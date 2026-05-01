República Dominicana entrega carta de reconocimiento dirigida a Donald J. Trump durante visita diplomática

Colaboraciones estratégicas cobran fuerza en territorio neoyorquino mientras funcionarios exploran vías financieras e institucionales para abordar crisis internacionales desde ángulos inesperados (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El canciller Roberto Álvarez inició su agenda oficial en Nueva York con una reunión con el embajador y representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, en la sede diplomática estadounidense, informó la Cancillería.

Durante el encuentro, el ministro entregó a Waltz una carta del presidente Luis Abinader dirigida a Donald J. Trump en la que expresó “el reconocimiento y agradecimiento de República Dominicana por el liderazgo decisivo de Estados Unidos en la adopción e implementación de la resolución 2793 (2025), que autorizó la creación de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF) y la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití (UNSOH)”, según el comunicado oficial. El embajador Waltz señaló que Trump revisa de manera personal las cartas remitidas por otros mandatarios.

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“El embajador Waltz agradeció la comunicación y destacó que el presidente Trump lee personalmente las cartas remitidas por otros jefes de Estado y de Gobierno. Ambos diplomáticos intercambiaron reflexiones sobre la situación en Haití, en favor de la estabilización del país y de la seguridad regional”, destacó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de República.

Ambos diplomáticos analizaron la situación de Haití, enfocándose en el despliegue de la GSF y la necesidad de mantener el respaldo internacional en áreas operativas, logísticas, financieras y políticas para lograr la estabilización del país y fortalecer la seguridad regional.

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Detalles inéditos emergen tras el intercambio de documentos oficiales, donaciones relevantes y la sugerencia de nuevas sedes para conferencias de política económica en el Caribe (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El canciller Álvarez reiteró la disposición de República Dominicana para facilitar la evacuación médica (MEDEVAC) en su territorio a miembros de la GSF y confirmó el compromiso de aportar USD 20 millones en los próximos dos años al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la GSF, tal como se indica en la nota oficial. El embajador Waltz agradeció este apoyo y remarcó la importancia de la oficina UNSOH en suelo dominicano.

Álvarez respaldó la iniciativa Trade Over Aid liderada por Estados Unidos y refrendó un evento sobre ese tema auspiciado por Mike Waltz y su misión, en el que República Dominicana participó. Además, el canciller propuso que su país sea sede de un próximo encuentro sobre inversiones, comercio y desarrollo económico regional, propuesta que Waltz valoró positivamente.

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Sobre el encuentro internacional

El pasado 27 de abril, el representante estadounidense en Naciones Unidas, Mike Waltz, solicitó entonces ante el Consejo de Seguridad la formación de una coalición internacional que asegure la libre navegación en el estratégico estrecho de Ormuz, un paso vital para el comercio global de petróleo y gas.

Waltz enfatizó la urgencia de eliminar las minas desplegadas en la zona y de sumar a países aliados con capacidad real para respaldar las tareas de desminado y protección de las rutas marítimas. “El ejército estadounidense ha iniciado la remoción de minas para garantizar la seguridad del estrecho, pero es momento de multiplicar los esfuerzos”, afirmó Waltz ante el Consejo.

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Colaboraciones originales toman forma en debates recientes sobre seguridad, salud y cooperación logística en el contexto de desafíos haitianos y la respuesta internacional.

El diplomático denunció que las minas han sido colocadas “de forma indiscriminada” y acusó a Irán de reconocer su responsabilidad en la siembra de explosivos, aunque aseguró que las autoridades iraníes ahora alegan desconocer la localización exacta de estos artefactos.