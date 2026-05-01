Filtran audios sobre supuesto regreso político de JOH a Honduras; el expresidente denuncia campaña de desinformación

El expresidente Juan Orlando Hernández rechazó los audios y aseguró que no corresponden a su voz. (FOTO: EURO NEWS)

Una investigación difundida por el Diario Red en conjunto con la plataforma Hondurasgate, ha generado controversia en Honduras tras la publicación de una serie de audios que presuntamente vinculan al expresidente Juan Orlando Hernández con un plan para reposicionarse en el poder político.

De acuerdo con el reportaje, los audios —extraídos de plataformas como WhatsApp, Signal y Telegram— revelarían supuestas conversaciones sostenidas entre enero y abril de 2026, en las que se mencionan negociaciones políticas, apoyo internacional y acuerdos estratégicos dentro del país.

PUBLICIDAD

En uno de los audios atribuidos a Hernández, se escucha una voz que sugiere la necesidad de “recuperar todo el poder”, además de hacer referencia a presunto apoyo internacional, incluyendo menciones a Israel y Estados Unidos.

Otro fragmento citado en la investigación apunta a un supuesto financiamiento externo para facilitar su retorno político, así como la construcción de alianzas estratégicas dentro del aparato estatal hondureño.

PUBLICIDAD

El reportaje también plantea que detrás de estas conversaciones existiría un supuesto proyecto de mayor alcance, que implicaría la reconfiguración del poder político en Honduras y el fortalecimiento de intereses extranjeros en el país.

Entre los elementos más delicados, se menciona la posibilidad de acuerdos relacionados con infraestructura estratégica, expansión de zonas especiales y proyectos vinculados a inversión internacional.

PUBLICIDAD

Hernández desmiente los audios

El contenido ha sido fuertemente cuestionado por el propio exmandatario Juan Orlando Hernández, quien reaccionó públicamente a través de sus redes sociales.

En una publicación, Hernández calificó los audios como falsos y parte de una campaña de desinformación en su contra.

PUBLICIDAD

“Esos ‘audios’ divulgados son falsos; claramente no es mi voz. No insulten la inteligencia de la gente”, escribió el exgobernante, quien además señaló que se trata de una estrategia política para desacreditarlo.

Hernández también afirmó que este tipo de acciones forman parte de lo que considera una narrativa impulsada por sectores ideológicos, asegurando que se trata de una repetición de tácticas utilizadas en procesos electorales anteriores.

PUBLICIDAD

¡QUÉ RIDÍCULO! DA RISA. QUÉ BAJO HAN CAÍDO.



Usando las mismas tácticas de siempre, la izquierda radical con sus socios ideológicos internacionales busca difundir mentiras como verdad. Hoy salen con una nueva campaña de desinformación y ataques que busca imponer una narrativa… pic.twitter.com/mNCW6w8W3S — Juan Orlando Hernández (@JuanOrlandoH) April 29, 2026

El exmandatario, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, insistió en que el material difundido carece de veracidad y llamó a la población a contrastar la información.

El caso ha abierto un debate en el país sobre la autenticidad del material filtrado, el posible uso político de este tipo de contenidos y los riesgos de desinformación en el actual escenario electoral.

PUBLICIDAD

Mientras algunos sectores consideran que los audios podrían evidenciar una estructura de poder en movimiento, otros advierten que, sin verificación independiente, no se puede confirmar su autenticidad ni el contexto en el que fueron grabados.

Expertos señalan que este tipo de filtraciones requiere análisis técnico forense para determinar su legitimidad, especialmente cuando involucran figuras públicas y posibles implicaciones institucionales.

PUBLICIDAD

De confirmarse la autenticidad de los audios, el caso podría convertirse en uno de los escándalos políticos más relevantes de los últimos años en Honduras.

Sin embargo, hasta el momento, las versiones siguen en disputa: por un lado, una investigación que apunta a una posible estructura política en reorganización, y por otro, la negación tajante del principal señalado.

PUBLICIDAD