Crimen y Justicia

Lo acusaron de intentar matar a un policía a los 16 años, se fugó del instituto y lo recapturaron

R.B.M fue señalado como uno de los autores de un ataque a tiros a un efectivo en septiembre de 2024. Lo investigan por otros dos robos violentos. En uno de ellos, un gendarme resultó herido de bala

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Capturaron a un menor que intentó matar a un policía en San Martín

La DDI de San Martín detuvo a R. B. M., un menor señalado como uno de los autores del ataque a tiros contra un oficial de la Policía de la Ciudad durante un intento de robo en la localidad de Polvorines en 2024, que se había fugado del instituto de menores en el que había sido alojado.

La aprehensión por tentativa de homicidio se concretó tras varios meses de búsqueda, según detallaron fuentes policiales a Infobae. En el caso interviene el fiscal Fernando Sirni del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y el Juzgado de Garantías 3 de San Martín, bajo la dirección de Mariano Grammatico.

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El hecho ocurrió el 5 de septiembre de 2024, cuando R.E., de 30 años, oficial numerario de la División Operaciones Urbanas de Contención Antidisturbios de la Policía de la Ciudad, fue interceptado por dos personas armadas mientras circulaba en moto por las calles Darraguería y Beazley. El oficial se identificó como policía y se produjo un intercambio de disparos. El agente recibió dos heridas de arma de fuego en la pierna izquierda, mientras los asaltantes lograron huir con su mochila y documentación personal.

Capturaron a un menor que intentó matar a un policía en San Martín
El menor recapturado

El relevamiento de cámaras permitió identificar a los agresores a bordo de una motocicleta Yamaha MT-03 negra con detalles en amarillo o verde y dominio rebatible. Las imágenes registraron características físicas y de vestimenta de los ladrones, como un vendaje en el dedo meñique del conductor y la mochila con logo de Reebok del acompañante. El seguimiento de los movimientos continuó hasta el ingreso a Campo de Mayo por Ruta 8, donde finalmente los sospechosos desaparecieron de las cámaras a las 18:56 en Villa Bosch.

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El 8 de septiembre, el análisis fílmico permitió individualizar a Dylan Leguizamón, de 20 años, domiciliado en Billinghurst, como uno de los autores. Posteriormente, se identificó al menor, en ese momento de 16 años, como el otro involucrado tras obtener imágenes de ambos en redes sociales posando junto a la motocicleta utilizada y las prendas del hecho.

El 17 de septiembre, la justicia emitió órdenes de detención para los sospechosos y allanamientos en Billinghurst y La Hermosa, logrando la captura de Leguizamón y el secuestro de dos licencias de conducir a nombre de la víctima, además de prendas de interés para la investigación.

La DDI San Martín informó que, en mayo de 2026, tras confirmar la fuga de Miranda del centro de detención, se desplegó un operativo de búsqueda que determinó que el menor alternaba en tres domicilios en la zona de Billinghurst. Cuando lo encontraron, R.B.M, ahora de 18 años, intentó escapar, pero los policías lo redujeron y lo esposaron.

En tanto, investigan la posible participación de los imputados en otros hechos violentos ocurridos en septiembre de 2024, entre los que se cuentan un asalto a un secretario del Departamento judicial de San Martín, en Camino Buen Ayre y el ataque a un sargento de Gendarmería herido en Hurlingham.

En el primero, ocurrido el 8 de septiembre de 2024, interceptaron a la víctima en Camino Buen Ayre y le sustrajeron su moto KTM 390 Adventure. Tres días más tarde, intentaron asaltar a un gendarme en las calles Delfor Díaz e Isabel Maestro, de Hurlingham. El efectivo recibió dos balazos en la pierna.

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