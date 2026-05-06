Querían cometer una entradera, se tirotearon con la Policía y chocaron contra un poste de luz: cuatro detenidos

Este video documenta la conclusión de un operativo policial nocturno. Se observan un vehículo policial con luces encendidas y un automóvil negro (patente AA 577 KE) con puertas y maletero abiertos en una calle. En el suelo se exhiben diversas herramientas. Dos individuos son vistos inmovilizados en el suelo. El evento se relaciona con un robo y persecución en Villa Luzuriaga, resultando en cuatro detenciones.

Una banda de cuatro delincuentes que pretendía realizar una entradera en un domicilio ubicado en la localidad de Haedo, partido de Morón, fue detenida este miércoles a la madrugada, luego de una feroz persecución y tiroteo con la Policía que culminó en Villa Luzuriaga, La Matanza. Allí, los delincuentes chocaron contra un poste de luz, se tirotearon con los agentes y terminaron arrestados.

Ante la consulta de Infobae, fuentes policiales precisaron que los asaltantes fueron detectados por personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría 2ª de Morón, en el marco de un operativo de prevención de entraderas, cuando patrullaban por el cruce de Flora y Dalmacio Vélez Sarsfield.

PUBLICIDAD

En ese lugar, los uniformados visualizaron un Peugeot 308 color negro con cuatro ocupantes a bordo, quienes al advertir la presencia policial emprendieron la fuga a toda velocidad.

Los asaltantes se tirotearon con la Policía, pero igualmente fueron arrestados.

La Policía Bonaerense dispuso un operativo cerrojo de urgencia para detener a los sospechosos, que fueron detenidos al cabo de una intensa persecución que se extendió por casi un kilómetro y medio.

PUBLICIDAD

Los asaltantes chocaron contra un poste de luz ubicado en la intersección de avenida Don Bosco y Camino de Cintura, en Villa Luzuriaga, pero lograron descender del vehículo de inmediato. En ese contexto, uno de ellos extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y apuntó contra el personal policial, lo cual derivó en un violento enfrentamiento entre los ladrones y la Policía.

Ante la agresión, los efectivos repelieron el ataque con sus armas reglamentarias y lograron reducir a los cuatro asaltantes. Fueron identificados como L.N. (23); R.L. (34); F.G. (21) y J.C. (23).

PUBLICIDAD

El arma secuestrada.

Como consecuencia del tiroteo, uno de los delincuentes sufrió heridas de arma de fuego en la zona abdominal y dorsal, por lo cual debió ser sometido a una intervención quirúrgica, mientras que dos de sus cómplices presentaron una lesión leve en el cuero cabelludo y otra en los miembros inferiores, respectivamente. Todos ellos fueron trasladados al hospital local.

El cuarto detenido, en tanto, resultó ileso, al igual que el personal policial que intervino en el hecho.

PUBLICIDAD

En el lugar de la detención, los agentes secuestraron un revólver calibre .22 largo cargado, y herramientas como llaves y un criquet, comúnmente utilizadas para realizar escruches.

Al repasar los registros, la Policía corroboró que el Peugeot 308 en el que se movía la banda tenía un pedido de secuestro activo por robo automotor, solicitado el 25 de abril pasado por la Comisaría 1ª de Morón.

PUBLICIDAD

La investigación quedó en manos de la UFI N° 4 de Morón, a cargo de la fiscal Paula Salevsky, quien imputó a los detenidos por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, resistencia a la autoridad, disparos de arma de fuego y encubrimiento agravado (copia automotor).