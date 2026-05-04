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El polémico gesto de Hamilton a Colapinto tras el toque que protagonizaron en el GP de Miami de Fórmula 1

El siete veces campeón del mundo le mostró el dedo medio al piloto argentino luego de dejarlo atrás en la carrera principal

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El piloto de Ferrari apuntó contra el argentino tras el toque entre ambos

La largada accidentada del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 determinó el rumbo de la competencia desde su primer minuto, cuando un trompo de Max Verstappen modificó el orden inicial y permitió a Franco Colapinto posicionarse en los primeros lugares, lo que lo llevó a consolidar su mejor resultado histórico en la máxima categoría.

La primera vuelta estuvo marcada por una serie de incidentes que alteraron rápidamente la grilla original. La salida sumó tensión de inmediato: Colapinto descendió posiciones tras la largada, pero recuperó terreno por el trompo de Verstappen, lo que le permitió ubicarse sexto. Más adelante, un toque con Lewis Hamilton terminó con el argentino por delante del siete veces campeón de la F1, aunque los comisarios de la prueba determinaron que la maniobra fue legal y no le valió una sanción al piloto de Alpine, que logró un meritorio 7° lugar.

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Justamente, luego de ese toque, Hamilton reaccionó en la recta de atrás del circuito con un gesto que llamó la atención: una vez que logró sobrepasar al argentino, le mostró el dedo medio, y siguió en carrera. Cuando terminó la cuarta fecha del calendario de la F1, el propio múltiple campeón habló de cuánto le afectó el toque de carrera para su ritmo en las 57 vueltas de la competencia.

“Tuve muy mala suerte por quedar involucrado en el trompo de Max, porque perdió muchas posiciones. Y después, bueno, el daño por Franco, y eso me hizo perder un montón de carga aerodinámica, y desde ahí quedé en tierra de nadie”, dijo Hamilton en diálogo con los medios en el paddock.

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*La caótica largada del Gran Premio de Miami

“No hay mucho que decir, simplemente perdí alrededor de medio segundo de carga aerodinámica en el coche y estuve girando tratando de sumar la mayor cantidad de puntos posible con el daño”, agregó en relación al problema que tuvo en el alerón delantero tras el cruce en pista con el argentino.

“Sentía que íbamos a ser fuertes en esta carrera. Y, luego, obviamente, con el daño, y es lo peor cuando pasa en la primera vuelta, porque ya no hay nada que podamos hacer. Creo que sin el daño habríamos estado ahí en la pelea. El coche se sentía bien en las vueltas hacia la parrilla. Es una pena porque no refleja realmente el trabajo duro que hizo el equipo. Un fin de semana para olvidar. Seguimos adelante e intentamos ver si podemos progresar más en la próxima carrera”, finalizó en su análisis el piloto de Ferrari.

El resultado del Gran Premio de Miami dejó a Hamilton en el quinto puesto del campeonato de pilotos con 49 puntos, por detrás de Lando Norris, quien suma 51 unidades tras finalizar segundo en la carrera. Con su tercera victoria consecutiva, Andrea Kimi Antonelli se afianza en el liderazgo absoluto de la Fórmula 1 con 100 puntos. Lo mismo sucede con Mercedes, que a pesar de la mala competencia de George Russell -terminó 4° gracias a la sanción que recibió Charles Leclerc- sumó puntos para que el equipo de Toto Wolff marcha como líder entre los Constructores con 180 unidades, 70 más que Ferrari.

El gesto de Hamilton contra Colapinto en el GP de Miami
El piloto de Ferrari le hizo un gesto al argentino

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