El concluyente informe que defendió a Colapinto por el accidente de Bearman en Japón: “Es quien durmió mejor anoche”

El accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón quedó en el centro de la escena. El piloto de Haas protagonizó un espeluznante choque en el que tuvo que esquivar al Alpine de Franco Colapinto luego de encontrarse a una diferencia de velocidad cercana a los 50 km/h. Más allá de que el mayor protagonista del incidente fue el nuevo reglamento de la Fórmula 1 y el funcionamiento de la gestión de la batería, el argentino recibió mensajes hostiles en sus redes a pesar de ser un partícipe involuntario.

El periodista Oleg Karpov en el portal especializado Motorsport realizó un informe en el que defendió a Colapinto y lo exoneró completamente de culpa en el golpe de 50G de Bearman. El artículo, titulado “Quién durmió mejor anoche tras el GP de Japón: Franco Colapinto”, puntualiza en que “no hubo nada anormal” en el manejo del pilarense. Esto se relaciona con las críticas que sufrió, como las del excampeón de la F1 Jacques Villeneuve, que señalaron que el hombre de Alpine debió ser penado.

“Probablemente ni siquiera pensó en defenderse, ya que esa curva rápida que conduce a Spoon (curva 13) no es precisamente un lugar para adelantar”, indica Oleg Karpov en el medio mencionado. A esto, sumó: “Solo cinco segundos antes de que el Haas se pusiera en paralelo con el Alpine, Colapinto probablemente ni siquiera habría visto a Bearman en sus espejos. Pero incluso si Franco vio venir al coche, no había mucho de malo en lo que hizo”.

Motorsport defendió a Franco Colapinto en el accidente que protagonizó Oliver Bearman

El análisis de Motorsport hizo especial hincapié en que Colapinto no realizó ningún movimiento peligroso y que el accidente se relacionó con la diferencia de velocidades de ambos pilotos, algo que se generó porque el Alpine ya estaba sin la potencia de la energía eléctrica. Este fue uno de los factores que más preocupación generó en el paddock y los pilotos, que ya le habían avisado a la FIA del peligro que esto supone, expresaron su malestar frente a los medios.

“No, no se inclinó hacia la línea blanca interior, pero probablemente todavía había un espacio justo a la izquierda para Bearman… si hubiera estado viajando a lo que habría sido una velocidad normal para un coche de F1 no hace mucho tiempo. En cambio, había una enorme diferencia de 45 km/h, lo que hizo casi imposible que Bearman se metiera en el espacio de la izquierda sin perder el control del coche”, detalló el periodista.

El título del artículo hace alusión a que el argentino “durmió tranquilo” por el hecho de que no tuvo ninguna culpa en el espeluznante accidente. “Debió de pasar algún tiempo viendo las cámaras a bordo —la de Bearman y la suya— después. ¿Pensó en lo que podría haber pasado? ¿Se hizo algunas preguntas difíciles? Por suerte, aunque lo hiciera, debió de encontrar consuelo en lo mucho que ha avanzado la seguridad en la F1 antes de irse a dormir. Pero para el propio deporte, debería ser una llamada de atención”, afirmó Motorsport.

El estado en el que quedó el Haas de Bearman (@F1)

Franco Colapinto, que le dedicó un mensaje en redes al británico, habló del accidente en el que quedó involucrado de manera indirecta. “Para ser sincero, fue muy extraño; me sentía un poco indefenso. La diferencia de velocidad es enorme. Es casi como si estuvieras en una vuelta de salida y otro tipo en una vuelta de empuje. Es realmente extraño. Es una curva que estamos tomando a fondo y es más de 50 km/h más rápido que yo”, analizó.

En esta misma línea, agregó: “Creo que la cosa se complica mucho cuando las rectas no son rectas y hay una curva, porque no estamos en línea recta, sino que estamos girando. Y cuando me miré en el espejo, estaba dando vueltas en el pasto. Pero incluso girando, me adelantó, así que imagínense la diferencia de velocidad. En algún momento se vuelve realmente peligroso. Me alegra que esté bien. Creo que la diferencia de velocidad se debe a muchos factores, pero el principal es que un coche va 50 km/h más o menos que el otro, y ahí es cuando se vuelve peligroso”.

La FIA y la Fórmula 1 confirmaron que aprovecharán el mes sin actividad de la categoría por las cancelaciones de las carreras en Baréin y Arabia Saudita para llevar a cabo diferentes reuniones con los equipos respecto a la nueva normativa. En el comunicado oficial mencionaron que se pueden tomar medidas y realizar modificaciones, aunque todo estará sujeto a la interpretación de un minucioso análisis. “Cinco semanas pueden parecer suficientes, pero todavía no hay tiempo que perder. Porque en Miami, los muros están mucho más cerca”, concluyó el artículo de Oleg Karpov.

A pesar de que la primera imagen del piloto con gesto de dolor al bajarse del monoplaza, Bearman únicamente sufrió hematomas en su rodilla (AP Foto/Eugene Hoshiko)

Los fanáticos de Bearman acosaron a Colapinto en las redes, lo que provocó que Bullet Sports Management, la agencia que representa al bonaerense, se expresara en X (antes Twitter). “Una carrera para olvidar. Franco tuvo mala suerte con el momento en que salió el coche de seguridad, lo que arruinó sus posibilidades de luchar por los puntos. Tampoco podemos ignorar el incidente que provocó el accidente de Ollie Bearman, en el que Franco no tuvo la culpa. Fue consecuencia de las nuevas normas de gestión de energía, como confirmó el comunicado oficial de la FIA. A pesar de esto, Franco está recibiendo críticas y odio injustificados, así que mostrémosle todo el amor y el apoyo que se merece“, rubricó.

“Chicos, no se preocupen. Franco está en buenas manos y cuenta con todo el apoyo que necesita. Es más fuerte de lo que creen, y los comentarios negativos o los insultos no le afectarán. No malgasten su energía en los que lo critican. Mejor apoyen a Franco. Está rodeado de la gente adecuada que se asegura que se sienta seguro y feliz, así que pueden estar tranquilos”, concluyó la empresa que comandan Jamie Campbell-Walter y María Catarineu.

Otro de los que defendió a Colapinto y lo desligó completamente de la secuencia fue el jefe de equipo de Haas, Ayao Komatsu. “No hizo nada diferente. En la vuelta anterior, su velocidad era exactamente la misma. Nosotros estábamos desplegando más energía allí, así que teníamos una ventaja de 20 km/h. Luego Ollie usó el botón de impulso, y eso significó que la diferencia de velocidad era de 50 km/h”, detalló en diálogo con Sky Sports F1.