Las repercusiones en los medios del mundo tras la actuación de Franco Colapinto en el GP de Miami de F1: “Un piloto diferente”

Franco Colapinto fue 7° en el GP de Miami de F1

Franco Colapinto tuvo que esperar unas horas para lograr el mejor resultado en la Fórmula 1 en su corta trayectoria en la máxima categoría del automovilismo mundial. Es que luego de llegar a la bandera a cuadros en el 8° puesto, una penalización contra Charles Leclerc le permitió al piloto argentino subir un lugar para terminar en el séptimo lugar el Gran Premio de Miami y mejorar así lo hecho en 2024 en la carrera en el callejero de Azerbaiyán con un Williams.

El corredor de Alpine tuvo un fin de semana espectacular. Ya desde la única práctica libre, que duró 90 minutos por los cambios que impulsó la FIA junto a la F1 en el reglamento tras las críticas de los pilotos, el oriundo de Pilar tuvo un sólido rendimiento. Algo que extendió en la clasificación para la carrera Sprint (8°) y en la misma prueba corta, a pesar de acabar en el puesto 10 y perder dos lugares. Ya en la qualy para la carrera principal, superó a su compañero Pierre Gasly para lograr la mejor posición en una Q3 desde su llegada a la Máxima. El domingo, salvo alguna complicación en la largada, tuvo un ritmo para destacar y es por eso que los medios especializados resaltaron su labor en Miami.

PUBLICIDAD

“Colapinto recibió bastantes críticas desde que sustituyó a Jack Doohan en Alpine hace exactamente 12 meses, y no en menor medida por parte de su propio jefe, Flavio Briatore. Pero, armado con las mejoras aerodinámicas de Alpine y un chasis ligeramente más liviano, Colapinto parece mostrarse más seguro al volante del A526, lo que se tradujo en superar a su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly, en las dos sesiones de clasificación de Miami, algo que no ha ocurrido con demasiada frecuencia”, citó Motorsport a través del artículo del periodista Filip Clereen.

*Así fue la carrera de Colapinto en el GP de Miami

PUBLICIDAD

“Retrasó su única parada en boxes hasta pasada la mitad de la carrera, lo que le permitió ascender hasta la cuarta posición en un momento dado, y la penalización impuesta a Leclerc tras la carrera le valió finalmente su mejor resultado en puntos hasta la fecha, un séptimo puesto. Recién salido de su exhibición en Buenos Aires, a la que asistieron unos 600.000 argentinos, han sido dos semanas bastante buenas para el piloto de F1 favorito de Lionel Messi, quien lo visitó el domingo en la previa de la carrera y también después”, agregó el cronista sobre la tarea del joven argentino.

Por su parte, otro de los sitios que destacó a Colapinto fue un medio que fue crítico con la tarea del pilarense en la Fórmula 1. The Race, el portal británico, posicionó al número 43 de Alpine entre los “ganadores” de la carrera en el circuito urbano que rodea al Hard Rock Stadium. “Un resultado igualado como el mejor en F1 para Colapinto en pista —que luego se convirtió en su mejor resultado después de que la sanción a Leclerc lo ascendiera— siguió a un desempeño sólido durante el resto del fin de semana y probablemente fue su fin de semana más seguro como piloto de Alpine”, fue el primer análisis del reporte que llevó la firma de Jack Benyon.

PUBLICIDAD

“El incidente en la primera vuelta con Lewis Hamilton fue un poco desprolijo, pero aparte de eso, básicamente estuvo octavo o en una octava posición neta durante toda la carrera. Es una lástima que el fin de semana de Pierre Gasly no haya sido el más limpio, para así poder tener una comparación más clara del rendimiento de Colapinto. Pero eso no estuvo bajo el control de Colapinto y él no cometió errores significativos que pusieran en riesgo el nuevo ritmo de Alpine, que cada vez se muestra más sólido a la cabeza de la zona media”, cerró el informe del medio The Race sobre la carrera de Franco en Miami.

Además, durante la transmisión de Sky Sports F1 también destacaron el avance del corredor argentino. “Parece un piloto diferente en las últimas carreras de lo que hemos visto, y suele ser así, ¿verdad? Después de una temporada, cuando regresas tienes tus pies bajo el escritorio y puedes ser un piloto diferente", analizó Simon Lazenby, el presentador de la cadena en Reino Unido.

PUBLICIDAD

El saludo entre Lionel Messi y Franco Colapinto

“Muy feliz. Estoy contento con el resultado y la mejoría y la performance que tuvimos este fin de semana. Fue realmente muy positivo. Estoy contento por los puntos. Agradecido con el equipo por el esfuerzo de traer las mejoras, el chasis nuevo... fue un paquete grande. Si bien no tenía el alerón de atrás (que sí tenía Gasly), son mejoras muy grandes que me ayudaron a estar más competitivo. Estoy feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos. Fue un finde lindo”, dijo Colapinto en diálogo con ESPN tras la carrera.

“La largada fue complicada. Algo pasó en el turbo que no tenía presión, no tenía potencia. Creo que perdí cinco puestos, pero después los pude recuperar en la 1 haciendo unas buenas primeras curvas. Contento con eso y con mi performance. Hay que seguir laburando para mejorar para Canadá un poco más. Vamos por buen camino”, agregó.

PUBLICIDAD

Por último, Colapinto destacó el final de una semana inolvidable para él, después de reunir a unas 600 mil personas en la exhibición en la Ciudad de Buenos Aires a bordo de un F1 y por la visita estelar de Lionel Messi y su familia antes de la carrera. “Hace una semana estábamos dando trompos y con el camión dando vueltas. Increíble. Estos último siete días se me cumplieron muchos sueños. Muy contento, estoy disfrutando del momento. Es una felicidad enorme ver a Leo (Messi) otra vez. Hoy acá, antes de la largada. Estaban todos entrando en calor y yo estaba en jeans sacándome fotos y hablando con Leo. Fue eso capaz. Hay que traerlo a todas las carreras”, comentó entre risas.