“La belleza de lo cotidiano”: el estudio Ghibli de Hayao Miyazaki recibe el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

Trailer de "El niño y la garza", de Hayao Miyazaki

El estudio japonés de cine de animación Ghibli ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, al que optaban 48 candidaturas procedentes de veinte países, por la “sensibilidad” y los “valores humanistas” de sus creaciones. Así lo ha anunciado el presidente del jurado, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir.

El jurado ha valorado que, “mediante un proceso artesanal de gran imaginación”, el estudio “ha creado historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas” como “la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza”. “Sus películas trascienden generaciones y fronteras, y son un referente para los desafíos de la sociedad globalizada y la protección del medio ambiente”, resalta el acta que ha sido leída este mediodía en Oviedo, y que añade que el cine de Studio Ghibli ensalza “la belleza de lo cotidiano y convierte en parte esencial de sus narraciones los instantes de silencio y contemplación”.

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Studio Ghibli, fundado en 1985 por el director Hayao Miyazaki, Isao Takahata -creador de las populares series Heidi (1974) y Marco (1976)- y Toshio Suzuki, ha realizado más de una veintena de largometrajes, muchos de los cuales se volvieron éxitos internacionales como la oscarizada El viaje de Chihiro (2001). Sus películas han sido distinguidas con tres premios de la Academia de Hollywood, además del Óscar honorífico que recibió Hayao Miyazaki en 2014, y el Premio Donostia a la trayectoria en 2024. La productora nipona ha sido distinguida también con la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes, concedida por primera vez a un colectivo en la historia del certamen francés.

Las películas de Studio Ghibli son un ejemplo de empatía, tolerancia y amistad: aquí una escena de 'Ponyo' (Prensa Academy Museum)

Los méritos de Studio Ghibli

Para el presidente del jurado y director del Museo del Prado, Miguel Falomir, afortunadamente hace tiempo que la sociedad dejó de mirar “con desdén” el cine de animación gracias a estudios como el galardonado, que ha producido películas que son “arte con mayúsculas” como demuestra los premios que han obtenido. Sus historias están realizadas a partir de una animación artesanal que resulta más destacable en un momento como el actual, marcado por el desarrollo de la inteligencia artificial, ha añadido Falomir.

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Para la periodista mexicana Alma Guillermoprieto, Studio Ghibli “produce una belleza que transmite calor humano” y que traslada valores “claves” a los niños con obras “visualmente conmovedoras” que invitan a reflexionar a los adultos “sobre el impulso de la rabia y de la violencia, sobre los daños permanentes que deja una guerra”. Según la directora del Museo Arqueológico Nacional de España, Isabel Izquierdo, las películas de la productora transmiten a través de una estética muy cuidada “respeto por el ser humano y por la naturaleza” a través de valores universales humanístico universales, lo que la convirtió en una candidatura “redonda”. A juicio de la fotógrafa y presidenta de Magnum Photos entre 2022 y 2025, Cristina de Middel, la obra de Studio Ghibli resulta muy accesible para los más jóvenes a través de historias que no caminan hacia la polarización y que permiten, por ejemplo, sentir admiración por personajes que físicamente no cumplen los estándares acostumbrados o llegar a sentir empatía por el “malo” de la película.

El director japonés Hayao Miyazaki, cofundador y líder estético del Studio Ghibli (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Historia de los Premios Princesa de Asturias

Studio Ghibli es el séptimo galardonado de nacionalidad japonesa en la historia de los Premios Princesa de Asturias, que este año alcanzan su cuadragésimo sexta edición. El estudio toma el relevo como ganador de este galardón del filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, uno de los pensadores más innovadores en la crítica de la sociedad actual.

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De acuerdo al reglamento de los Premios Princesa de Asturias, este galardón está destinado a distinguir “la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones”.

En las ediciones más recientes también han sido reconocidos con este premio la historietista, cineasta y pintora franco-iraní Marjane Satrapi (2024), el filósofo, escritor y profesor italiano Nuccio Ordine (2023); el periodista y escritor Adam Michnik (2022); y la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem (2021). También la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) y el Hay Festival of Literature & Arts (2020); el Museo del Prado (2019) y la periodista Alma Guillermoprieto (2018).

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El Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades ha sido la segunda de las ocho categorías de estos galardones en fallarse este año, después de que la semana pasada se concediera el de las Artes a la cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith. Aún quedan por anunciarse los premios de Investigación Científica y Técnica, el 13 de mayo; Cooperación Internacional, el 20 de mayo; Ciencias Sociales, el 26 del mismo mes; Deportes, el 3 de junio; Letras, el 10 de junio, y Concordia, el 17 de junio.

Fuente: EFE

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