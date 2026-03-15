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Los audios de Colapinto con Alpine en el GP de China: del enojo por una decisión de la F1 que lo complicó a los elogios de su ingeniero

El piloto argentino de 22 años terminó en el 10° puesto en Shanghái y sumó un punto por primera vez desde que corre para el equipo francés

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El auto de seguridad que provocó Stroll perjudicó la estrategia del argentino

Franco Colapinto tuvo una fantástica actuación en el Gran Premio de China al finalizar en el décimo lugar y sumar su primer punto desde que corre con Alpine. El argentino se destacó en la carrera de la Fórmula 1 a pesar de que un Safety Car perjudicó su estrategia, además de recibir un fuerte golpe por parte de Esteban Ocon. Tras la competición en el Circuito Internacional de Shanghái, el pilarense recibió los halagos de su ingeniero de pista, Stuart Barlow.

Luego de una impresionante largada —otra más en el 2026— en la que logró ubicarse sexto, Colapinto necesitaba que la carrera continúe sin detenciones para exprimir al máximo su estrategia de empezar con neumáticos duros. Sin embargo, en la vuelta 11, el Aston Martin de Lance Stroll se quedó parado en la pista y dirección de carrera sacó el auto de seguridad. “Safety Car, Safety Car en esta vuelta. Okay, amigo, se fue Stroll en la curva 2”, le indicó Barlow al joven de 22 años por la radio.

¿Por qué ponen un Safety Car por esto? ¿Me está jodiendo? O sea… ¿Son estúpidos o...?”, respondió automáticamente Colapinto, que insultó en reiteradas oportunidades por el auto de seguridad. Su ingeniero de pista intentó calmarlo para que se concentre en la pista y no exceda el ritmo delta, algo por lo que podría recibir una penalización. “Solo atento al delta por favor, amigo. Atento al delta, solo positivo. Muy frustrante, vamos a concentrarnos en nosotros, amigo”, comentó Stuart Barlow.

Ah... no, no ¡Mierda! Hacen lo que quieren. Esto era para un VSC y sacaron un Safety Car”, agregó Colapinto, que exigió un Virtual Safety Car en vez de un auto de seguridad, algo que pasó en reiteradas oportunidades en el GP de Australia. “Simplemente vamos a concentrarnos en esto. Vamos a concentrarnos en lo que estamos haciendo acá”, sumó Barlow, quien buscaba que el argentino se calme y se concentre en el relanzamiento que lo tenía posicionado en el segundo lugar de la grilla por detrás del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli.

El argentino sumó su primer punto con Alpine y recibió los elogios de su ingeniero

A pesar de que el Safety Car perjudicó la estrategia del piloto de Alpine, Franco consumó una increíble actuación. Después de defender su posición de manera excelente, ingresó a boxes en la vuelta 33. Sin embargo, tras su salida recibió un fuerte golpe del Haas de Esteban Ocon. Desde entonces, el argentino remontó de manera excelente más allá de los daños en el suelo de su monoplaza y finalizó en la décima posición de la carrera.

Bien hecho, es tu primer punto con Alpine y P10. Amigo, estoy muy orgulloso de ti por este fin de semana. Hiciste un muy buen trabajo recuperándote, tuviste suficiente por hoy”, le dijo Stuart Barlow al cruzar la bandera a cuadros luego de su magnífica actuación.

No obstante, Colapinto terminó muy enojado por todas las situaciones adversas que lo privaron de terminar más arriba. “Oh por dios... Trabajé muy duro”, soltó el joven de 22 años. En la cámara on board de su monoplaza A526 se pudieron divisar múltiples gestos de frustración y golpes al volante de la bronca.

Es P10. Obviamente, nos hubiera ido mejor si no nos hubieran dado vuelta. A Esteban Ocon, para que tengas de referencia, le dieron 10 segundos”, comentó su ingeniero de pista. Antes de que el pilarense llegue al box, Barlow, que lo acompaña desde que Colapinto se sumó a Alpine, volvió a halagarlo por su desempeño: “Positivo fin de semana, muy fuerte. Te recuperaste muy bien de un fin de semana difícil”.

*El compacto del Gran Premio de China de la Fórmula 1

Más allá de sumar su primer punto en la escudería francesa, la bronca de Colapinto por el Safety Car en el inicio de la carrera continuó en la rueda de prensa. “Tuve mucha mala suerte. Estoy con bronca, no por el toque con Esteban, que me pidió perdón. Está todo bien. Arrancar con una estrategia distinta, una largada muy buena, paso a muchos, estoy adelante y después por un auto que se queda parado ponen un auto de seguridad que no tiene sentido. En Melbourne necesitábamos un auto de seguridad pusieron el auto de seguridad virtual por todo y acá por cualquier cosa que pasa ponen un auto de seguridad virtual. Eso es lo que más bronca me da es que cada vez que estoy ahí para hacer algo bueno haya algo que me frene”, afirmó en diálogo con ESPN.

La Fórmula 1 volverá a tener actividad el próximo 29 de marzo en el marco del Gran Premio de Japón. Luego de esto, la Máxima tendrá una pausa superior a un mes debido a la suspensión de las citas en Bahréin (12 de abril) y Arabia Saudita (19 de abril) por el conflicto en Medio Oriente.

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