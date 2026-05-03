Los elogios de Briatore a Colapinto por su actuación en el GP de Miami y la contundente frase sobre las aspiraciones de Alpine

Los elogios de Flavio Briatore a Franco Colapinto

Franco Colapinto coronó un enorme fin de semana al finalizar octavo en el Gran Premio de Miami e igualar su mejor resultado en la Fórmula 1. El argentino completó una gran actuación en la carrera principal luego de superar en la clasificación a su compañero Pierre Gasly. Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder de Alpine, elogió el trabajo de sus pilotos y puntualizó en cómo progresó el joven albiceleste de 22 años.

El directivo italiano destacó que “hoy fueron dos carreras muy diferentes para nuestros pilotos”, ya que el francés tuvo que abandonar por un fuerte accidente en el que recibió un toque de atrás. “Para Pierre, el resultado es decepcionante, ya que el coche era claramente competitivo y podíamos sumar puntos, así que nos quedamos fuera por un incidente evitable, pues Pierre fue víctima de un grave error de cálculo de otro piloto. Nos alegra que Pierre haya salido ileso, tal es la seguridad de la Fórmula 1 moderna”, sostuvo el empresario de 76 años.

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Briatore, a partir del comunicado oficial que brindó Alpine, destacó la labor de Colapinto a lo largo de todo el fin de semana e hizo hincapié en cómo progresó respecto a las primeras carreras. “Franco ha completado una semana excelente, rindiendo al nivel que esperamos de él en cada fin de semana de carrera. El coche es competitivo y necesitamos este rendimiento semana tras semana, tanto de los dos pilotos como de todo el equipo, para alcanzar nuestros objetivos”, argumentó.

*El domingo de Colapinto en el GP de Miami

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Flavio Briatore se refirió al presente de la escudería en el Campeonato de Constructores y lanzó una tajante frase sobre cuáles son las expectativas de Alpine: “Estamos quintos en el Campeonato de Constructores y miramos hacia adelante, no hacia atrás, en lo que podemos lograr. Tenemos mucho que revisar en las dos semanas previas a Canadá, especialmente en lo que respecta a algunos de los nuevos componentes del coche, que quizás no le hayan dado a Pierre la mejora de rendimiento que esperábamos”.

Por último, el asesor ejecutivo italiano elogió el trabajo de la organización por adelantar el inicio de la carrera con el objetivo de evitar las tormentas eléctricas en Miami: “Felicitamos a la FIA y a la Fórmula 1 por su decisión de adelantar la carrera tres horas y garantizar que pudiera desarrollarse según lo previsto, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas”.

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La gacetilla de prensa de Alpine también incluyó declaraciones de Colapinto, quien se mostró extremadamente contento con su actuación. “Hoy he vuelto a sumar puntos al terminar octavo, así que estoy muy contento. En general, ha sido una buena semana: desde Buenos Aires hace una semana, pasando por el encuentro con uno de mis héroes deportivos, Lionel Messi, hasta los puntos conseguidos en el Gran Premio de Miami; sin duda, estoy muy satisfecho. Diría que hoy hemos sacado el máximo partido a todo lo que podíamos y ahí es donde estamos en la clasificación”, comentó el argentino.

*El brutal accidente de Pierre Gasly

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“Me sentí un poco solo en la octava posición, con los equipos punteros de nuevo demasiado lejos de nosotros, pero aun así hicimos un buen trabajo como equipo en cuanto a estrategia, paradas en boxes y ejecución de todo en general. Tuve una salida un poco lenta, así que perdí algunas posiciones, pero luego las recuperamos bastante rápido y volví prácticamente al punto de partida”, analizó Colapinto

A esto, sumó: “Tuvimos un pequeño choque con Lewis (Hamilton), pero, afortunadamente, no sufrimos demasiados daños y pudimos continuar. A partir de ahí, el ritmo fue bueno y gestionamos todo bien para terminar octavos al final. Enhorabuena a todo el equipo por su esfuerzo y sé que el trabajo duro continuará en Montreal, donde nuestro objetivo será mantener esta forma y sumar más puntos”.

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Pierre Gasly, por su parte, se mostró muy desilusionado por no poder completar la carrera. “En primer lugar, estoy bien tras el incidente con Liam (Lawson). Sin duda, dar vueltas de campana en un coche de Fórmula 1 da mucho miedo, así que me alegro de que no fuera nada grave y de haber podido salir del coche y marcharme por mi propio pie”, aclaró sobre el brutal accidente en la curva 17.

*El compacto del Gran Premio de Miami de la F1

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“Lo frustrante es que mi salida fue bastante buena, quizá demasiado buena al final, ya que adelanté a varios pilotos, pero luego tuve que pisar el freno para esquivar a Max (Verstappen), que había hecho un trompo, y perdí algunas posiciones, lo que nos relegó al pelotón de medio campo. Tenía confianza en nuestro ritmo de carrera, sobre todo después de ayer, así que sabía que, de haber tenido aire limpio, probablemente habríamos sumado unos cuantos puntos sólidos”, agregó Gasly.

Por último, destacó: “Luego mi carrera se acabó con el incidente con Liam, que, en mi opinión, es totalmente evitable y no debería haber ocurrido. Ha venido a pedirme perdón, pero estoy decepcionado por el equipo, ya que teníamos el ritmo y nos merecíamos los puntos. Tenemos mucho que analizar de cara a Canadá para seguir mejorando el paquete. Somos el quinto equipo más rápido y tenemos que consolidar eso y seguir persiguiendo al grupo de delante”.

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La próxima fecha del campeonato se disputará en el Gran Premio de Canadá, en el Circuito Gilles Villeneuve, con una carrera principal —habrá Sprint el sábado— programada para el domingo 24 de mayo a las 17:00 (hora argentina).