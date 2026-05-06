¿Bitcoin o dólares digitales?: qué criptomonedas son más usadas en la Argentina y por qué hay más mujeres que las compran

(foto: CriptoNoticias)

La Argentina sigue sosteniendo una elevada adopción de criptomonedas en comparación con el resto de la región. Empujados por los altibajos de la inflación y la devaluación del peso, los argentinos se ven empujados a apoyarse en las monedas digitales para esquivar esas dificultades. La elección tiene además un perfil marcado: el Bitcoin, cuyo precio por estos días regresó a los USD 80.000, es la elección para los quieren ahorrar en cripto; los dólares digitales, como USDT o USDC, son utilizados para operar en la economía cotidiana. Los datos surgen del Panorama Cripto en América Latina de 2025 elaborado por la plataforma Bitso, que además muestra un dato en materia de género: la Argentina es el país con mayor cantidad de mujeres que operan con cripto.

El informe revela que la importancia de las criptomonedas como activos financieros continúa creciendo en el país, que ocupa el segundo lugar por volumen operado en la región, solo detrás de Brasil, y el vigésimo puesto a nivel global en adopción cripto, según datos de Chainalysis. En 2025, la adquisición de criptomonedas en Argentina volvió a impulsarse en un contexto de inflación oficial del 31,5% y una devaluación del peso del 41%. “Los argentinos recurren históricamente al dólar para preservar sus ingresos de la volatilidad del mercado y no dejaron de hacerlo tampoco en 2025”, señaló el reporte.

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El 71% de las criptomonedas compradas en el país durante el último año correspondió a stablecoins, las que siguen el valor del dólar, principalmente USDT (57%) y USDC (14%), un porcentaje ampliamente superior al promedio regional, que alcanzó el 40%. El interés por este tipo de activos refleja el uso de las criptomonedas como reserva de valor frente a la inestabilidad económica. Según Julián Colombo, director general de Bitso para Sudamérica, “la gran mayoría de las compras se volcaron a las stablecoins, con el fin de refugio y ahorro; de hecho, los picos de transacciones se registran antes del 10 de cada mes, tras el cobro de los salarios”.

En cuanto a la tenencia, el Bitcoin encabeza las carteras locales con el 52% del total de activos digitales, lo que la vuelve la más elegida por los argentinos a la hora de atesorar. Y en forma creciente: en 2024 había llegado al 49%. Pese a la caída de su cotización desde el récord histórico de octubre de 2025, cuando superó los USD 126.000, hasta cerrar el año por debajo de los USD 90.000, no se advirtieron salidas masivas.

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El informe destaca: “Pese a la baja que registró tras su ATH (all time high) de octubre, no hubo salidas masivas de bitcoin en Argentina; la gran mayoría decidió mantener el activo por su expectativa de tendencia al alza a mediano y largo plazo y algunos aprovecharon para comprar a mejor precio. Esto demuestra que, incluso ante caídas más recientes, su rol como activo de reserva de valor se mantiene”.

El segundo activo más relevante en las tenencias es el dólar digital, que representa el 18% de los portafolios argentinos, seguido por Ether (11%) y XRP (7%). En este caso, el patrón de tenencia se repite a nivel regional, aunque con menor presencia de stablecoins y más peso de Ether. Al analizar las compras, Bitcoin representó el 8% de las operaciones locales (mayor en el segundo semestre, durante la suba previa al máximo histórico) y el 18% a nivel regional.

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Mujeres compradoras de cripto

El informe de Bitso también detalla los pares de trading favoritos en la Argentina. Los más utilizados son USDT/AR$ (41%) y USDC/AR$ (10%), seguidos por AR$/BRL (16%). Este último par presenta una particularidad: el 54% del volumen operado corresponde a mujeres. La empresa atribuye ese fenómeno a la presencia de estudiantes brasileños en la Argentina, quienes reciben envíos de dinero desde su país para pagar sus gastos cotidianos, en muchos casos gestionados por mujeres.

Cada vez más mujeres invierten en el mercado de criptomonedas

La diversidad de usuarios marca otra diferencia entre la Argentina y el resto de América Latina. El país muestra la mayor proporción de mujeres operando con criptomonedas en la región: dentro de la base de clientes de Bitso en el país, el 32% son mujeres, por encima de Colombia (28%), Brasil (25%) y México (22%). Esto refleja una adopción “cada vez más transversal en términos de género y edad”. Además, los segmentos de mayor edad también crecieron: los usuarios de 55 a 64 años pasaron del 3% al 7%, y los de más de 65, del 1% al 5%, lo que muestra una incorporación creciente de adultos mayores al universo cripto.

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Al analizar el comportamiento durante las oscilaciones del mercado, el informe remarca que la mayoría de los tenedores de Bitcoin en la Argentina optó por mantener su posición, incluso después de la baja de valor posterior al máximo histórico. Algunos, además, aprovecharon la caída para incrementar sus tenencias, reafirmando el rol de bitcoin como refugio de valor para el mediano y largo plazo.

Epígrafes: 1. El 71% de las criptomonedas compradas en Argentina en 2025 fueron stablecoins, principalmente USDT y USDC, según Bitso. 2. La Argentina concentra la mayor proporción de mujeres operando con criptomonedas en América Latina, con un 32% de participación femenina en la plataforma. 3. El par USDT/AR$ es el más operado del país, mientras que las mujeres lideran el volumen en las transacciones AR$/BRL.

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