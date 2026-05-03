El emotivo diálogo por radio entre Colapinto y el ingeniero de Alpine tras el octavo lugar en el GP de Miami

La conversación sigue el octavo puesto de Colapinto en el Gran Premio de Miami. El argentino igualó su mejor actuación en la Fórmula 1

Franco Colapinto logró su mejor actuación con Alpine en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, la cuarta fecha de la temporada 2026, al cruzar la meta en la octava posición y sumar cuatro puntos para la escudería francesa.

El piloto argentino de 22 años igualó así el resultado que había conseguido en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024 con Williams, también en un circuito callejero que enfrentaba por primera vez. La coincidencia no es menor: en ambos casos, Colapinto demostró su capacidad de adaptación en trazados urbanos desconocidos.

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El bonaerense recibió la felicitación de su ingeniero, Stuart Barlow, una vez que cruzó la línea de meta. “Bien hecho, muy buen trabajo”, le dijo apenas se consumó el octavo puesto. “Bravo, bravo, bravo, buen trabajo”, añadió. “amigo, estoy muy orgulloso, tan orgulloso... Hicieron un trabajo increíble”, le agradeció el argentino a todo el equipo. “Manejaste muy bien todo el fin de semana, hiciste un trabajo sólido en una pista que no conocés”, le devolvió Barlow. “Gracias, Stu. Estoy muy contento”, concluyó el piloto.

La carrera arrancó con turbulencias para el bonaerense. Largó mal desde su posición de grilla, pero el trompo de Max Verstappen (Red Bull) le permitió ganar un lugar en los primeros metros. Poco después, Lewis Hamilton (Ferrari) lo tocó antes de completar la primera vuelta, aunque el incidente no le impidió continuar. El séptuple campeón del mundo luego lo superó en pista.

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La neutralización de la carrera, provocada por el vuelco de Pierre Gasly tras un toque de Liam Lawson de Racing Bulls y el accidente de Isack Hadjar contra el muro con su Red Bull, reordenó el pelotón.

Fue allí que se dio otro diálogo significativo entre el ingeniero y Colapinto. “Cuando dobles, vas a ver el auto de Pierre a un costado, inclinado”, le advirtió Barlow. “¡Oh, Dios! ¿Pierre está bien?“, consultó el argentino. “Está afuera, se fue caminando, y está bien, como referencia”, le indicaron al bonaerense vía radio.

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En el reinicio, el argentino se ubicó séptimo, detrás de Hamilton, a quien midió de cerca antes de que el británico abriera una diferencia de un segundo y medio.

Las principales escenas de la carrera en Florida

Hacia la vuelta 27, con Hamilton y Oscar Piastri (McLaren) aún en pista sin detenerse, Colapinto llegó a ocupar la cuarta posición. Su parada en boxes se produjo en la vuelta 32, con una gestión eficiente de los mecánicos de Alpine, y regresó a la pista con neumáticos duros en el octavo lugar. En las 20 vueltas finales mantuvo ese puesto, alejó a los dos Williams de Carlos Sainz y Alex Albon, e intentó acercarse a Hamilton sin lograrlo.

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El desempeño de Colapinto fue superior al de su compañero de equipo en el balance general del fin de semana, pese a que Gasly había estrenado una mejora en el alerón trasero que el argentino no tenía. Franco fue más rápido en ambas clasificaciones —la de la carrera Sprint y la principal— y posicionó a Alpine como el quinto equipo de la temporada, el primero entre los que quedan fuera del grupo de cabeza formado por Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

Con este resultado, Colapinto acumula 10 puntos desde su debut en la categoría el 1 de septiembre de 2024 en Italia. En la temporada actual, ya sumó en dos de las cuatro fechas disputadas: fue décimo en China y ahora octavo en Miami. La victoria del domingo fue para Kimi Antonelli (Mercedes), quien lidera el campeonato. El podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri, de McLaren.

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La Fórmula 1 continuará en Norteamérica. El 24 de mayo se disputará el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve, en la Isla de Notre Dame, Montreal, donde Colapinto recibirá la actualización del alerón trasero para su Alpine A526.