCG) citadas por CoinDesk, podría alcanzar un volumen de USD 18,900 millones para 2033 incluyendo stablecoins.

Entre las operaciones más destacadas, Bullish, propietario de CoinDesk, vio aumentar sus acciones en un 12% tras anunciar la adquisición de Equiniti —agente de transferencia— por USD 4,200 millones, una jugada que, según Owen Lau, analista de Clear Street, representa “un gran impulso para transformar a Bullish de un exchange de criptomonedas a un proveedor de infraestructura de mercados de capitales que aprovecha la tendencia de la tokenización”.

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